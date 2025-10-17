Аэропорты на пороге революции: первый отечественный телетрап уже в испытаниях

В российских аэропортах скоро появится первый полностью отечественный телетрап — пассажирский "рукав" для посадки и высадки пассажиров из самолета. Разработку представила госкорпорация "Ростех", показав видео, на котором новый механизм демонстрирует свою работу.
Проект создан Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ), входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы", совместно с научно-производственным предприятием "Проект-техника". По словам представителей института, опытный образец прошёл все необходимые испытания и подтвердил заявленные технические параметры.
Пассажирский телетрап оснащён электрогидравлическими и электромеханическими приводами, а также системой управления и безопасности. Это позволяет ему автоматически подстраиваться под параметры любого воздушного судна: изменять высоту, длину и конфигурацию стыковочного узла.
Такая универсальность означает, что телетрап сможет обслуживать все типы пассажирских самолётов — от региональных лайнеров до широкофюзеляжных машин, что особенно важно для крупных аэропортов с разнообразным авиапарком.
До сих пор все пассажирские "рукава" в России поставлялись из-за рубежа. Обслуживание и ремонт таких систем зависело от иностранных производителей, что вызывало трудности в условиях ограничений и санкций. Новый российский телетрап должен снять эту зависимость.
Разработчики также планируют модернизировать ранее установленные импортные конструкции: заменить основные узлы на отечественные и наладить производство комплектующих внутри страны. Это позволит обслуживать и ремонтировать телетрапы силами российских специалистов, без участия иностранных сервисных компаний.
Появление первого отечественного телетрапа открывает путь к масштабному обновлению инфраструктуры аэропортов. Производство таких систем внутри страны позволит:
Кроме того, проект может стать основой для экспорта аналогичных решений в страны, которые заинтересованы в недорогих и надёжных альтернативах западным моделям.
"Опытный образец подтвердил заявленные характеристики", — отметили в ЦНИИАГ, подчеркнув, что разработка соответствует международным стандартам по надёжности и безопасности.
А что если такие телетрапы начнут производить серийно? Тогда в ближайшие годы можно ожидать полное обновление оборудования в крупнейших аэропортах страны — от Шереметьево до Владивостока. Это не только снизит зависимость от импортных поставщиков, но и создаст новые рабочие места в смежных отраслях: металлургии, машиностроении, электронике.
Как скоро телетрап появится в аэропортах?
Первые установки ожидаются после завершения сертификационных испытаний, ориентировочно в 2026 году.
Можно ли модернизировать старые "рукава" под новую систему?
Да, разработчики планируют выпуск адаптационных комплектов для уже установленных телетрапов.
Чем отечественный телетрап отличается от зарубежных аналогов?
Он проще в обслуживании, рассчитан на эксплуатацию при низких температурах и полностью использует российские комплектующие.
Кто займётся производством?
Основным производителем станет ЦНИИАГ при поддержке предприятий холдинга "Высокоточные комплексы".
Первые телетрапы появились в США в 1950-х годах и быстро стали стандартом для международных аэропортов. В СССР их начали активно устанавливать в 1980-е, но производство полностью зависело от иностранных технологий. Сегодняшняя российская разработка фактически возрождает эту отрасль с нуля.
Уточнения
Телескопи́ческий трап (иначе телетра́п, также разговорное «рукав») — устройство для сообщения самолёта со зданием аэровокзала без промежуточного выхода пассажиров на улицу, разновидность авиационного трапа. Гораздо реже телетрап используется в портах для перехода пассажиров из здания морского вокзала на судно.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?