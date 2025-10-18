Чунцин — город, который растёт в небо: где увидеть храмы, панд и скалы, говорящие языком веков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:29
Туризм

Город Чунцин — это не просто мегаполис на карте Китая, а место, где древность и современность живут бок о бок. Он раскинулся в живописной долине у слияния рек Янцзы и Цзялин, и даже сами жители Китая называют его "горным городом". Сюда приезжают, чтобы увидеть величие китайской природы, древние храмы и уличную жизнь, в которой кипит настоящий дух Поднебесной.

Канатная дорога через реку Янцзы
Фото: commons.wikimedia.org by 慕尼黑啤酒, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Канатная дорога через реку Янцзы

Старый город Цыцикоу — путешествие во времени

Этот район, расположенный на холме над рекой Цзялин, — словно музей под открытым небом. Цыцикоу хранит атмосферу старого Китая: узкие улочки, деревянные дома, вывески с каллиграфией, запах жареных каштанов и рисовых сладостей. Здесь можно попробовать традиционные блюда Сычуани — от лапши с перцем до засахаренных фруктов, а ещё приобрести керамику и чай ручной работы.

Малые три ущелья — сила природы

Район Малых трёх ущелий расположен в живописной долине реки Данин, недалеко от города Ушань. Три ущелья — Лунмэнь ("Драконьи ворота"), Бао ("Туманное") и Дицуй ("Изумрудное") — поражают своим масштабом и красотой. Узкие скалы, водопады и густая растительность создают ощущение, будто время здесь остановилось.

Лучший способ увидеть их — отправиться на речную прогулку. С лодки открываются панорамы, достойные кисти художника. Особенно впечатляет утренний туман, когда горы словно парят над рекой.

Зоопарк Чунцина — встреча с пандами

Южная часть города хранит один из крупнейших зоопарков Китая. Его площадь превышает 45 гектаров, а среди обитателей — более 200 видов животных и свыше тысячи птиц. Главные звёзды, конечно же, большие панды. Здесь можно увидеть, как эти медвежата лениво поедают бамбук или играют на траве — зрелище, которое не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых.

Кроме панд, зоопарк известен коллекцией редких южнокитайских тигров, обезьян и экзотических птиц. Для туристов оборудованы зоны отдыха, кафе и тематические павильоны, посвящённые охране дикой природы.

Канатная дорога через Янцзы — небесный путь

Этот транспортный маршрут давно стал туристической достопримечательностью. Канатная дорога через реку Янцзы соединяет два берега города, а её протяжённость — более километра. С высоты открываются виды, от которых захватывает дух: старые кварталы, современные небоскрёбы и бесконечная лента реки под ногами.

Для жителей Чунцина канатка — обычное средство передвижения, но для туристов — способ увидеть город с новой стороны. Особенно красиво прокатиться вечером, когда город зажигает тысячи огней.

Наскальные рельефы Дацзу — величие камня и веры

В окрестностях Чунцина находится одно из самых выдающихся культурных наследий Китая — наскальные рельефы Дацзу. Более 50 тысяч скульптур и барельефов, высеченных прямо в скалах, отражают буддийскую философию, конфуцианские ценности и даосскую символику.

Создавались они на протяжении веков, начиная с IX века. Некоторые композиции поражают детализацией: можно рассмотреть мимику лиц, складки одежды, орнаменты. Эти рельефы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считаются обязательным пунктом для всех, кто интересуется древним искусством Китая.

Советы путешественнику

  • Лучшее время для поездки в Чунцин — весна и осень, когда нет сильной жары и тумана.

  • Для осмотра города удобно использовать метро и канатные дороги.

  • Не забудьте попробовать знаменитое сычуаньское фондю "хуогуо" — визитную карточку местной кухни.

  • В зоопарке приходите утром: панды в это время наиболее активны.

  • Для поездки в Дацзу лучше выделить целый день — дорога занимает около двух часов в одну сторону.

А что если…

Если вы хотите увидеть Китай без толп туристов, Чунцин станет отличной альтернативой Пекину или Шанхаю. Город сочетает древнюю культуру, современные технологии и природное великолепие, при этом сохраняет особое очарование провинции.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Богатая история и культура Высокая влажность летом
Удивительные природные ландшафты Иногда сложно ориентироваться из-за рельефа
Развитый транспорт и гастрономия В сезон бывают туманы, ограничивающие видимость

Три интересных факта

  • Чунцин считается "городом лестниц" — здесь тысячи переходов, подъемов и спусков.

  • Температура летом нередко превышает +40°C, за что Чунцин называют "печкой Китая".

  • В городе более 13 000 мостов мостов — это один из рекордных показателей в мире.

FAQ

Как добраться до Чунцина?
Город связан авиарейсами с Пекином, Шанхаем, Чэнду и многими международными направлениями.

Что лучше посетить за один день?
Цыцикоу, канатную дорогу и вечернюю набережную Янцзы — классика короткого маршрута.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
