Пляжи, карри и байки по цене кофе — как Гоа превратился в рай для экономных туристов

Гоа, легендарный индийский штат с бесконечными пляжами и расслабленной атмосферой, готов пережить туристический бум. Правительство Индии объявило о масштабном снижении налога на товары и услуги (GST) в ключевых сферах экономики, что сделает отдых здесь заметно дешевле для путешественников, особенно из России, где направление стабильно входит в топ-5 зимних маршрутов.
Местные отельеры, рестораторы и транспортные компании уже готовятся к наплыву туристов, ведь благодаря реформе цены снизятся на всё - от аренды скутеров и стоимости проживания до блюд из морепродуктов и напитков в пляжных кафе.
"Эти меры дадут новый импульс развитию туризма и облегчат жизнь тысячам жителей Гоа", — отметил представитель Департамента туризма штата Санджай Сингх.
По официальным данным, туризм обеспечивает около 16% ВВП региона и работу для более чем 250 тысяч человек. Снижение налоговой нагрузки на 6-11% в среднем по секторам должно не только привлечь больше гостей, но и укрепить экономику курортного штата.
Теперь базовые гостиничные услуги — от туалетных принадлежностей до завтраков — облагаются по ставке всего 5%. Это уже позволяет владельцам снижать тарифы и предлагать туристам более выгодные пакеты.
Для предприятий общественного питания GST уменьшен почти вдвое. Это значит, что ужин на двоих с морепродуктами и коктейлями теперь обойдётся дешевле, а владельцы заведений смогут привлечь новых клиентов, не теряя прибыль.
Путешественникам, предпочитающим исследовать Гоа самостоятельно, теперь проще арендовать байк или небольшой автомобиль — налог на малолитражные машины и мотоциклы до 350 куб. см снижен до 18%. Это поддержит тысячи владельцев такси и пунктов аренды.
Снижение налога на сети, корм и оборудование поможет рыбакам удерживать цены на продукцию. Для туристов это означает одно — креветки, кальмары и свежая рыба в меню подешевеют.
С мая по сентябрь в Гоа длится сезон муссонов. В это время штормит море, а купаться не рекомендуют. Зато отели снижают цены почти наполовину, рестораны предлагают скидки, а зелёные холмы и водопады выглядят особенно живописно. Для тех, кто ищет спокойствие и не боится дождей, это идеальный вариант недорогого отдыха.
|Плюсы
|Минусы
|Дешевле, чем раньше, благодаря снижению налогов
|Высокий сезон — многолюдно
|Отличная кухня и свежие морепродукты
|Возможны очереди в популярных местах
|Дружелюбные местные жители
|В жаркие месяцы может быть душно
|Простая виза (электронная e-Visa)
|Не всегда стабильный интернет
|Огромный выбор пляжей на любой вкус
|Долгий перелёт из России
Миф: Гоа — это только вечеринки.
Правда: южные курорты штата славятся тишиной и природой.
Миф: Еда в Индии слишком острая.
Правда: в Гоа блюда адаптированы под вкус туристов, а в меню всегда есть варианты "mild".
Гоа был португальской колонией более 450 лет, поэтому здесь католические соборы соседствуют с индуистскими храмами.
Гоа входит в топ-10 лучших направлений Азии для цифровых кочевников: доступный интернет и комфортные коворкинги делают его центром фриланса.
В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?