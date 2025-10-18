979 метров восторга: прямой рейс в Венесуэлу покажет чудо, которое вы не забудете

Между Венесуэлой и Санкт-Петербургом планируют запустить прямые авиарейсы — разрешение на полёты на следующий сезон уже получила авиакомпания Conviasa. Эту информацию подтвердили в Министерстве транспорта России после переговоров с представителями венесуэльской стороны. Решение о запуске маршрута стало важным шагом к развитию культурных, туристических и экономических связей между двумя странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Enzo861, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отдых в Венесуэле

Новый рейс откроет россиянам доступ к одному из самых колоритных и малоизученных направлений Южной Америки — стране, где сплелись дух революции, страсть к музыке, любовь к жизни и древние традиции.

Венесуэла: страна контрастов

Венесуэла расположена на северном побережье Южной Америки, омывается водами Карибского моря и Атлантического океана. Это государство объединяет в себе всё богатство латиноамериканского мира: от вечнозелёных джунглей Амазонии и заснеженных Анд до белоснежных пляжей острова Маргарита.

Столицей страны является Каракас — динамичный мегаполис, где современные небоскрёбы соседствуют с колониальными кварталами. Город утопает в зелени, а его пульс задают уличные музыканты, рынки с фруктами и темперамент местных жителей.

"Каракас — это сердце Венесуэлы, где история и современность идут рука об руку", — отметил министр туризма страны Али Падрон.

От Боливара до современности

История Венесуэлы неразрывно связана с именем Симона Боливара — национального героя и символа борьбы за независимость Латинской Америки. В начале XIX века он возглавил освободительное движение против испанской колониальной власти, объединив под своим знаменем территории современной Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии.

Боливар мечтал о создании единой федерации латиноамериканских народов — Гран-Колумбии, где все граждане были бы равны независимо от происхождения и цвета кожи. Хотя его идея не была реализована полностью, его влияние на историю континента колоссально.

Сегодня Боливар — не просто историческая фигура, а часть национальной идентичности Венесуэлы. Его образ присутствует в архитектуре, литературе, музыке и даже в названии официальной валюты — боливара.

Латиноамериканская душа Венесуэлы

Культура страны вобрала в себя европейские, африканские и индейские традиции. Венесуэльцы славятся гостеприимством, эмоциональностью и любовью к праздникам. Здесь каждый повод становится фестивалем: День независимости, карнавал в Каракасе, фестиваль Сан-Хуана, музыкальные марафоны с народными песнями льяно и сальсы.

Музыка и танцы — неотъемлемая часть жизни венесуэльцев. На улицах Каракаса можно увидеть, как подростки танцуют реггетон, а в Андских деревнях по вечерам звучат старинные баллады под звуки куатро — четырёхструнной гитары, символа страны.

Венесуэльская кухня

Гастрономия Венесуэлы — это праздник вкусов, где встречаются ароматы Карибского моря и пряности джунглей. Главным национальным блюдом считается арепа — кукурузная лепёшка, которую подают с мясом, авокадо, сыром или фасолью.

Не менее популярны:

Пабельон криольо — рис с фасолью, жареным бананом и тушёной говядиной;

Эмпанадас — пирожки с разнообразными начинками;

Асада негра — говядина, маринованная в сладком соусе;

Халака — рождественское блюдо из кукурузного теста с мясной начинкой, завёрнутое в листья банана.

На побережье преобладают блюда из морепродуктов — рыба, кальмары и креветки, приправленные лаймом и чесноком. А завершает трапезу традиционный кофе кафе негро — густой и крепкий, как южное солнце.

Туризм: от Анхеля до Карибов

Венесуэла — страна, где природа словно создана для путешественников. Здесь находится водопад Анхель, самый высокий в мире (979 метров), спускающийся со скалы в национальном парке Канайма.

Любители пляжного отдыха выбирают остров Маргарита — настоящий карибский рай с белоснежным песком и прозрачной водой. А поклонников экотуризма привлекает дельта Ориноко, где можно познакомиться с бытом индейцев варао.

Для ценителей горных пейзажей подойдёт регион Мерида, расположенный в Андах. Здесь можно подняться по самой высокой канатной дороге в мире и насладиться панорамой снежных вершин.

Каракас: сердце и ритм страны

Каракас — город контрастов. С одной стороны — шумные рынки, танцы на площадях и уличное искусство, с другой — музеи, театры и старинные соборы. Среди главных достопримечательностей — Дом-музей Симона Боливара, Национальный пантеон, парк Авила и Собор Каракаса, построенный в XVI веке.

Ночной Каракас оживает в ритмах сальсы и джаза. Здесь множество баров и музыкальных клубов, где звучат живые выступления, а на улицах до утра танцуют местные жители и туристы.

А что если прямой рейс изменит туристическую карту?

Если регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Каракасом будет налажено, Венесуэла может стать новым центром притяжения для российских туристов. Это направление откроет путь не только к экзотическому отдыху, но и к культурному обмену, развитию гастротуризма и совместных экологических проектов.

3 интересных факта

Венесуэла подарила миру не только нефть и ром, но и самую высокую девушку, выигравшую конкурс "Мисс Вселенная" — страну называют "республикой красоты". Название "Венесуэла" произошло от слов Venezia piccola — "маленькая Венеция", данное первыми испанцами, увидевшими дома на сваях вдоль озера Маракайбо. Национальный напиток — какао из Чуао, одно из лучших в мире, ценимое французскими и швейцарскими шоколатье.

Уточнения

Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela,) — государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией — на западе. Столица и крупнейший город — Каракас.

