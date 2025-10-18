Где люди счастливы, несмотря на цены и жару: город, который переплюнул весь мир

Когда разговор заходит о счастье, мы часто думаем о личных достижениях, гармонии и внутреннем спокойствии. Но, как показывает глобальный опрос Time Out, немалую роль играет и место, где человек живёт. В 2025 году пальму первенства в рейтинге самых счастливых городов планеты получил Абу-Даби - столица Объединённых Арабских Эмиратов.

Исследование охватило 18 000 респондентов по всему миру, и результаты оказались впечатляющими: 99 % жителей Абу-Даби признались, что город делает их счастливыми. Более того, 93 % отметили, что именно здесь чувствуют себя счастливее, чем где-либо ещё.

Как измеряют счастье города

В исследовании учитывались эмоции людей в повседневной жизни, уровень радости от досуга, безопасности и инфраструктуры. Но, как оказалось, дело не только в роскоши или доходах — во многом счастье рождается из ощущения уюта и человеческих связей.

Абу-Даби сочетает современный комфорт с уважением к культурным традициям. Здесь просторные набережные, благоустроенные парки, множество кафе и пляжей. Город тщательно поддерживает баланс между урбанистикой и природой: небоскрёбы соседствуют с зелёными зонами и морскими лагунами.

"Город делает меня счастливой, но жизнь здесь дорогая", — сказала одна экспатка, переехавшая в Абу-Даби в 2021 году.

Несмотря на отсутствие налогов, расходы на жильё остаются внушительными: аренда обходится примерно в 1,56 млн рублей в год, оплачивается сразу за 6 или 12 месяцев. К этому добавляются комиссионные, депозиты и эксплуатационные сборы. Даже продукты не назовёшь доступными — килограмм мяса стоит около 1700 рублей.

Абу-Даби: город роскоши и комфорта

Столица Эмиратов излучает уверенность и достоинство. Здесь находится мечеть шейха Зайда - символ архитектурного совершенства и духовности. Любители искусства могут посетить Лувр Абу-Даби, а семьи с детьми — отправиться в тематические парки Ferrari World и Yas Waterworld.

Среди популярных развлечений — сафари по пескам Руб-эль-Хали, прогулки по набережной Корниш и ужины в ресторанах с панорамой Персидского залива. Город известен и высокой безопасностью: по данным местных властей, уровень преступности здесь один из самых низких в мире.

Медельин: возрождение города контрастов

Когда-то Медельин ассоциировался с криминалом, а сегодня — с теплотой и вдохновением. Город превратился в центр уличного искусства, кофеен и социальных проектов.

Главная достопримечательность — Коммуна 13, где на стенах домов расцветают граффити-фрески, рассказывающие историю перемен. Туристы катаются на канатной дороге, наслаждаясь панорамой долины, а вечерами гуляют по району Эль-Побладо, где бурлит ночная жизнь.

Кейптаун: счастье у подножия Столовой горы

Южноафриканский Кейптаун завораживает сочетанием океана и гор. Туристы поднимаются на Столовую гору, исследуют Мыс Доброй Надежды, отдыхают на пляжах Кэмпс-Бей и Клифтон.

Город славится колоритными домами района Бо-Каап, винодельнями Константии и местной кухней: билтонг (вяленое мясо), боботи (запеканка из фарша с яйцом и специями), а также ароматные южноафриканские вина.

Мехико: энергия древности и современности

Мехико — город контрастов, где колониальные площади соседствуют с шумными рынками и храмами ацтеков. Здесь стоит побывать на Сокало, увидеть руины Темпло Майор и посетить дом-музей Фриды Кало.

На улицах продают легендарные такос и энчиладас, а в Хочимилько можно проплыть по каналам на разноцветных лодках-трахинерах. Мехико, несмотря на динамичный ритм, остаётся одним из самых гостеприимных городов мира.

Мумбаи: сердце Индии и Болливуда

Шумный, контрастный и невероятно живой — таким туристы видят Мумбаи. Здесь рядом сосуществуют колониальные фасады, храмы и киноиндустрия.

Стоит посетить Ворота Индии, остров Элефанта с пещерными храмами и прогуляться по районам Колаба и Форт. Уличная еда — отдельное удовольствие: вада пав, пав бхаджи, пряный чай масала. Вечером город загорается миллионом огней, а с крыш отелей открывается панорама на Аравийское море.

А что если поехать туда работать

Абу-Даби, Мумбаи и Мехико активно развивают рынок труда для иностранных специалистов. В ОАЭ высокие зарплаты компенсируют затраты, а в Индии растёт IT-сектор. Но важно помнить: для комфортной жизни за рубежом нужно адаптироваться к местным нормам, религии и ритму.

Интересный факт

В Медельине весь общественный транспорт интегрирован в одну систему — от метро до канаток.