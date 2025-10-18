Север становится модным: Ямал готовит самый необычный курорт десятилетия

На Ямале готовятся открыть первый в истории России заполярный горнолыжный курорт — "Рай-Из". Старт его работы запланирован на 2028 год, а расположится он на территории национального парка "Ингидор", за Полярным кругом. Новый комплекс обещает стать одной из самых необычных туристических точек страны — где за окном сияет северное небо, а на склонах катаются лыжники и сноубордисты.
"Рай-Из" станет самым северным горнолыжным центром России. Его проект задуман как круглогодичный кластер активного отдыха, объединяющий спорт, этнотуризм и семейные развлечения.
Общая длина трасс превысит 11,5 км, и каждый уровень подготовки получит свой склон:
учебные трассы — 634 м;
для начинающих — 4410 м;
средние — 5246 м;
сложные — 1056 м;
экспертные — 1164 м.
Таким образом, курорт сможет принимать как новичков, так и профессиональных райдеров.
В комплексе построят двухсекционную гондольную дорогу длиной 2155 м с 8-местными кабинами и кресельный подъёмник длиной 767 м. Для стабильного сезона предусмотрена система искусственного оснежения, что позволит кататься даже при изменениях погоды.
Кроме лыж и сноуборда, гостей ждут сноупарк, горнолыжная школа, парк с хаски, экстрим-зона, этнодеревня и ярмарочная аллея с местной кухней.
На территории курорта запланированы трёх- и четырёхзвёздочные отели с более чем 300 номерами — от стандартов до люксов и сьютов. После катания можно будет расслабиться в СПА-комплексе с термальной зоной, фитнес-залом, панорамным аква-комплексом, детским бассейном с горками и банным комплексом (русская, травяная и арома-баня).
Для детей откроют аквацентр и игровую зону, а для взрослых — рестораны и бары с панорамным видом на северные горы.
Курорт станет не только спортивным, но и культурным проектом. Этнодеревня представит традиции коренных народов Севера — ненцев и хантов. Туристы смогут познакомиться с их бытом, попробовать блюда северной кухни и увидеть северное сияние.
На территории национального парка "Ингидор" гостей ждут пешеходные тропы, наблюдательные площадки и фотозоны. Здесь можно будет сочетать активный спорт и природный туризм — кататься днём, а вечером отправляться на снегоходную экскурсию или прогулку под звёздами.
|Курорт
|Регион
|Протяжённость трасс
|Особенности
|Рай-Из
|Ямал (Заполярье)
|11,5 км
|Первый северный курорт России, этнодеревня, хаски-парк
|Роза Хутор
|Сочи
|102 км
|Олимпийский комплекс, открытие сезона — 1 декабря
|Шерегеш
|Кемеровская область
|42 км
|Стабильный снег, популярный freeride
|Горный Воздух
|Сахалин
|25 км
|Вид на океан, катание до весны
Хотя масштабы "Рай-Иза" уступают южным курортам, уникальное расположение и сочетание арктической природы с современной инфраструктурой делают его проектом национального уровня.
Строительство курорта включено в федеральную программу развития арктического туризма. Власти региона рассчитывают, что проект станет стимулом для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в северные территории.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальное расположение за Полярным кругом
|Сложная логистика и климат
|Современная инфраструктура и отели
|Ограниченный световой день зимой
|Этнический и природный туризм
|Высокие затраты на эксплуатацию
|Возможность катания весь сезон
|Долгий период строительства до 2028 года
Если проект реализуют в срок, "Рай-Из" может стать российским аналогом скандинавских курортов. Туристы смогут увидеть северное сияние, катаясь по снежным трассам, и отдыхать в СПА среди заснеженных пейзажей.
В то время как "Роза Хутор" уже готовится к зимнему сезону — старт запланирован на 1 декабря, а трассы откроются 19-го, — Ямал готовится переписать историю российского зимнего туризма.
