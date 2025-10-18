Север становится модным: Ямал готовит самый необычный курорт десятилетия

4:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Ямале готовятся открыть первый в истории России заполярный горнолыжный курорт — "Рай-Из". Старт его работы запланирован на 2028 год, а расположится он на территории национального парка "Ингидор", за Полярным кругом. Новый комплекс обещает стать одной из самых необычных туристических точек страны — где за окном сияет северное небо, а на склонах катаются лыжники и сноубордисты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт за Полярным кругом

"Рай-Из" станет самым северным горнолыжным центром России. Его проект задуман как круглогодичный кластер активного отдыха, объединяющий спорт, этнотуризм и семейные развлечения.

Общая длина трасс превысит 11,5 км, и каждый уровень подготовки получит свой склон:

учебные трассы — 634 м;

для начинающих — 4410 м;

средние — 5246 м;

сложные — 1056 м;

экспертные — 1164 м.

Таким образом, курорт сможет принимать как новичков, так и профессиональных райдеров.

Современная инфраструктура

В комплексе построят двухсекционную гондольную дорогу длиной 2155 м с 8-местными кабинами и кресельный подъёмник длиной 767 м. Для стабильного сезона предусмотрена система искусственного оснежения, что позволит кататься даже при изменениях погоды.

Кроме лыж и сноуборда, гостей ждут сноупарк, горнолыжная школа, парк с хаски, экстрим-зона, этнодеревня и ярмарочная аллея с местной кухней.

Отели, СПА и отдых после склона

На территории курорта запланированы трёх- и четырёхзвёздочные отели с более чем 300 номерами — от стандартов до люксов и сьютов. После катания можно будет расслабиться в СПА-комплексе с термальной зоной, фитнес-залом, панорамным аква-комплексом, детским бассейном с горками и банным комплексом (русская, травяная и арома-баня).

Для детей откроют аквацентр и игровую зону, а для взрослых — рестораны и бары с панорамным видом на северные горы.

Этнотуризм и природа Ямала

Курорт станет не только спортивным, но и культурным проектом. Этнодеревня представит традиции коренных народов Севера — ненцев и хантов. Туристы смогут познакомиться с их бытом, попробовать блюда северной кухни и увидеть северное сияние.

На территории национального парка "Ингидор" гостей ждут пешеходные тропы, наблюдательные площадки и фотозоны. Здесь можно будет сочетать активный спорт и природный туризм — кататься днём, а вечером отправляться на снегоходную экскурсию или прогулку под звёздами.

Сравнение с другими курортами

Курорт Регион Протяжённость трасс Особенности Рай-Из Ямал (Заполярье) 11,5 км Первый северный курорт России, этнодеревня, хаски-парк Роза Хутор Сочи 102 км Олимпийский комплекс, открытие сезона — 1 декабря Шерегеш Кемеровская область 42 км Стабильный снег, популярный freeride Горный Воздух Сахалин 25 км Вид на океан, катание до весны

Хотя масштабы "Рай-Иза" уступают южным курортам, уникальное расположение и сочетание арктической природы с современной инфраструктурой делают его проектом национального уровня.

Перспективы развития

Строительство курорта включено в федеральную программу развития арктического туризма. Власти региона рассчитывают, что проект станет стимулом для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в северные территории.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Уникальное расположение за Полярным кругом Сложная логистика и климат Современная инфраструктура и отели Ограниченный световой день зимой Этнический и природный туризм Высокие затраты на эксплуатацию Возможность катания весь сезон Долгий период строительства до 2028 года

А что если…

Если проект реализуют в срок, "Рай-Из" может стать российским аналогом скандинавских курортов. Туристы смогут увидеть северное сияние, катаясь по снежным трассам, и отдыхать в СПА среди заснеженных пейзажей.

В то время как "Роза Хутор" уже готовится к зимнему сезону — старт запланирован на 1 декабря, а трассы откроются 19-го, — Ямал готовится переписать историю российского зимнего туризма.