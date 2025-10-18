Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне спрятали в банках рекордную сумму: как распределились накопления
Ford отзывает десятки тысяч авто из-за тлеющей угрозы: вот какие модели попали в зону риска
Одни в 80 лет мыслят ясно, а другие путают имена: вот в чём кроется фатальная разница
Больше не прячьте хайлайтер: используйте его правильно, и станете выглядеть на 10 лет моложе
Интерьер, который давит или дышит: как ткани меняют настроение комнаты
Потеете на тренировках, едите правильно — а вес стоит? Возможно, организму не хватает этого микроэлемента
Прыгает, гремит и сбегает: простая хитрость, которая усмирит стиральную машину навсегда
Щепотка заботы о сердце: заменители соли помогают миллионам людей контролировать давление
Взлёт торговли с арабским миром: Россия нашла новый двигатель для экономики

Север становится модным: Ямал готовит самый необычный курорт десятилетия

4:57
Туризм

На Ямале готовятся открыть первый в истории России заполярный горнолыжный курорт — "Рай-Из". Старт его работы запланирован на 2028 год, а расположится он на территории национального парка "Ингидор", за Полярным кругом. Новый комплекс обещает стать одной из самых необычных туристических точек страны — где за окном сияет северное небо, а на склонах катаются лыжники и сноубордисты.

Горнолыжный курорт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт за Полярным кругом

"Рай-Из" станет самым северным горнолыжным центром России. Его проект задуман как круглогодичный кластер активного отдыха, объединяющий спорт, этнотуризм и семейные развлечения.

Общая длина трасс превысит 11,5 км, и каждый уровень подготовки получит свой склон:

  • учебные трассы — 634 м;

  • для начинающих — 4410 м;

  • средние — 5246 м;

  • сложные — 1056 м;

  • экспертные — 1164 м.

Таким образом, курорт сможет принимать как новичков, так и профессиональных райдеров.

Современная инфраструктура

В комплексе построят двухсекционную гондольную дорогу длиной 2155 м с 8-местными кабинами и кресельный подъёмник длиной 767 м. Для стабильного сезона предусмотрена система искусственного оснежения, что позволит кататься даже при изменениях погоды.

Кроме лыж и сноуборда, гостей ждут сноупарк, горнолыжная школа, парк с хаски, экстрим-зона, этнодеревня и ярмарочная аллея с местной кухней.

Отели, СПА и отдых после склона

На территории курорта запланированы трёх- и четырёхзвёздочные отели с более чем 300 номерами — от стандартов до люксов и сьютов. После катания можно будет расслабиться в СПА-комплексе с термальной зоной, фитнес-залом, панорамным аква-комплексом, детским бассейном с горками и банным комплексом (русская, травяная и арома-баня).

Для детей откроют аквацентр и игровую зону, а для взрослых — рестораны и бары с панорамным видом на северные горы.

Этнотуризм и природа Ямала

Курорт станет не только спортивным, но и культурным проектом. Этнодеревня представит традиции коренных народов Севера — ненцев и хантов. Туристы смогут познакомиться с их бытом, попробовать блюда северной кухни и увидеть северное сияние.

На территории национального парка "Ингидор" гостей ждут пешеходные тропы, наблюдательные площадки и фотозоны. Здесь можно будет сочетать активный спорт и природный туризм — кататься днём, а вечером отправляться на снегоходную экскурсию или прогулку под звёздами.

Сравнение с другими курортами

Курорт Регион Протяжённость трасс Особенности
Рай-Из Ямал (Заполярье) 11,5 км Первый северный курорт России, этнодеревня, хаски-парк
Роза Хутор Сочи 102 км Олимпийский комплекс, открытие сезона — 1 декабря
Шерегеш Кемеровская область 42 км Стабильный снег, популярный freeride
Горный Воздух Сахалин 25 км Вид на океан, катание до весны

Хотя масштабы "Рай-Иза" уступают южным курортам, уникальное расположение и сочетание арктической природы с современной инфраструктурой делают его проектом национального уровня.

Перспективы развития

Строительство курорта включено в федеральную программу развития арктического туризма. Власти региона рассчитывают, что проект станет стимулом для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в северные территории.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Уникальное расположение за Полярным кругом Сложная логистика и климат
Современная инфраструктура и отели Ограниченный световой день зимой
Этнический и природный туризм Высокие затраты на эксплуатацию
Возможность катания весь сезон Долгий период строительства до 2028 года

А что если…

Если проект реализуют в срок, "Рай-Из" может стать российским аналогом скандинавских курортов. Туристы смогут увидеть северное сияние, катаясь по снежным трассам, и отдыхать в СПА среди заснеженных пейзажей.

В то время как "Роза Хутор" уже готовится к зимнему сезону — старт запланирован на 1 декабря, а трассы откроются 19-го, — Ямал готовится переписать историю российского зимнего туризма.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Еда и рецепты
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Популярное
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке

Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.

Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Последние материалы
Север становится модным: Ямал готовит самый необычный курорт десятилетия
Прыгает, гремит и сбегает: простая хитрость, которая усмирит стиральную машину навсегда
Щепотка заботы о сердце: заменители соли помогают миллионам людей контролировать давление
Взлёт торговли с арабским миром: Россия нашла новый двигатель для экономики
Кот внезапно начал будить по ночам: это не вредность, а возможный сигнал опасной болезни
Когда уют становится роскошью: простая вязка вытеснила люкс — но только если знать, какой выбрать
Депрессия может начинаться не в голове, а на тарелке
Электричество вместо бензина, сенсоры вместо кнопок: новый Lexus ES будто сшит из будущего
Альпийский капустный суп греет сильнее пледа: ржаной хлеб, тянущийся сыр — и зима сдаётся
Не лампы и не удобрения: хитрость, которая вернёт растениям свет и силы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.