Аэропорты на пороге революции: первый отечественный телетрап уже в испытаниях

В российских аэропортах скоро появится первый полностью отечественный телетрап — пассажирский "рукав" для посадки и высадки пассажиров из самолета. Разработку представила госкорпорация "Ростех", показав видео, на котором новый механизм демонстрирует свою работу.

Проект создан Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ), входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы", совместно с научно-производственным предприятием "Проект-техника". По словам представителей института, опытный образец прошёл все необходимые испытания и подтвердил заявленные технические параметры.

Как устроен новый телетрап

Пассажирский телетрап оснащён электрогидравлическими и электромеханическими приводами, а также системой управления и безопасности. Это позволяет ему автоматически подстраиваться под параметры любого воздушного судна: изменять высоту, длину и конфигурацию стыковочного узла.

Такая универсальность означает, что телетрап сможет обслуживать все типы пассажирских самолётов — от региональных лайнеров до широкофюзеляжных машин, что особенно важно для крупных аэропортов с разнообразным авиапарком.

Импортозамещение в действии

До сих пор все пассажирские "рукава" в России поставлялись из-за рубежа. Обслуживание и ремонт таких систем зависело от иностранных производителей, что вызывало трудности в условиях ограничений и санкций. Новый российский телетрап должен снять эту зависимость.

Разработчики также планируют модернизировать ранее установленные импортные конструкции: заменить основные узлы на отечественные и наладить производство комплектующих внутри страны. Это позволит обслуживать и ремонтировать телетрапы силами российских специалистов, без участия иностранных сервисных компаний.

Перспективы внедрения

Появление первого отечественного телетрапа открывает путь к масштабному обновлению инфраструктуры аэропортов. Производство таких систем внутри страны позволит:

Сократить сроки поставки оборудования.

Снизить расходы на обслуживание.

Повысить уровень технологической независимости гражданской авиации.

Кроме того, проект может стать основой для экспорта аналогичных решений в страны, которые заинтересованы в недорогих и надёжных альтернативах западным моделям.

"Опытный образец подтвердил заявленные характеристики", — отметили в ЦНИИАГ, подчеркнув, что разработка соответствует международным стандартам по надёжности и безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка неподходящей модели под тип самолёта.

→ Последствие: возможен перекос или неплотное прилегание "рукава".

→ Альтернатива: использовать универсальную систему, как у нового российского телетрапа.

Ошибка: отсутствие своевременного обслуживания гидравлики.

→ Последствие: потеря плавности движения, сбои при стыковке.

→ Альтернатива: использование сервисных решений ЦНИИАГ, рассчитанных на российский климат.

А что если…

А что если такие телетрапы начнут производить серийно? Тогда в ближайшие годы можно ожидать полное обновление оборудования в крупнейших аэропортах страны — от Шереметьево до Владивостока. Это не только снизит зависимость от импортных поставщиков, но и создаст новые рабочие места в смежных отраслях: металлургии, машиностроении, электронике.

FAQ

Как скоро телетрап появится в аэропортах?

Первые установки ожидаются после завершения сертификационных испытаний, ориентировочно в 2026 году.

Можно ли модернизировать старые "рукава" под новую систему?

Да, разработчики планируют выпуск адаптационных комплектов для уже установленных телетрапов.

Чем отечественный телетрап отличается от зарубежных аналогов?

Он проще в обслуживании, рассчитан на эксплуатацию при низких температурах и полностью использует российские комплектующие.

Кто займётся производством?

Основным производителем станет ЦНИИАГ при поддержке предприятий холдинга "Высокоточные комплексы".

Мифы и правда

Миф: российские телетрапы будут уступать зарубежным по качеству.

Правда: испытания подтвердили, что технические характеристики не ниже, чем у иностранных аналогов.

Миф: отечественные "рукава" подойдут только для малых аэропортов.

Правда: их конструкция универсальна и рассчитана на работу с любыми типами воздушных судов.

Миф: обслуживание потребует иностранных запчастей.

Правда: все элементы, включая приводы и системы управления, производятся в России.

3 интересных факта

Один телетрап может весить до 25 тонн и выдерживать перепады температур от -40 до +50 °C. Современные системы управления позволяют автоматически подгонять высоту "рукава" под уровень дверей самолёта. В среднем телетрап используется до 40 раз в день в крупных аэропортах.

Исторический контекст

Первые телетрапы появились в США в 1950-х годах и быстро стали стандартом для международных аэропортов. В СССР их начали активно устанавливать в 1980-е, но производство полностью зависело от иностранных технологий. Сегодняшняя российская разработка фактически возрождает эту отрасль с нуля.

Уточнения

Телескопи́ческий трап (иначе телетра́п, также разговорное «рукав») — устройство для сообщения самолёта со зданием аэровокзала без промежуточного выхода пассажиров на улицу, разновидность авиационного трапа. Гораздо реже телетрап используется в портах для перехода пассажиров из здания морского вокзала на судно.

