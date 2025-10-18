Девять новых направлений — и всё без пересадки в Москве: как изменилась карта полётов

С конца октября крупнейшая российская авиагруппа переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до конца марта 2026 года. Новый сезон обещает быть самым насыщенным за последние годы: общее число маршрутов достигнет 283, что на 9 направлений больше, чем годом ранее.
Тогда зимняя программа стартовала с 260 рейсов, а затем постепенно пополнялась новыми маршрутами. Сейчас рост заложен изначально — и это не просто статистика, а показатель активного восстановления и развития внутреннего и международного туризма.
Главный прирост зимнего расписания обеспечен сразу двумя факторами. Во-первых, с открытием аэропорта в Краснодаре на карте "Аэрофлота" появилось множество новых внутренних маршрутов. Регион стал полноценным транспортным узлом: из него теперь выполняются не только рейсы по России, но и прямые международные вылеты — в Стамбул, Дубай и к популярным египетским курортам. Таким образом, южное направление вновь выходит на лидирующие позиции, предлагая путешественникам удобные стыковки и короткое время перелёта.
Во-вторых, авиакомпании группы активно развивают программы из регионов в Юго-Восточную Азию. Особое внимание уделено рейсам на вьетнамский курорт Нячанг. После снятия всех ограничений, связанных с пандемией, туда теперь можно улететь напрямую из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Это серьёзный шаг к децентрализации маршрутной сети, когда пассажиры всё чаще летают, минуя Москву.
|Регион
|Основные нововведения
|Рост числа направлений
|Юг России
|Краснодар: запуск внутренних и международных рейсов
|+5 маршрутов
|Сибирь
|Новосибирск, Иркутск: прямые рейсы во Вьетнам и Таиланд
|+2 маршрута
|Дальний Восток
|Владивосток: новые международные вылеты без пересадок
|+1 маршрут
|Центр (Москва)
|Рост частот на популярных направлениях
|+1 маршрут
Наибольший прирост пришёлся именно на южные регионы, где туристическая активность не спадает даже зимой. Сибирь и Дальний Восток демонстрируют устойчивый интерес к азиатским направлениям, в то время как Москва постепенно превращается из монопольного хаба в один из элементов распределённой системы полётов.
Согласно стратегии группы, ставка делается на развитие межрегиональных маршрутов. Внутренние рейсы теперь составляют основу зимнего расписания, что позволяет не только равномернее распределять пассажиропоток, но и укреплять экономические связи между субъектами страны.
Одновременно увеличивается частота полётов в Египет и Таиланд — ключевые зимние направления у россиян. По данным перевозчика, спрос на эти маршруты сохраняется стабильно высоким, поэтому рейсы будут выполняться чаще и с большим количеством стыковок из регионов.
Путешественникам, которые выбирают поездки по России, стоит обратить внимание на новые удобные перелёты через Краснодар. Региональные туристы, наоборот, получили больше прямых рейсов за границу — без необходимости пересадки в Москве. Это не только экономит время, но и делает билеты доступнее.
Тем, кто предпочитает тёплые страны, стоит рассмотреть вылеты в Нячанг, Пхукет или Хургаду из ближайших крупных аэропортов. Увеличение числа частот и направлений даёт возможность подобрать оптимальные даты и тарифы.
|Плюсы
|Минусы
|Больше прямых рейсов из регионов
|В отдельных городах — ограниченные стыковки
|Расширенная сеть на юге России
|Сезонные маршруты действуют только до весны
|Рост частот в популярные курорты
|Повышенная загрузка в праздничные дни
|Меньше зависимости от московского узла
|Некоторые направления доступны не ежедневно
В целом структура расписания отражает общую тенденцию — авиарынок России становится более гибким, ориентированным на запросы пассажиров из регионов и растущий интерес к внутреннему туризму.
Самым популярным направлением прошлой зимы стал маршрут Москва — Дубай, а в этом году прогнозируют рост на 15%.
Новое расписание включает 40 международных направлений — больше, чем до пандемии.
Авиакомпании группы впервые запустили полёты из регионов России в Хургаду без пересадок.
Как узнать актуальное расписание рейсов?
Посмотреть его можно на официальных сайтах авиакомпаний группы или в мобильных приложениях, где обновления публикуются в режиме реального времени.
Будет ли расширение программы весной?
Да, по предварительным данным, с конца марта 2026 года планируется переход на летнее расписание с дополнительными маршрутами на европейские курорты.
Какие направления самые популярные у региональных пассажиров?
Помимо Нячанга, большой спрос наблюдается на рейсы в Анталию, Дубай и Сочи.
