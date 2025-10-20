Места, куда возвращаются только ветер и память: самые жуткие и прекрасные заброшенные поселки России

Припять и американская Сентрейлия стали символами городов-призраков, но и в России есть десятки покинутых поселений, где время остановилось. Когда-то здесь кипела жизнь, работали школы, шахты, заводы и военные базы — теперь же по пустым улицам гуляет ветер и редкие туристы.
"Даже через десятилетия эти места притягивают. Это напоминание о человеческих судьбах и о том, как история может внезапно замолчать", — говорит основатель агентства путешествий Камила Велибекова.
Когда-то это был один из самых северных промышленных центров страны. В 1930-х здесь нашли месторождения олова и молибдена. Работал комбинат, аэропорт, школа, кинотеатр. После 1995 года добыча стала убыточной, людей эвакуировали.
"На 2024 год в Иультине оставался один житель. Работает лишь пост дорожной службы", — отмечает Камила Велибекова.
Сюда добираются только экстремалы: сначала самолётом до Певека, потом грузовиком с проводником.
Посёлок появился в 1960-х как база подводных лодок Тихоокеанского флота. После 1996 года гарнизон расформировали, а дома начали разрушаться.
"Бечевинка постепенно исчезает под действием влажного морского климата", — рассказывает Камила Велибекова.
Летом сюда можно попасть на яхте или катере, зимой — только на вертолёте или снегоходе.
Шахтёрский посёлок, построенный в 1943 году, пережил взрыв на шахте и закрытие рудника. Последние жители покинули его в 2010 году.
"Это мрачное и одновременно притягательное место. Дома пустые, дороги заросли, ветер скрипит в окнах", — вспоминает Камила Велибекова.
Оба населённых пункта на Сахалине погибли из-за стихии. Землетрясение 1995 года полностью уничтожило Нефтегорск, оставив тысячи людей под завалами.
"Школа, детсад и целые кварталы исчезли за 17 секунд", — говорит Камила Велибекова.
Сегодня эти места посещают туристы, но остались лишь бетонные фрагменты и памятники жертвам.
Заложенный в 1986 году в честь героя Гражданской войны, Бонивур так и не стал городом. В 1989-м стройку остановили.
Остались несколько домов и дорога из бракованных бетонных плит. Доехать можно на машине из Комсомольска-на-Амуре.
Посёлок в Коми появился в 1940-х благодаря шахтам. Здесь были школы, кафе, Дом культуры, больница. В 1990-х шахты закрыли, жителей переселили в Воркуту.
"Теперь это выжженная земля и разрушенные дома. Территория частично используется как военный полигон", — поясняет Камила Велибекова.
Город на Волге был затоплен в 1946 году при строительстве Рыбинского водохранилища. В сухие годы, когда вода мелеет, на дне появляются руины домов, улицы и фундаменты храмов.
Посетить Мологу можно из Рыбинска — сюда организуют теплоходные экскурсии.
Посёлок в Луховицком районе был покинут после пожара 2010 года на торфяных болотах. 13 человек погибли, остальных переселили.
"Теперь сюда приезжают сталкеры и любители темного туризма. Сегодня в Моховом безопасно, но атмосфера по-прежнему гнетущая", — говорит Камила Велибекова.
|Название
|Регион
|Причина запустения
|Как добраться
|Иультин
|Чукотка
|Закрытие рудника
|Через Певек с проводником
|Бечевинка
|Камчатка
|Расформирование базы
|Катер, вертолёт
|Кадыкчан
|Магаданская обл.
|Взрыв на шахте
|Авто из Магадана
|Молога
|Ярославская обл.
|Затопление
|Теплоход из Рыбинска
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Атмосфера
|Уникальные кадры и история
|Меланхолия, опасные маршруты
|Туризм
|Возможность редких экспедиций
|Труднодоступность
|Эмоции
|Контакт с прошлым
|Пугающая тишина и разруха
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Ехать в одиночку
|Потеря ориентации, риск травм
|Путешествие с гидом
|Игнорировать разрешения
|Штраф или депортация с полигона
|Проверить статус территории
|Недооценить климат
|Обморожение, перегрев
|Экипировка под регион
|Входить в разрушенные здания
|Обвал конструкций
|Осмотр только снаружи
В России набирает популярность индустриальный и "тёмный" туризм — путешествия по местам, покинутым человеком.
Если создать инфраструктуру и музеи под открытым небом, такие объекты могли бы стать частью культурного маршрута: напоминанием об эпохах освоения Севера, промышленности и военной истории.
"Эти места — как капсулы времени. Главное — относиться к ним с уважением", — подчёркивает Камила Велибекова.
Нет. Это небезопасно — возможны обвалы и встречи с дикими животными.
Моховое и Молога — туда легко доехать на машине или теплоходе.
Да, например, организованные туры в Бечевинку и поездки по следам Мологи.
"Путешествие по заброшенным местам — это не охота за адреналином, а способ увидеть, как время формирует пейзаж и судьбу человека", — подытожила Камила Велибекова.
Города-призраки — это не просто заброшенные здания. Это память о людях и эпохах, о надеждах и трагедиях.
Каждый из них рассказывает свою историю: о смелости первопроходцев, о мечтах, которые не сбылись, и о природе, которая возвращает своё.
