Япония открывает новые горизонты: всплеск интереса россиян к путешествиям в Страну восходящего солнца

Туризм

Посольство Японии в Москве объявило о планах открыть новый визовый центр в России. Как сообщается на официальном сайте дипмиссии, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, который займётся организацией и техническим оснащением центра.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Причина решения очевидна — стремительно растущий интерес россиян к поездкам в Страну восходящего солнца. По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), за первые девять месяцев 2025 года поток российских туристов в Японию вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почему Япония становится всё популярнее

Туризм между двумя странами переживает настоящий подъем. С одной стороны, японское правительство активно продвигает упрощение визовых процедур для россиян и расширяет туристические программы. С другой — сами путешественники всё чаще выбирают Японию как направление, сочетающее экзотику, безопасность и высокий уровень сервиса.

"Мы наблюдаем устойчивое увеличение количества заявок на визы, и создание нового центра поможет сделать процесс получения документов быстрее и удобнее", — отметили в пресс-службе посольства.

Новый визовый центр станет важным шагом к разгрузке действующих офисов, особенно московского, который сегодня обслуживает большинство российских заявителей.

Что изменится для туристов

Планируется, что новый центр возьмёт на себя приём и обработку документов, консультирование, а также выдачу визовых разрешений. Основные преимущества для граждан:

Уменьшение сроков рассмотрения заявок.

  1. Расширение географии приёма документов.
  2. Возможность записаться онлайн без долгого ожидания.
  3. Улучшенный сервис и система информирования заявителей.
  4. Точная дата открытия центра пока не названа, но предположительно он начнёт работу в начале 2026 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: неправильно заполненная анкета.
    → Последствие: задержка рассмотрения или отказ в визе.
    → Альтернатива: воспользоваться консультацией сотрудников нового центра.
  • Ошибка: подача документов в неполном комплекте.
    → Последствие: необходимость повторного визита.
    → Альтернатива: проверить список документов на официальном сайте посольства перед подачей.

А что если визовый режим упростят?

Эксперты не исключают, что со временем между Россией и Японией может быть введён частичный безвизовый режим для групповых поездок, аналогичный китайской модели. Если это произойдёт, новые визовые центры смогут выполнять функции консультационных и туристических представительств, помогая гражданам планировать маршруты и бронировать отели.

FAQ

Когда откроется новый визовый центр?
Предполагается, что центр начнёт работу в начале 2026 года, после завершения тендера и подготовки помещения.

Будет ли он работать только в Москве?
Пока уточняется, но рассматриваются варианты открытия дополнительных пунктов в регионах с высоким спросом на японские визы.

Можно ли будет подать документы онлайн?
Да, планируется внедрение полноценного электронного сервиса с возможностью отслеживания статуса заявки.

Повлияет ли новый центр на стоимость визы?
Стоимость консульского сбора останется прежней, однако сервисный сбор центра может незначительно отличаться.

Мифы и правда

  • Миф: получить визу в Японию очень сложно.
    Правда: при правильно оформленных документах вероятность отказа минимальна.
  • Миф: визовые центры нужны только для крупных городов.
    Правда: новый центр создаётся именно для того, чтобы сделать процесс доступным и для регионов.
  • Миф: визовые правила для россиян ужесточаются.
    Правда: наоборот, Токио последовательно упрощает оформление документов, чтобы поддержать турпоток.

3 интересных факта

  1. Средний турист из России проводит в Японии около 6 дней, чаще всего посещая Токио, Киото и Осаку.
  2. За последний год количество запросов на японские визы выросло более чем на 120%.
  3. Россия входит в десятку стран с наибольшим ростом туристического потока в Японию в 2025 году.

Исторический контекст

Дипломатические отношения между Россией и Японией в туристической сфере начали активно развиваться в начале 2000-х годов. Тогда россияне могли получить визу только в Москве, и процесс занимал до двух недель. С тех пор процедура постепенно упрощалась, а появление нового центра станет очередным шагом к укреплению культурных и экономических связей между странами.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
