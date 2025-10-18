Где продлить лето: направления, куда россияне улетают за солнцем без виз и пересадок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда за окном дождь и прохлада, лучшая идея — сбежать туда, где солнце светит круглый год. Осень — идеальное время для путешествий: туристов меньше, цены ниже, а погода всё ещё радует теплом. Ни виз, ни пересадок — просто выбрать направление и наслаждаться отпуском.

Осенние путешествия к морю
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенние путешествия к морю

Где тепло осенью без виз

Осенью особенно популярны направления, где можно купаться, загорать и открывать для себя новые города. Самые востребованные маршруты у россиян — ОАЭ, Турция, Египет, Марокко, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Куба. Везде легко добраться прямыми рейсами, а климат — будто создан для продления лета.

Страна Безвизовый срок Температура воздуха (°C) Температура воды (°C) Минимальная цена билета Средняя цена отеля Особенности отдыха
ОАЭ до 90 дней +33 +29 от 11 000 ₽ от 3 000 ₽ Роскошные курорты, Дубай и сафари в пустыне
Турция до 60 дней +26…+28 +24…+25 от 10 000 ₽ ≈ 90 000 ₽/неделя Всё включено, древние города, Памуккале
Египет до 15 дней (Шарм-эль-Шейх) +34 +28 от 18 000 ₽ от 4 000 ₽ Дайвинг, пирамиды, новый Египетский музей
Марокко до 90 дней +26…+28 +22…+24 от 18 000 ₽ от 8 000 ₽ Атлантические пляжи, восточный колорит, Сахара
Таиланд до 60 дней +32 +29 от 38 000 ₽ от 4 000 ₽ Тропики, храмы Бангкока, острова и дайвинг
Вьетнам до 45 дней +30…+33 +29 от 36 000 ₽ от 1 000 ₽ Нячанг, Фукуок, бухта Халонг
Шри-Ланка до 30 дней +30 +28 от 39 000 ₽ от 1 500 ₽ Сёрфинг, чайные плантации, сафари
Куба до 90 дней +25…+28 +27 от 56 000 ₽ от 10 000 ₽ Белые пляжи, Гавана, колониальная архитектура

Где искать солнце и приключения

ОАЭ

Осенью жара в Эмиратах становится комфортной, и пляжный сезон в Дубае в самом разгаре. Помимо моря, туристов ждут прогулки по пустыне, шопинг в Dubai Mall и вид с небоскрёба Бурдж-Халифа. В Абу-Даби — мечеть шейха Зайда и филиал Лувра, в Фуджейре — спокойный отдых у гор.

Турция

Тёплое Средиземное море, "всё включено" и масса экскурсий — от античных городов до полёта на шаре над Каппадокией. В Анталии и Фетхие купальный сезон длится до ноября, а в Памуккале можно расслабиться в термальных источниках.

Египет

Хургада и Шарм-эль-Шейх идеально подходят для осеннего дайвинга и снорклинга. А если хочется истории — пирамиды, храм Хатшепсут и Большой египетский музей подарят путешествие во времени.

Марокко

Атлантические бризы, песчаные пляжи Агадира и восточные рынки Саидии. Здесь можно увидеть старинные города, посетить берберские деревни или отправиться на сафари в пустыню Сахара.

Таиланд

В октябре начинается высокий сезон. Тёплое море, джунгли и храмы Бангкока делают отдых разнообразным. На Пхукете и Самуи — дайвинг и катание на лодках, в столице — старинные дворцы и яркие рынки.

Вьетнам

Идеальное направление для бюджетного отдыха. Пляжи Фукуока и Нячанга, древние башни По Нагар, колониальный Хошимин и легендарная бухта Халонг — страна сочетает экзотику и доступность.

Шри-Ланка

Остров с мягким климатом, чайными плантациями и храмами. Лучшие курорты — Унаватуна и Бентота. Здесь можно серфить, гулять по тропическим садам и наблюдать слонов в национальных парках.

Куба

Осенью погода стабильная, море ласковое, а атмосфера — живая. Варадеро манит белыми пляжами, а Гавана — музыкой и ретро-автомобилями. Природные достопримечательности — долина Виньялес и заповедник Топес-де-Коллантес.

Советы путешественникам

Перед поездкой убедитесь, что ваш загранпаспорт действителен не менее шести месяцев после выезда. Для некоторых стран — Кубы, Таиланда, Вьетнама и Шри-Ланки — может потребоваться обратный билет. На Кубе обязательно оформление медицинской страховки, но в других странах она тоже не будет лишней.

Не полагайтесь только на карты "Мир": лучше иметь наличные доллары и возможность оплатить по QR-коду. И не забудьте про защиту от солнца — крем SPF 40-50 и аптечку с минимальным набором для пляжного отдыха.

Плюсы и минусы осеннего отдыха

Плюсы Минусы
Меньше туристов и комфортная жара Возможны кратковременные дожди в Азии
Цены на билеты и отели ниже летних Некоторые направления требуют долгого перелёта
Простые правила въезда и безвизовые страны Разница во времени может вызывать усталость
Тёплое море и меньше очередей Не везде работают российские карты

А что если выбрать комбинированный маршрут

Если есть время и желание приключений, можно соединить несколько направлений. Например, провести неделю на пляжах Таиланда, а затем слетать во Вьетнам или на Шри-Ланку — расстояния невелики, а впечатлений хватит надолго.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
