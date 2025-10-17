Город, где горы встречаются с морем: почему именно в Кемер стоит поехать в октябре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Кемер — небольшой, уютный городок всего в сорока километрах от Антальи. В отличие от крупных курортов, здесь царит спокойствие и гармония: море, горы, хвойные леса и неспешный ритм жизни. Этот курорт идеально подходит для тех, кто хочет передохнуть от шума мегаполисов, но при этом не жертвовать комфортом.

Кемер
Фото: commons.wikimedia.org by Emin Başar ÖZDEMİR, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кемер

Осень — лучшее время, чтобы открыть для себя Кемер. Бархатный сезон здесь начинается в сентябре и длится до конца октября: солнце уже не жжёт, море остаётся тёплым, а туристов становится меньше.

Почему стоит выбрать Кемер

Город расположен в провинции Анталья, у подножия Таврских гор. Такой ландшафт создаёт удивительный контраст: зелёные сосновые склоны плавно переходят в лазурное Средиземное море. Кемер привлекает тех, кто ищет уют и атмосферу настоящего отдыха.

Когда-то это была маленькая рыбацкая деревушка, но сегодня Кемер — развитый курорт с современной инфраструктурой. Здесь чистые улицы, аккуратные набережные, множество кафе, сувенирных лавок и отелей на любой вкус.

Местные жители с улыбкой встречают гостей, а вечерние прогулки вдоль побережья становятся настоящим ритуалом.

Погода и сезон

В Кемере — типичный средиземноморский климат: жаркое, сухое лето и мягкая, влажная зима.

  • Сентябрь: +29…+32 °C днём, +23 °C ночью, море около +25 °C.

  • Октябрь: +26…+28 °C днём, +20…+22 °C ночью, вода около +23 °C.

  • Ноябрь: воздух остывает до +20 °C, ночью +10…+16 °C, море — +18 °C.

Таким образом, бархатный сезон — идеальное время для прогулок, экскурсий и купания без изнуряющей жары.

Лучшие пляжи Кемера

В городе и окрестностях множество пляжей — от общественных до уединённых бухт.

Центральный пляж

Расположен в самом сердце Кемера, рядом с пристанью Turkiz Marina. Побережье покрыто мелкой галькой, а море здесь прозрачное и глубокое уже через несколько метров. Лучше приходить утром — днём бывает многолюдно. До пляжа легко дойти пешком из любой точки города.

Пляж Фазелис

Расположен в 16 километрах от Кемера, на территории древнего города Фаселис. Это место особенно понравится любителям природы и истории. Здесь три бухты — одна большая и две маленькие. Южный берег галечный, северный — песчаный, с серебристым оттенком. Пляж дикий, без лежаков и кафе, зато невероятно живописный. Добраться можно автобусом №08 от центральной площади.

Айышигы (Moonlight Beach)

Один из самых известных пляжей Кемера, получивший "Голубой флаг" за чистоту и безопасность. Он расположен рядом с одноимённым парком Moonlight Park и покрыт мягким золотистым песком. Здесь есть бары, кафе и клубная зона Dakapo Beach Club, где можно провести целый день. Вход свободный, лежаки и зонты — за дополнительную плату.

Текирова

Пляж в посёлке Текирова подойдёт для семей с детьми: море мелкое, берег широкий и ухоженный. Муниципальная зона оборудована раздевалками, спасателями и киосками с напитками. В частных секциях при отелях — более комфортное покрытие и чистота, но вход платный. Добраться можно на автобусе №ТА08 (ходит каждые 15 минут с 7:00 до 21:45).

Где остановиться

В Кемере легко подобрать жильё под любой бюджет.

  • Для семей: отели в районе Текирова и Чамьюва — тихо, зелено, есть частные пляжи.

  • Для активных туристов: центр Кемера, рядом бары, прогулочная улица и марина.

  • Для романтиков: бутик-отели у подножия гор, где с балконов открываются потрясающие виды на море.

Советы туристам

  • Если хотите спокойствия, выбирайте отель подальше от центра.
  • В ресторанах и кафе столики лучше бронировать заранее — даже осенью туристов много.
  • Не стесняйтесь торговаться: цены на сувениры и текстиль часто завышены.
  • Вас могут угостить чаем или кофе даже в обычном магазине — вежливо принять приглашение считается хорошим тоном.
  • За кофе и продукты выгоднее ходить в супермаркеты, а не туристические лавки — разница в цене может быть двукратной.

Цены приведены по состоянию на осень 2025 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать в Кемер летом.
    Последствие: жара и высокая влажность.
    Альтернатива: осень — комфортная температура и меньше людей.

  • Ошибка: останавливаться в центре, если ищете тишину.
    Последствие: шум до поздней ночи.
    Альтернатива: посёлки Текирова или Кириш.

  • Ошибка: покупать сувениры у пляжа.
    Последствие: переплата.
    Альтернатива: посещайте рынки и магазины в жилых районах.

Плюсы и минусы отдыха

Плюсы Минусы
Мягкий климат, чистое море Много туристов даже осенью
Развитая инфраструктура Небольшие пляжи, часть — галечные
Безопасность и уют Дорогие рестораны в центре
Возможность активного отдыха Осенью возможны кратковременные дожди

А что если…

А что если в этот раз выбрать не привычную Анталью или Аланью, а тихий Кемер? Здесь можно загорать в уединении, гулять по набережной в окружении гор и сосен, ужинать под шум волн. Бархатный сезон в Кемере — это время, когда природа особенно красива, а море — по-настоящему ласковое.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
