Япония открывает новые горизонты: всплеск интереса россиян к путешествиям в Страну восходящего солнца

Посольство Японии в Москве объявило о планах открыть новый визовый центр в России. Как сообщается на официальном сайте дипмиссии, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, который займётся организацией и техническим оснащением центра.
Причина решения очевидна — стремительно растущий интерес россиян к поездкам в Страну восходящего солнца. По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), за первые девять месяцев 2025 года поток российских туристов в Японию вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туризм между двумя странами переживает настоящий подъем. С одной стороны, японское правительство активно продвигает упрощение визовых процедур для россиян и расширяет туристические программы. С другой — сами путешественники всё чаще выбирают Японию как направление, сочетающее экзотику, безопасность и высокий уровень сервиса.
"Мы наблюдаем устойчивое увеличение количества заявок на визы, и создание нового центра поможет сделать процесс получения документов быстрее и удобнее", — отметили в пресс-службе посольства.
Новый визовый центр станет важным шагом к разгрузке действующих офисов, особенно московского, который сегодня обслуживает большинство российских заявителей.
Планируется, что новый центр возьмёт на себя приём и обработку документов, консультирование, а также выдачу визовых разрешений. Основные преимущества для граждан:
Эксперты не исключают, что со временем между Россией и Японией может быть введён частичный безвизовый режим для групповых поездок, аналогичный китайской модели. Если это произойдёт, новые визовые центры смогут выполнять функции консультационных и туристических представительств, помогая гражданам планировать маршруты и бронировать отели.
Когда откроется новый визовый центр?
Предполагается, что центр начнёт работу в начале 2026 года, после завершения тендера и подготовки помещения.
Будет ли он работать только в Москве?
Пока уточняется, но рассматриваются варианты открытия дополнительных пунктов в регионах с высоким спросом на японские визы.
Можно ли будет подать документы онлайн?
Да, планируется внедрение полноценного электронного сервиса с возможностью отслеживания статуса заявки.
Повлияет ли новый центр на стоимость визы?
Стоимость консульского сбора останется прежней, однако сервисный сбор центра может незначительно отличаться.
Дипломатические отношения между Россией и Японией в туристической сфере начали активно развиваться в начале 2000-х годов. Тогда россияне могли получить визу только в Москве, и процесс занимал до двух недель. С тех пор процедура постепенно упрощалась, а появление нового центра станет очередным шагом к укреплению культурных и экономических связей между странами.
