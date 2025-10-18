Крепости, пережившие крестоносцев и землетрясения: маршруты для тех, кто ищет древность без толп туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:16
Туризм

Когда речь заходит о замках, воображение чаще всего рисует Средневековую Европу — Францию, Англию или Шотландию. Но одни из самых древних, впечатляющих и загадочных крепостей находятся гораздо южнее — в жарких пустынях и горах Ближнего Востока. Здесь, среди песков и каменных утёсов, веками возвышались укрепления, пережившие осады, династии и империи. Некоторые из них до сих пор поражают масштабом и инженерной смелостью.

Замок Керак, Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Замок Керак, Сирия

Замки, выросшие из песков истории

Фортификации региона строились не только для защиты — они служили центрами торговли, дипломатии и веры. Здесь проходили караванные пути, соединявшие Средиземноморье, Персию, Аравию и Африку. Поэтому архитектура ближневосточных замков вобрала в себя и арабские, и византийские, и персидские традиции.

Сегодня многие из них лежат в руинах, но даже разрушенные, они рассказывают о былом величии.

Замок Шехара — крепость над облаками

Йеменский замок Шехара — одно из самых труднодоступных мест на планете. Крепость расположена в горах на высоте более 2400 метров и окружена глубокими ущельями. Попасть туда можно лишь по узкому горному пути.

Эта деревенская цитадель использовалась как оборонительная крепость более тысячи лет. В XVI-XVII веках османы неоднократно пытались захватить Шехару, но лишь один раз — в 1587 году — добились успеха. Впоследствии крепость вновь вернулась под контроль йеменцев, окончательно устояв против очередной осады в 1905 году.

Главная достопримечательность — мост Шахара, перекинутый над бездной в XVII веке. Он соединяет два скальных утёса и стал символом стойкости йеменской архитектуры.

Замок Керак — цитадель крестоносцев

На западе Иордании, в 22 километрах от Мёртвого моря, стоит замок Керак — одна из крупнейших крепостей крестоносцев на Ближнем Востоке. Его начали строить в 1140-х годах по приказу Пагана Владельца Священной Ветеринарии (одного из вассалов Иерусалимского короля).

Керак занимал стратегическое положение и контролировал пути между Дамаском, Меккой и Египтом. За замок сражались Саладин и король Балдуин IV, и хотя крестоносцы долго удерживали крепость, в 1188 году она перешла к Айюбидам. Позднее Керак усилили мамлюки и османы, превратив его в многоуровневую цитадель с подземными ходами, башнями и рвами.

Сегодня Керак открыт для туристов: с его стен открывается вид на пустыню и Мёртвое море. Несмотря на трагические события 2016 года, когда здесь произошёл теракт, замок остаётся одним из самых посещаемых памятников Иордании.

Дворец Гумдан — легендарный небоскрёб древности

В Старом городе Саны когда-то возвышался дворец Гумдан, известный как первый "небоскрёб" в истории. Построенный, по преданию, ещё сыном НояСимом, он считался самым высоким зданием древнего Йемена. Историки спорят о датах его возведения: от VIII века до н. э. до II века н. э.

Гумдан был украшен мрамором, алебастром и цветной мозаикой. Говорят, что он достигал девяти этажей — неслыханная высота для своего времени. В VII веке по приказу халифа Усмана здание разрушили, опасаясь мятежей. Позднее дворец восстанавливали, но окончательно он исчез, оставив после себя лишь легенды и холм, где когда-то стоял.

Замки, пережившие империи

Ближний Восток — регион, где каждый камень хранит следы империй: ассирийской, византийской, османской, арабской. Замки здесь не только защищали, но и вдохновляли. Они пережили войны, землетрясения и смену религий.

Замок / Страна Эпоха Особенности Историческое значение
Шехара (Йемен) XI-XVII вв. Крепость на высоте 2400 м, мост над пропастью Символ неприступности горных крепостей
Керак (Иордания) XII в. Крупнейший замок крестоносцев в Леванте Контроль путей Дамаск-Мекка-Египет
Гумдан (Йемен) VIII в. до н. э. — II в. н. э. Древний многоэтажный дворец Один из первых "небоскрёбов" истории

А что если посетить их сегодня

Современные путешественники открывают для себя новый Ближний Восток — не только как регион песков, но и как музей под открытым небом. Многие крепости реставрируются, а дороги к ним становятся доступнее.

Лучшее время для поездки — осень и весна, когда жара не столь изнуряющая. Туристы могут сочетать посещение древних замков с экскурсиями по старинным базарам, дегустацией местной кухни и знакомством с традициями регионов.

Плюсы и минусы путешествия по замкам Ближнего Востока

Плюсы Минусы
Уникальные памятники истории вне стандартных маршрутов Требуется осторожность в некоторых районах
Аутентичная атмосфера древних цивилизаций Жаркий климат и труднодоступные дороги
Возможность культурного погружения Недостаток инфраструктуры в отдалённых местах

Исторический контекст

Замки Ближнего Востока — результат тысячелетней борьбы за торговые пути, ресурсы и влияние. Их стены видели не только битвы, но и союзные договоры, караваны купцов и путешественников. Здесь сталкивались цивилизации — от крестоносцев до мамлюков, от йеменских династий до османов.

Сегодня эти крепости становятся частью культурного наследия, возвращаясь в туристические маршруты и исследования историков.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
