Самый шоколадный аэропорт мира находится именно тут: уходит 1,5 килограмма сладости в минуту

6:45 Туризм

Если бы существовал титул за гастрономическую дипломатию, аэропорт Брюсселя (Brussels Airport, BRU) непременно стал бы его обладателем. Здесь шоколад не просто продают — им дышат, его провозглашают символом страны, и даже спешащие на рейс пассажиры не могут устоять перед витринами, переливающимися золотыми обертками и ароматом какао.

Фото: flickr.com by Keven Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Разные виды шоколада

Каждый год через аэропорт проходит до 850 тонн бельгийского шоколада — больше, чем в любом другом месте на планете. Это около 2 тонн в день, или 1,5 килограмма шоколада в минуту. Ни один магазин, вокзал или торговый центр мира не может похвастаться подобным оборотом сладости.

Шоколад составляет почти треть всех сувенирных продаж аэропорта, а его успех превратил терминалы Брюсселя в неофициальный храм бельгийской "шоколадной веры".

От какао-бобов к культурному символу

История бельгийского шоколада — это история национальной гордости. Всё началось в XIX веке, когда Бельгия, будучи колониальной державой, получила доступ к какао-бобам из Конго. Тогда же появились и легендарные имена — Neuhaus, Godiva, Leonidas, создавшие то, что сегодня называют "пралинной дипломатией".

Пралине, изобретённое в 1912 году аптекарем Жаном Нёхаусом, стало бельгийским ответом французским трюфелям. С тех пор шоколад превратился не просто в лакомство, а в часть культурного кода страны. Его подают в отелях, дарят на свадьбах, и даже на государственных приёмах — как символ утончённости и гостеприимства.

Аэропорт Брюсселя стал естественным продолжением этой традиции — воротами, через которые шоколад покидает страну, чтобы завоевать мир.

Шоколадная дипломатия в действии

Секрет успеха аэропорта — не в случайном наплыве сладкоежек, а в тщательно продуманной стратегии.

Концентрация брендов. Под одной крышей в зоне The Belgian Chocolate House собраны флагманы бельгийской индустрии — от демократичного Leonidas до изысканных Pierre Marcolini и Neuhaus. Ценовая политика. Даже вне зоны duty free цены часто ниже, чем в городских бутиках. Маркетинговая формула — "the world's best chocolate at the world's best price". Психология сувенира. Шоколад идеален для путешественника: лёгкий, не бьётся, хранится долго и вызывает улыбку. Это последний вкус Бельгии, который вы увозите домой.

В результате аэропорт Брюсселя стал не просто транзитным пунктом, а национальной витриной, где турист завершает своё путешествие в страну именно так, как должен — с коробкой пралине в руках.

Любимые вкусы пассажиров

Согласно внутренней статистике аэропорта, лидерами продаж остаются:

Neuhaus - за возможность собрать собственный набор пралине прямо на стойке.

Leonidas - классические плитки молочного шоколада с орехами.

Соленая карамель - модный тренд последних лет, сочетание бельгийской мягкости и легкой морской соли.

И всё же дело не только в шоколаде. В тех же терминалах можно увидеть героев бельгийских комиксов - Тинтина, Капитана Хэддока и смурфиков, а также попробовать бокал бельгийского пива - около 3000 бокалов в день.

Таким образом, аэропорт превращается в миниатюрную Бельгию, где каждый пассажир становится гостем культурной выставки.

Почему именно аэропорт

Брюссельский аэропорт стратегически использует своё положение — он расположен в самом сердце Европы и обслуживает более 26 миллионов пассажиров в год.

Для многих путешественников это их первое и последнее знакомство с Бельгией. Поэтому задача маркетологов проста: превратить аэропорт в "посольство бельгийского вкуса".

Именно здесь формируется понятие "Belgitude" — своеобразная смесь гордости, иронии и страсти к качеству, отражающая дух страны. В Брюсселе шоколад — это не просто продукт, а инструмент культурной дипломатии.

Практические советы путешественникам

Лучшее время для покупки. Магазины шоколада открыты с раннего утра до позднего вечера, но наибольший выбор — в первой половине дня, когда витрины только пополнены. Срок хранения. Бельгийские пралине сохраняют вкус до 3 месяцев, но идеальны в течение первых 30 дней. Перевозка. При комнатной температуре шоколад можно хранить до 25°C. В летний сезон аэропорт предлагает упаковку с охлаждением. Не только шоколад. Обратите внимание на сувениры с героями бельгийских комиксов и на дегустацию сортов пива в Beer Garden Terminal A. Экологичные бренды. Всё больше шоколадных домов используют какао из устойчивых источников — ищите маркировку Fairtrade или Rainforest Alliance.

Шоколад как посол Бельгии

Шоколад — это не просто сладость, а часть бренда страны. Его аромат встречает вас у стойки регистрации, сопровождает в duty free и остаётся с вами в виде сувенира.

Брюссельский аэропорт, ставший крупнейшим в мире центром продажи шоколада, наглядно показывает, как продукт может превратиться в инструмент национального самовыражения. Здесь маркетинг и культура идут рука об руку, создавая не просто коммерцию, а гастрономический миф.

FAQ

Почему именно бельгийский шоколад считается лучшим в мире?

Из-за сочетания высококачественных какао-бобов, точных температурных режимов и традиционного "конширования" — длительного перемешивания массы для идеальной текстуры.

Можно ли попробовать шоколад перед покупкой?

Да, большинство магазинов предлагают дегустацию пралине.

Есть ли шоколад без сахара или веганские варианты?

Да, современные бренды, включая Marcolini и Guylian, предлагают безлактозные и растительные линейки.

Какая марка самая престижная?

Pierre Marcolini считается "от кутюр" бельгийского шоколада — вручную изготовленные пралине с какао-бобами из редких регионов.

Почему аэропорт стал мировым лидером по продажам шоколада?

Из-за идеального сочетания: глобальный пассажиропоток, концентрация национальных брендов и грамотно построенная культура "шоколадного гостеприимства".