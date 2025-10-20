Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преступление в Лувре: как украли драгоценности Наполеона
Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид
Один неверный шаг — и облепиха превращается в сорняк: как избежать беды
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой

Места, куда возвращаются только ветер и память: самые жуткие и прекрасные заброшенные поселки России

1:29
Туризм

Припять и американская Сентрейлия стали символами городов-призраков, но и в России есть десятки покинутых поселений, где время остановилось. Когда-то здесь кипела жизнь, работали школы, шахты, заводы и военные базы — теперь же по пустым улицам гуляет ветер и редкие туристы.

Заброшенный поселок в России
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заброшенный поселок в России

"Даже через десятилетия эти места притягивают. Это напоминание о человеческих судьбах и о том, как история может внезапно замолчать", — говорит основатель агентства путешествий Камила Велибекова.

Иультин — город на краю вечной мерзлоты

Когда-то это был один из самых северных промышленных центров страны. В 1930-х здесь нашли месторождения олова и молибдена. Работал комбинат, аэропорт, школа, кинотеатр. После 1995 года добыча стала убыточной, людей эвакуировали.

"На 2024 год в Иультине оставался один житель. Работает лишь пост дорожной службы", — отмечает Камила Велибекова.

Сюда добираются только экстремалы: сначала самолётом до Певека, потом грузовиком с проводником.

Бечевинка — военный секрет Камчатки

Посёлок появился в 1960-х как база подводных лодок Тихоокеанского флота. После 1996 года гарнизон расформировали, а дома начали разрушаться.

"Бечевинка постепенно исчезает под действием влажного морского климата", — рассказывает Камила Велибекова.

Летом сюда можно попасть на яхте или катере, зимой — только на вертолёте или снегоходе.

Кадыкчан — шахтёрская тишина

Шахтёрский посёлок, построенный в 1943 году, пережил взрыв на шахте и закрытие рудника. Последние жители покинули его в 2010 году.

"Это мрачное и одновременно притягательное место. Дома пустые, дороги заросли, ветер скрипит в окнах", — вспоминает Камила Велибекова.

Колендо и Нефтегорск — города, стертые землетрясением

Оба населённых пункта на Сахалине погибли из-за стихии. Землетрясение 1995 года полностью уничтожило Нефтегорск, оставив тысячи людей под завалами.

"Школа, детсад и целые кварталы исчезли за 17 секунд", — говорит Камила Велибекова.

Сегодня эти места посещают туристы, но остались лишь бетонные фрагменты и памятники жертвам.

Бонивур — город, который не родился

Заложенный в 1986 году в честь героя Гражданской войны, Бонивур так и не стал городом. В 1989-м стройку остановили.

Остались несколько домов и дорога из бракованных бетонных плит. Доехать можно на машине из Комсомольска-на-Амуре.

Хальмер-Ю — уголь и пустота

Посёлок в Коми появился в 1940-х благодаря шахтам. Здесь были школы, кафе, Дом культуры, больница. В 1990-х шахты закрыли, жителей переселили в Воркуту.

"Теперь это выжженная земля и разрушенные дома. Территория частично используется как военный полигон", — поясняет Камила Велибекова.

Молога — русский Китеж

Город на Волге был затоплен в 1946 году при строительстве Рыбинского водохранилища. В сухие годы, когда вода мелеет, на дне появляются руины домов, улицы и фундаменты храмов.

Посетить Мологу можно из Рыбинска — сюда организуют теплоходные экскурсии.

Моховое — трагедия под Москвой

Посёлок в Луховицком районе был покинут после пожара 2010 года на торфяных болотах. 13 человек погибли, остальных переселили.

"Теперь сюда приезжают сталкеры и любители темного туризма. Сегодня в Моховом безопасно, но атмосфера по-прежнему гнетущая", — говорит Камила Велибекова.

Таблица сравнения

Название Регион Причина запустения Как добраться
Иультин Чукотка Закрытие рудника Через Певек с проводником
Бечевинка Камчатка Расформирование базы Катер, вертолёт
Кадыкчан Магаданская обл. Взрыв на шахте Авто из Магадана
Молога Ярославская обл. Затопление Теплоход из Рыбинска

Таблица "Плюсы и минусы" посещения

Аспект Плюсы Минусы
Атмосфера Уникальные кадры и история Меланхолия, опасные маршруты
Туризм Возможность редких экспедиций Труднодоступность
Эмоции Контакт с прошлым Пугающая тишина и разруха

Советы шаг за шагом: как готовиться к поездке

  1. Изучите маршрут. Некоторые поселения удалены на сотни километров.
  2. Путешествуйте с проводником. Особенно в районах Крайнего Севера и Сибири.
  3. Возьмите запас топлива и еды. Сервиса на маршруте нет.
  4. Уточните погоду. В Арктике и на Дальнем Востоке она может резко измениться.
  5. Берите с собой аптечку, GPS и спутниковую связь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Ехать в одиночку Потеря ориентации, риск травм Путешествие с гидом
Игнорировать разрешения Штраф или депортация с полигона Проверить статус территории
Недооценить климат Обморожение, перегрев Экипировка под регион
Входить в разрушенные здания Обвал конструкций Осмотр только снаружи

А что, если превратить города-призраки в туристические маршруты?

В России набирает популярность индустриальный и "тёмный" туризм — путешествия по местам, покинутым человеком.
Если создать инфраструктуру и музеи под открытым небом, такие объекты могли бы стать частью культурного маршрута: напоминанием об эпохах освоения Севера, промышленности и военной истории.

"Эти места — как капсулы времени. Главное — относиться к ним с уважением", — подчёркивает Камила Велибекова.

FAQ

Можно ли ночевать в заброшенных городах?

Нет. Это небезопасно — возможны обвалы и встречи с дикими животными.

Какие города-призраки самые доступные?

Моховое и Молога — туда легко доехать на машине или теплоходе.

Есть ли экскурсии?

Да, например, организованные туры в Бечевинку и поездки по следам Мологи.

Мифы и правда

  • Миф: города-призраки опасны для жизни.
    Правда: при сопровождении гида и соблюдении правил — безопасно.
  • Миф: туда нельзя попасть.
    Правда: в большинство можно, если согласовать маршрут.
  • Миф: в России нет "призраков".
    Правда: таких поселений сотни — от Арктики до Подмосковья.

Интересные факты

  1. В Иультине здание кинотеатра до сих пор стоит с афишей 1990-х годов.
  2. В Мологе каждую весну проходит памятная служба на воде.
  3. В Бечевинке сохранились остатки советских корабельных доков.
  4. В Кадыкчане до сих пор включены уличные фонари — они питаются от старой линии.

"Путешествие по заброшенным местам — это не охота за адреналином, а способ увидеть, как время формирует пейзаж и судьбу человека", — подытожила Камила Велибекова.

Города-призраки — это не просто заброшенные здания. Это память о людях и эпохах, о надеждах и трагедиях.
Каждый из них рассказывает свою историю: о смелости первопроходцев, о мечтах, которые не сбылись, и о природе, которая возвращает своё.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Домашние животные
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
Преступление в Лувре: как украли драгоценности Наполеона
Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид
Один неверный шаг — и облепиха превращается в сорняк: как избежать беды
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой
Рупия набирает силу: как Индия борется с доминированием доллара
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.