Девять новых направлений — и всё без пересадки в Москве: как изменилась карта полётов

Туризм

С конца октября крупнейшая российская авиагруппа переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до конца марта 2026 года. Новый сезон обещает быть самым насыщенным за последние годы: общее число маршрутов достигнет 283, что на 9 направлений больше, чем годом ранее.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Самолёт Аэрофлот

Тогда зимняя программа стартовала с 260 рейсов, а затем постепенно пополнялась новыми маршрутами. Сейчас рост заложен изначально — и это не просто статистика, а показатель активного восстановления и развития внутреннего и международного туризма.

Новая география полётов

Главный прирост зимнего расписания обеспечен сразу двумя факторами. Во-первых, с открытием аэропорта в Краснодаре на карте "Аэрофлота" появилось множество новых внутренних маршрутов. Регион стал полноценным транспортным узлом: из него теперь выполняются не только рейсы по России, но и прямые международные вылеты — в Стамбул, Дубай и к популярным египетским курортам. Таким образом, южное направление вновь выходит на лидирующие позиции, предлагая путешественникам удобные стыковки и короткое время перелёта.

Во-вторых, авиакомпании группы активно развивают программы из регионов в Юго-Восточную Азию. Особое внимание уделено рейсам на вьетнамский курорт Нячанг. После снятия всех ограничений, связанных с пандемией, туда теперь можно улететь напрямую из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Это серьёзный шаг к децентрализации маршрутной сети, когда пассажиры всё чаще летают, минуя Москву.

Сравнение по регионам

Регион Основные нововведения Рост числа направлений Юг России Краснодар: запуск внутренних и международных рейсов +5 маршрутов Сибирь Новосибирск, Иркутск: прямые рейсы во Вьетнам и Таиланд +2 маршрута Дальний Восток Владивосток: новые международные вылеты без пересадок +1 маршрут Центр (Москва) Рост частот на популярных направлениях +1 маршрут

Наибольший прирост пришёлся именно на южные регионы, где туристическая активность не спадает даже зимой. Сибирь и Дальний Восток демонстрируют устойчивый интерес к азиатским направлениям, в то время как Москва постепенно превращается из монопольного хаба в один из элементов распределённой системы полётов.

Новые приоритеты авиакомпаний

Согласно стратегии группы, ставка делается на развитие межрегиональных маршрутов. Внутренние рейсы теперь составляют основу зимнего расписания, что позволяет не только равномернее распределять пассажиропоток, но и укреплять экономические связи между субъектами страны.

Одновременно увеличивается частота полётов в Египет и Таиланд — ключевые зимние направления у россиян. По данным перевозчика, спрос на эти маршруты сохраняется стабильно высоким, поэтому рейсы будут выполняться чаще и с большим количеством стыковок из регионов.

А что если планировать зимний отпуск?

Путешественникам, которые выбирают поездки по России, стоит обратить внимание на новые удобные перелёты через Краснодар. Региональные туристы, наоборот, получили больше прямых рейсов за границу — без необходимости пересадки в Москве. Это не только экономит время, но и делает билеты доступнее.

Тем, кто предпочитает тёплые страны, стоит рассмотреть вылеты в Нячанг, Пхукет или Хургаду из ближайших крупных аэропортов. Увеличение числа частот и направлений даёт возможность подобрать оптимальные даты и тарифы.

Плюсы и минусы зимнего расписания

Плюсы Минусы Больше прямых рейсов из регионов В отдельных городах — ограниченные стыковки Расширенная сеть на юге России Сезонные маршруты действуют только до весны Рост частот в популярные курорты Повышенная загрузка в праздничные дни Меньше зависимости от московского узла Некоторые направления доступны не ежедневно

В целом структура расписания отражает общую тенденцию — авиарынок России становится более гибким, ориентированным на запросы пассажиров из регионов и растущий интерес к внутреннему туризму.

Интересные факты

Самым популярным направлением прошлой зимы стал маршрут Москва — Дубай, а в этом году прогнозируют рост на 15%. Новое расписание включает 40 международных направлений — больше, чем до пандемии. Авиакомпании группы впервые запустили полёты из регионов России в Хургаду без пересадок.

FAQ

Как узнать актуальное расписание рейсов?

Посмотреть его можно на официальных сайтах авиакомпаний группы или в мобильных приложениях, где обновления публикуются в режиме реального времени.

Будет ли расширение программы весной?

Да, по предварительным данным, с конца марта 2026 года планируется переход на летнее расписание с дополнительными маршрутами на европейские курорты.

Какие направления самые популярные у региональных пассажиров?

Помимо Нячанга, большой спрос наблюдается на рейсы в Анталию, Дубай и Сочи.