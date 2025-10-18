30 долларов в день — и вы король Таиланда: как жить, есть и путешествовать без лишних трат

Отдых в Таиланде часто ассоциируется с роскошными курортами, экзотическими блюдами и бесконечными пляжами, но провести отпуск здесь можно и с минимальными затратами. Даже имея всего 30 долларов в день, путешественник сможет увидеть страну улыбок во всей её красе: древние храмы, лазурные бухты, ароматные рынки и гостеприимные улицы Бангкока. Главное — знать, где искать выгоду и как грамотно распределить бюджет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Ужин в Таиланде

Где остановиться недорого

Первое, на чём можно существенно сэкономить, — это жильё. Несмотря на растущую популярность Таиланда, найти комфортное размещение по низкой цене несложно.

Хостелы - самый доступный вариант. Место в общем номере обойдётся примерно в 5-10 долларов (от 480 до 970 рублей). Чаще всего это современные и чистые пространства с кондиционером, Wi-Fi и кухней, где можно готовить самостоятельно. Гестхаусы - семейные мини-гостиницы с уютной атмосферой и дружелюбными хозяевами. Комната на двоих здесь стоит от 10 до 15 долларов. Аренда на длительный срок - если планируете остаться на неделю и дольше, владельцы часто делают скидку до 30%.

В приложениях для бронирования вроде Agoda, Booking или Hostelworld можно отфильтровать жильё по цене и отзывам. А вот при личном визите к владельцу можно договориться ещё выгоднее, особенно если речь идёт о городах вроде Чиангмая или Паттайи. На островах — например, Ко Ланта и Ко Тао — расценки выше, но и там реально найти варианты от 7 долларов.

Тайская еда: вкусно и дёшево

Если есть пункт, на котором не стоит экономить, то это еда. К счастью, в Таиланде даже за пару долларов можно попробовать настоящие кулинарные шедевры.

Уличные лотки и фуд-корты — рай для гурманов и путешественников с ограниченным бюджетом. Большая тарелка пад тай обойдётся в 100-150 рублей, сом там - около 90, а сочный шашлычок му пинг - меньше 50 рублей за порцию. Даже знаменитый клейкий рис с манго стоит не больше двух долларов.

Чтобы не переплатить, полезно следовать простым правилам:

• платить мелкими купюрами;

• уточнять цену заранее;

• наблюдать, где едят местные — это верный знак свежей и вкусной кухни.

Как передвигаться по стране

Передвижение по Таиланду можно организовать почти даром. Городские автобусы и сонгтэо (открытые маршрутки-пикапы) стоят меньше одного доллара, а поездка в метро Бангкока — около 50-170 рублей.

Для коротких дистанций подойдут тук-туки, но цену лучше обсудить заранее. Если хочется комфорта, скачайте приложение Grab - местный аналог такси, где тарифы фиксированы и часто действуют скидки.

Путешествия между регионами тоже не ударят по кошельку:

• ночные автобусы позволяют сэкономить на отеле, стоят от 15 до 30 долларов;

• бюджетные авиакомпании (AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air) предлагают перелёты от 20 долларов при раннем бронировании;

• на поезде до Чиангмая можно доехать за 25 долларов, а виды за окном компенсируют время в пути.

Что посмотреть бесплатно или почти бесплатно

Бюджетный отдых в Таиланде не значит скучный. Напротив, большая часть достопримечательностей доступна бесплатно или за символическую плату.

• Вход во многие буддийские храмы свободный, а пожертвования — дело добровольное.

• В крупных городах стоит заглянуть на ночные рынки - например, Чатучак в Бангкоке или Чанг Пхуак в Чиангмае. Это место, где можно и поесть, и купить сувениры за копейки.

• Прогулки по набережным, паркам и горам не требуют вложений, а аренда велосипеда обойдётся в 150-300 рублей в день.

• Весной проходят яркие фестивали Сонгкран и Лой Кратонг, участие в которых бесплатно и подарит массу впечатлений.

Советы шаг за шагом

Планируйте маршрут заранее. Чем раньше забронируете жильё и транспорт, тем ниже цена. Берите наличные. Комиссии при оплате картой могут съесть до 3% бюджета. Избегайте посредников. Бронируйте экскурсии напрямую у организаторов. Ешьте там, где едят тайцы. Это и дешевле, и вкуснее. Путешествуйте налегке. За перевес багажа авиакомпании берут дополнительную плату.

А что если…

Если вы путешествуете с ребёнком, стоит выбрать север страны — там меньше жары и спокойнее ритм. Для тех, кто ищет приключения, южные острова подарят дайвинг, серфинг и живописные пляжи. А цифровым кочевникам подойдёт Чиангмай с коворкингами и недорогими апартаментами.

Мифы и правда

Миф 1. В Таиланде безопасно только в дорогих районах.

Правда: уровень преступности низкий, главное — соблюдать обычную осторожность.

Миф 2. Дешёвая еда — обязательно небезопасная.

Правда: уличная еда свежая, ведь готовят её на глазах у покупателей.

Интересные факты