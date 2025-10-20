Места, куда возвращаются только ветер и память: самые жуткие и прекрасные заброшенные поселки России

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Припять и американская Сентрейлия стали символами городов-призраков, но и в России есть десятки покинутых поселений, где время остановилось. Когда-то здесь кипела жизнь, работали школы, шахты, заводы и военные базы — теперь же по пустым улицам гуляет ветер и редкие туристы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заброшенный поселок в России

"Даже через десятилетия эти места притягивают. Это напоминание о человеческих судьбах и о том, как история может внезапно замолчать", — говорит основатель агентства путешествий Камила Велибекова.

Иультин — город на краю вечной мерзлоты

Когда-то это был один из самых северных промышленных центров страны. В 1930-х здесь нашли месторождения олова и молибдена. Работал комбинат, аэропорт, школа, кинотеатр. После 1995 года добыча стала убыточной, людей эвакуировали.

"На 2024 год в Иультине оставался один житель. Работает лишь пост дорожной службы", — отмечает Камила Велибекова.

Сюда добираются только экстремалы: сначала самолётом до Певека, потом грузовиком с проводником.

Бечевинка — военный секрет Камчатки

Посёлок появился в 1960-х как база подводных лодок Тихоокеанского флота. После 1996 года гарнизон расформировали, а дома начали разрушаться.

"Бечевинка постепенно исчезает под действием влажного морского климата", — рассказывает Камила Велибекова.

Летом сюда можно попасть на яхте или катере, зимой — только на вертолёте или снегоходе.

Кадыкчан — шахтёрская тишина

Шахтёрский посёлок, построенный в 1943 году, пережил взрыв на шахте и закрытие рудника. Последние жители покинули его в 2010 году.

"Это мрачное и одновременно притягательное место. Дома пустые, дороги заросли, ветер скрипит в окнах", — вспоминает Камила Велибекова.

Колендо и Нефтегорск — города, стертые землетрясением

Оба населённых пункта на Сахалине погибли из-за стихии. Землетрясение 1995 года полностью уничтожило Нефтегорск, оставив тысячи людей под завалами.

"Школа, детсад и целые кварталы исчезли за 17 секунд", — говорит Камила Велибекова.

Сегодня эти места посещают туристы, но остались лишь бетонные фрагменты и памятники жертвам.

Бонивур — город, который не родился

Заложенный в 1986 году в честь героя Гражданской войны, Бонивур так и не стал городом. В 1989-м стройку остановили.

Остались несколько домов и дорога из бракованных бетонных плит. Доехать можно на машине из Комсомольска-на-Амуре.

Хальмер-Ю — уголь и пустота

Посёлок в Коми появился в 1940-х благодаря шахтам. Здесь были школы, кафе, Дом культуры, больница. В 1990-х шахты закрыли, жителей переселили в Воркуту.

"Теперь это выжженная земля и разрушенные дома. Территория частично используется как военный полигон", — поясняет Камила Велибекова.

Молога — русский Китеж

Город на Волге был затоплен в 1946 году при строительстве Рыбинского водохранилища. В сухие годы, когда вода мелеет, на дне появляются руины домов, улицы и фундаменты храмов.

Посетить Мологу можно из Рыбинска — сюда организуют теплоходные экскурсии.

Моховое — трагедия под Москвой

Посёлок в Луховицком районе был покинут после пожара 2010 года на торфяных болотах. 13 человек погибли, остальных переселили.

"Теперь сюда приезжают сталкеры и любители темного туризма. Сегодня в Моховом безопасно, но атмосфера по-прежнему гнетущая", — говорит Камила Велибекова.

Таблица сравнения

Название Регион Причина запустения Как добраться Иультин Чукотка Закрытие рудника Через Певек с проводником Бечевинка Камчатка Расформирование базы Катер, вертолёт Кадыкчан Магаданская обл. Взрыв на шахте Авто из Магадана Молога Ярославская обл. Затопление Теплоход из Рыбинска

Таблица "Плюсы и минусы" посещения

Аспект Плюсы Минусы Атмосфера Уникальные кадры и история Меланхолия, опасные маршруты Туризм Возможность редких экспедиций Труднодоступность Эмоции Контакт с прошлым Пугающая тишина и разруха

Советы шаг за шагом: как готовиться к поездке

Изучите маршрут. Некоторые поселения удалены на сотни километров. Путешествуйте с проводником. Особенно в районах Крайнего Севера и Сибири. Возьмите запас топлива и еды. Сервиса на маршруте нет. Уточните погоду. В Арктике и на Дальнем Востоке она может резко измениться. Берите с собой аптечку, GPS и спутниковую связь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Ехать в одиночку Потеря ориентации, риск травм Путешествие с гидом Игнорировать разрешения Штраф или депортация с полигона Проверить статус территории Недооценить климат Обморожение, перегрев Экипировка под регион Входить в разрушенные здания Обвал конструкций Осмотр только снаружи

А что, если превратить города-призраки в туристические маршруты?

В России набирает популярность индустриальный и "тёмный" туризм — путешествия по местам, покинутым человеком.

Если создать инфраструктуру и музеи под открытым небом, такие объекты могли бы стать частью культурного маршрута: напоминанием об эпохах освоения Севера, промышленности и военной истории.

"Эти места — как капсулы времени. Главное — относиться к ним с уважением", — подчёркивает Камила Велибекова.

FAQ

Можно ли ночевать в заброшенных городах?

Нет. Это небезопасно — возможны обвалы и встречи с дикими животными.

Какие города-призраки самые доступные?

Моховое и Молога — туда легко доехать на машине или теплоходе.

Есть ли экскурсии?

Да, например, организованные туры в Бечевинку и поездки по следам Мологи.

Мифы и правда

Миф: города-призраки опасны для жизни.

Правда: при сопровождении гида и соблюдении правил — безопасно.

Правда: при сопровождении гида и соблюдении правил — безопасно. Миф: туда нельзя попасть.

Правда: в большинство можно, если согласовать маршрут.

Правда: в большинство можно, если согласовать маршрут. Миф: в России нет "призраков".

Правда: таких поселений сотни — от Арктики до Подмосковья.

Интересные факты

В Иультине здание кинотеатра до сих пор стоит с афишей 1990-х годов. В Мологе каждую весну проходит памятная служба на воде. В Бечевинке сохранились остатки советских корабельных доков. В Кадыкчане до сих пор включены уличные фонари — они питаются от старой линии.

"Путешествие по заброшенным местам — это не охота за адреналином, а способ увидеть, как время формирует пейзаж и судьбу человека", — подытожила Камила Велибекова.

Города-призраки — это не просто заброшенные здания. Это память о людях и эпохах, о надеждах и трагедиях.

Каждый из них рассказывает свою историю: о смелости первопроходцев, о мечтах, которые не сбылись, и о природе, которая возвращает своё.