Граница проходит на подушке: этот отель позволяет спать между двумя странами

Туризм

В мире, где туристы всё чаще ищут не просто жильё, а уникальный опыт, отель L'Arbézie — один из тех редких примеров, где сама география превращается в приключение. Он стоит прямо на границе между Францией и Швейцарией, в деревушке Ла-Кю, в Альпах. Здесь вы можете лечь спать во Франции, а проснуться — уже в Швейцарии.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

L'Arbézie называют "единственным двухнациональным отелем в мире". Его гости проходят пограничную линию буквально в халате и тапочках, а некоторые номера делятся поровну между двумя государствами — кровать стоит в Швейцарии, а ванная комната уже во Франции.

Историческая случайность

История этого необычного места началась в 1862 году, когда император Наполеон III и швейцарские власти подписали Договор Dappes, уточнявший границу между двумя странами. Новая линия рассекла владения местного предпринимателя по имени Понтьюс Арбез.

Вместо того чтобы подчиниться бюрократии, он поступил по-своему — построил дом прямо на линии раздела. Здание оказалось частично во Франции, частично в Швейцарии. Так родилась идея будущего отеля, а сама граница стала не помехой, а изюминкой.

Годы войны и героизма

Во время Второй мировой войны судьба L'Arbézie приняла драматический оборот. После оккупации Франции линия раздела между немецкой зоной и "свободной" территорией проходила буквально через здание. Внук основателя Макс Арбез, рискуя жизнью, помогал беженцам, евреям и сбитым британским лётчикам пересекать границу, укрывая их в комнатах отеля.

Когда война закончилась, генерал Шарль де Голль лично выразил Арбезу благодарность за храбрость и гуманность. Отель, переживший оккупацию, стал символом свободы и сотрудничества двух народов.

Современный L'Arbézie

Сегодня L'Arbézie — не просто историческая достопримечательность, а уютный альпийский отель, где прошлое переплетается с комфортом XXI века. В нём всего десять номеров, оформленных в тёплом альпийском стиле: натуральное дерево, шерстяные ткани, панорамные окна на горы.

Ночлег стоит от 89 евро для пары и до 129 евро для семьи из четырёх человек. Но, как говорят владельцы, гости платят не столько за кровать, сколько за возможность жить между двумя странами. В ресторане подают блюда как французской, так и швейцарской кухни — символическое объединение вкусов.

Из окон виден заснеженный склон с одной стороны и виноградники с другой. Граница проходит прямо по лестнице, а коридор между номерами отмечен линией из двух цветов плитки — "швейцарской" и "французской".

Туризм как приключение

Современные путешественники всё чаще ищут не просто отдых, а истории, в которых можно участвовать. Отель L'Arbézie воплощает этот тренд в чистом виде. Гости становятся героями живого рассказа: утром они пьют кофе во Франции, а вечером поднимают бокал вина уже в Швейцарии.

Такой опыт называют экспериментальным или нарративным туризмом - когда место само рассказывает историю. Для кого-то это романтика и возможность сделать уникальные фотографии, для других — символ объединённой Европы без границ.

Культурная философия границы

Граница — это не только линия раздела, но и место встреч. Отель L'Arbézie стал метафорой того, как разные культуры могут сосуществовать без конфликтов. Здесь никто не проверяет паспорта, и всё же присутствие двух государств ощущается в каждой детали: в декоре комнат, меню ресторана, даже в электрических розетках — в швейцарской части они другой формы.

Такое место напоминает, что границы — это условность, а не барьер. В эпоху глобализации отель стал символом "европейской идеи" — свободного передвижения, культурного обмена и уважения к традициям.

Практические советы путешественникам

  1. Как добраться. Отель находится в Альпах, недалеко от Женевы. Проще всего доехать на машине — путь из центра города занимает около часа.

  2. Когда ехать. Зимой L'Arbézie — идеальная база для горнолыжников. Летом сюда приезжают ради пеших маршрутов и альпийских лугов.

  3. Что взять. Не забудьте паспорт — хотя граница условная, формально вы можете оказаться сразу в двух странах.

  4. Что попробовать. В ресторане подают фондю по-швейцарски и тартар по-французски — символический "кулинарный союз".

  5. Для кого. Это место идеально для пар, искателей необычных впечатлений и любителей истории.

Почему такие отели становятся популярными

Тенденция "нестандартного жилья" растёт по всему миру. Люди выбирают не стандартные отели, а эмоциональные пространства: прозрачные купола под звёздами, маяки, подземные пещеры или даже отели в старых самолётах. L'Arbézie вписывается в эту философию: он не про роскошь, а про опыт, эмоцию и рассказ.

В эпоху цифровых путешествий границы между реальностью и историей стираются, и L'Arbézie становится своего рода мостом между прошлым и настоящим.

FAQ

Можно ли свободно переходить границу внутри отеля?
Да, это часть опыта. Граница символическая, но юридически реальная — вы действительно перемещаетесь между двумя странами.

Нужна ли виза?
Если у вас шенгенская виза, она действует и во Франции, и в Швейцарии. Дополнительных разрешений не требуется.

Есть ли контроль на территории?
Нет. После подписания Шенгенского соглашения обе стороны сняли пограничные посты, но исторические таблички сохранились.

Можно ли жениться на границе?
Да, L'Arbézie даже проводит свадебные церемонии, где жених стоит во Франции, а невеста — в Швейцарии.

Какая сторона лучше для сна?
По отзывам гостей, французская — немного теплее, а швейцарская — тише. Идеально — лечь поперёк кровати и охватить обе страны сразу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
