Где продлить лето: направления, куда россияне улетают за солнцем без виз и пересадок

Когда за окном дождь и прохлада, лучшая идея — сбежать туда, где солнце светит круглый год. Осень — идеальное время для путешествий: туристов меньше, цены ниже, а погода всё ещё радует теплом. Ни виз, ни пересадок — просто выбрать направление и наслаждаться отпуском.
Осенью особенно популярны направления, где можно купаться, загорать и открывать для себя новые города. Самые востребованные маршруты у россиян — ОАЭ, Турция, Египет, Марокко, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Куба. Везде легко добраться прямыми рейсами, а климат — будто создан для продления лета.
|Страна
|Безвизовый срок
|Температура воздуха (°C)
|Температура воды (°C)
|Минимальная цена билета
|Средняя цена отеля
|Особенности отдыха
|ОАЭ
|до 90 дней
|+33
|+29
|от 11 000 ₽
|от 3 000 ₽
|Роскошные курорты, Дубай и сафари в пустыне
|Турция
|до 60 дней
|+26…+28
|+24…+25
|от 10 000 ₽
|≈ 90 000 ₽/неделя
|Всё включено, древние города, Памуккале
|Египет
|до 15 дней (Шарм-эль-Шейх)
|+34
|+28
|от 18 000 ₽
|от 4 000 ₽
|Дайвинг, пирамиды, новый Египетский музей
|Марокко
|до 90 дней
|+26…+28
|+22…+24
|от 18 000 ₽
|от 8 000 ₽
|Атлантические пляжи, восточный колорит, Сахара
|Таиланд
|до 60 дней
|+32
|+29
|от 38 000 ₽
|от 4 000 ₽
|Тропики, храмы Бангкока, острова и дайвинг
|Вьетнам
|до 45 дней
|+30…+33
|+29
|от 36 000 ₽
|от 1 000 ₽
|Нячанг, Фукуок, бухта Халонг
|Шри-Ланка
|до 30 дней
|+30
|+28
|от 39 000 ₽
|от 1 500 ₽
|Сёрфинг, чайные плантации, сафари
|Куба
|до 90 дней
|+25…+28
|+27
|от 56 000 ₽
|от 10 000 ₽
|Белые пляжи, Гавана, колониальная архитектура
Осенью жара в Эмиратах становится комфортной, и пляжный сезон в Дубае в самом разгаре. Помимо моря, туристов ждут прогулки по пустыне, шопинг в Dubai Mall и вид с небоскрёба Бурдж-Халифа. В Абу-Даби — мечеть шейха Зайда и филиал Лувра, в Фуджейре — спокойный отдых у гор.
Тёплое Средиземное море, "всё включено" и масса экскурсий — от античных городов до полёта на шаре над Каппадокией. В Анталии и Фетхие купальный сезон длится до ноября, а в Памуккале можно расслабиться в термальных источниках.
Хургада и Шарм-эль-Шейх идеально подходят для осеннего дайвинга и снорклинга. А если хочется истории — пирамиды, храм Хатшепсут и Большой египетский музей подарят путешествие во времени.
Атлантические бризы, песчаные пляжи Агадира и восточные рынки Саидии. Здесь можно увидеть старинные города, посетить берберские деревни или отправиться на сафари в пустыню Сахара.
В октябре начинается высокий сезон. Тёплое море, джунгли и храмы Бангкока делают отдых разнообразным. На Пхукете и Самуи — дайвинг и катание на лодках, в столице — старинные дворцы и яркие рынки.
Идеальное направление для бюджетного отдыха. Пляжи Фукуока и Нячанга, древние башни По Нагар, колониальный Хошимин и легендарная бухта Халонг — страна сочетает экзотику и доступность.
Остров с мягким климатом, чайными плантациями и храмами. Лучшие курорты — Унаватуна и Бентота. Здесь можно серфить, гулять по тропическим садам и наблюдать слонов в национальных парках.
Осенью погода стабильная, море ласковое, а атмосфера — живая. Варадеро манит белыми пляжами, а Гавана — музыкой и ретро-автомобилями. Природные достопримечательности — долина Виньялес и заповедник Топес-де-Коллантес.
Перед поездкой убедитесь, что ваш загранпаспорт действителен не менее шести месяцев после выезда. Для некоторых стран — Кубы, Таиланда, Вьетнама и Шри-Ланки — может потребоваться обратный билет. На Кубе обязательно оформление медицинской страховки, но в других странах она тоже не будет лишней.
Не полагайтесь только на карты "Мир": лучше иметь наличные доллары и возможность оплатить по QR-коду. И не забудьте про защиту от солнца — крем SPF 40-50 и аптечку с минимальным набором для пляжного отдыха.
|Плюсы
|Минусы
|Меньше туристов и комфортная жара
|Возможны кратковременные дожди в Азии
|Цены на билеты и отели ниже летних
|Некоторые направления требуют долгого перелёта
|Простые правила въезда и безвизовые страны
|Разница во времени может вызывать усталость
|Тёплое море и меньше очередей
|Не везде работают российские карты
Если есть время и желание приключений, можно соединить несколько направлений. Например, провести неделю на пляжах Таиланда, а затем слетать во Вьетнам или на Шри-Ланку — расстояния невелики, а впечатлений хватит надолго.
В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?