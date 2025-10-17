Токио ближе, чем кажется: скоро визу в Японию можно будет оформить, не выезжая из своего города

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Посещение Японии становится всё доступнее для российских путешественников. Посольство Японии официально объявило о планах открытия сети визовых центров на территории России — решение, которое призвано упростить процесс получения виз и сократить сроки рассмотрения заявлений. Нововведение связано с устойчивым ростом интереса к Стране восходящего солнца, который за последние годы вырос более чем в два раза.

Памятник Хатико
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Памятник Хатико

"Посольство Японии официально объявило о планах открытия визовых центров на территории России", — сообщили в дипмиссии.

По данным посольства, открытие новых центров запланировано до конца марта 2026 года. Сейчас идёт конкурс по выбору агентств, которые будут заниматься организацией работы.

Почему открывают визовые центры

Рост потока туристов из России стал одной из ключевых причин. Только за первые шесть месяцев 2025 года Японию посетили 83,7 тысячи россиян — вдвое больше, чем годом ранее. При этом процент отказов в визах остаётся минимальным, что говорит о позитивных тенденциях в туристическом обмене.

Сейчас оформить визу можно в консульствах Японии в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске, а также через центры VFS Global в Иркутске и Хабаровске. Однако увеличившийся поток заявителей привёл к значительной нагрузке на консульские службы. Новые визовые центры станут логичным шагом — они возьмут на себя предварительную обработку документов и консультирование граждан.

Что изменится для туристов

Главная задача новых центров — сделать процесс оформления визы проще и прозрачнее. Теперь россияне смогут получить:

  1. Подробную консультацию по видам виз и требованиям к документам.

  2. Помощь в заполнении анкет и сборе полного пакета бумаг.

  3. Возможность отслеживания статуса заявления.

  4. Сокращение сроков ожидания благодаря перераспределению нагрузки между офисами.

Окончательное решение по выдаче визы по-прежнему будет принимать консульство, но взаимодействие с центрами заметно упростит процесс для заявителей.

Почему Япония так популярна у россиян

Япония — уникальная страна, где гармонично сочетаются древние традиции, технологический прогресс и бережное отношение к природе. Русские туристы едут сюда не только ради достопримечательностей, но и ради особой атмосферы уважения, чистоты и уюта.

Культура и традиции

Путешественников привлекает возможность прикоснуться к настоящей Японии: древние храмы Киото и Нары, театры Кабуки и Но, чайные церемонии и каллиграфия. Не менее интересно и современное искусство — от музеев аниме до фестивалей манги.

Природа и сезоны

Каждое время года здесь по-своему прекрасно. Весной — цветение сакуры, осенью — золото кленовых листьев, зимой — горнолыжные курорты с идеальными трассами. Национальные парки и горячие источники (онсэн) становятся центрами притяжения для любителей природы.

Современность и технологии

Япония поражает уровнем комфорта и инноваций. Туристы с интересом посещают музеи робототехники, исследуют Токио и Осаку, пробуют блюда высокой кухни — от традиционных суши и рамэна до авторских дегустационных сетов.

Советы: как подготовиться к поездке

  1. Проверьте документы. Загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев после возвращения.

  2. Выберите тип визы. Туристическая, деловая или транзитная — каждая имеет свои особенности.

  3. Заполните анкету заранее. Это можно сделать через онлайн-форму визового центра.

  4. Подготовьте подтверждения брони и маршрута. Консульство обращает внимание на точность информации.

  5. Учтите сезон. Весной и осенью поток туристов особенно высок, поэтому подача документов может занять больше времени.

Исторический контекст

Япония начала активное упрощение визового режима для россиян ещё в 2017 году. Тогда были сокращены сроки рассмотрения заявлений и расширен список городов, где можно оформить визу. Новая инициатива — очередной шаг к укреплению туристических и культурных связей между странами.

Интересный факт

В стране более 3 тысяч горячих источников, и почти каждый город имеет свой уникальный онсэн.

Открытие визовых центров — это шаг навстречу путешественникам, мечтающим открыть для себя страну восходящего солнца. Новая система сделает поездки проще, а культурные связи — прочнее.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
