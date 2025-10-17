Город, где горы встречаются с морем: почему именно в Кемер стоит поехать в октябре

Кемер — небольшой, уютный городок всего в сорока километрах от Антальи. В отличие от крупных курортов, здесь царит спокойствие и гармония: море, горы, хвойные леса и неспешный ритм жизни. Этот курорт идеально подходит для тех, кто хочет передохнуть от шума мегаполисов, но при этом не жертвовать комфортом.
Осень — лучшее время, чтобы открыть для себя Кемер. Бархатный сезон здесь начинается в сентябре и длится до конца октября: солнце уже не жжёт, море остаётся тёплым, а туристов становится меньше.
Город расположен в провинции Анталья, у подножия Таврских гор. Такой ландшафт создаёт удивительный контраст: зелёные сосновые склоны плавно переходят в лазурное Средиземное море. Кемер привлекает тех, кто ищет уют и атмосферу настоящего отдыха.
Когда-то это была маленькая рыбацкая деревушка, но сегодня Кемер — развитый курорт с современной инфраструктурой. Здесь чистые улицы, аккуратные набережные, множество кафе, сувенирных лавок и отелей на любой вкус.
Местные жители с улыбкой встречают гостей, а вечерние прогулки вдоль побережья становятся настоящим ритуалом.
В Кемере — типичный средиземноморский климат: жаркое, сухое лето и мягкая, влажная зима.
Сентябрь: +29…+32 °C днём, +23 °C ночью, море около +25 °C.
Октябрь: +26…+28 °C днём, +20…+22 °C ночью, вода около +23 °C.
Ноябрь: воздух остывает до +20 °C, ночью +10…+16 °C, море — +18 °C.
Таким образом, бархатный сезон — идеальное время для прогулок, экскурсий и купания без изнуряющей жары.
В городе и окрестностях множество пляжей — от общественных до уединённых бухт.
Расположен в самом сердце Кемера, рядом с пристанью Turkiz Marina. Побережье покрыто мелкой галькой, а море здесь прозрачное и глубокое уже через несколько метров. Лучше приходить утром — днём бывает многолюдно. До пляжа легко дойти пешком из любой точки города.
Расположен в 16 километрах от Кемера, на территории древнего города Фаселис. Это место особенно понравится любителям природы и истории. Здесь три бухты — одна большая и две маленькие. Южный берег галечный, северный — песчаный, с серебристым оттенком. Пляж дикий, без лежаков и кафе, зато невероятно живописный. Добраться можно автобусом №08 от центральной площади.
Один из самых известных пляжей Кемера, получивший "Голубой флаг" за чистоту и безопасность. Он расположен рядом с одноимённым парком Moonlight Park и покрыт мягким золотистым песком. Здесь есть бары, кафе и клубная зона Dakapo Beach Club, где можно провести целый день. Вход свободный, лежаки и зонты — за дополнительную плату.
Пляж в посёлке Текирова подойдёт для семей с детьми: море мелкое, берег широкий и ухоженный. Муниципальная зона оборудована раздевалками, спасателями и киосками с напитками. В частных секциях при отелях — более комфортное покрытие и чистота, но вход платный. Добраться можно на автобусе №ТА08 (ходит каждые 15 минут с 7:00 до 21:45).
В Кемере легко подобрать жильё под любой бюджет.
Для семей: отели в районе Текирова и Чамьюва — тихо, зелено, есть частные пляжи.
Для активных туристов: центр Кемера, рядом бары, прогулочная улица и марина.
Для романтиков: бутик-отели у подножия гор, где с балконов открываются потрясающие виды на море.
Цены приведены по состоянию на осень 2025 года.
Ошибка: ехать в Кемер летом.
Последствие: жара и высокая влажность.
Альтернатива: осень — комфортная температура и меньше людей.
Ошибка: останавливаться в центре, если ищете тишину.
Последствие: шум до поздней ночи.
Альтернатива: посёлки Текирова или Кириш.
Ошибка: покупать сувениры у пляжа.
Последствие: переплата.
Альтернатива: посещайте рынки и магазины в жилых районах.
|Плюсы
|Минусы
|Мягкий климат, чистое море
|Много туристов даже осенью
|Развитая инфраструктура
|Небольшие пляжи, часть — галечные
|Безопасность и уют
|Дорогие рестораны в центре
|Возможность активного отдыха
|Осенью возможны кратковременные дожди
А что если в этот раз выбрать не привычную Анталью или Аланью, а тихий Кемер? Здесь можно загорать в уединении, гулять по набережной в окружении гор и сосен, ужинать под шум волн. Бархатный сезон в Кемере — это время, когда природа особенно красива, а море — по-настоящему ласковое.
