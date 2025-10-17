Солнце одно, а цена — разная: когда Красное море становится самым выгодным направлением зимы

Египет уже много лет остаётся одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха у россиян. Тёплое море, солнце, безвизовый режим и доступные цены делают его идеальным выбором, особенно когда в России царят морозы. Но есть периоды, когда поездка на Красное море обходится значительно дешевле. Туроператоры раскрыли, в какие месяцы можно сэкономить в два, а то и в три раза.

Фото: personal picture by user:vberger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красное море

Когда отдыхать выгоднее всего

Главное правило простое: чем дальше от пикового сезона, тем ниже стоимость. Самые дорогие даты для вылета в Египет — это конец октября, школьные каникулы и новогодние праздники. А вот вторая половина января и начало февраля считаются временем наилучших ценовых предложений.

"В этот период стоимость туров заметно снижается, а разница по сравнению с октябрём или праздниками может достигать трёхкратного размера", — пояснили в Pegas Touristik.

Почему цены так различаются

Разница объясняется прежде всего авиаперевозкой. В "Интуристе" отмечают, что стоимость турпакета напрямую зависит от ценовой политики авиакомпаний: во время праздников и школьных каникул они существенно повышают тарифы. Когда спрос снижается, снижаются и цены на перелёт, что отражается на конечной стоимости путёвок.

Кроме того, январь — период, когда большинство путешественников уже отгуляли новогодние отпуска, и поток туристов временно спадает. Для отелей это стимул предлагать скидки, чтобы заполнить номера.

Как изменился спрос на Египет

В этом сезоне туроператоры фиксируют резкий рост ранних бронирований по сравнению с прошлым годом. В Pegas Touristik количество заявок увеличилось на 128%, у "Русского Экспресса" — на 116%, у Let's Fly — на 80%, у FUN&SUN — на 45%, у PAC Group — на 30%. В "Интуристе" также подтверждают двузначный прирост.

Согласно статистике FUN&SUN, Египет входит в ТОП-3 самых популярных зимних направлений, уступая лишь ОАЭ. При этом эксперты прогнозируют, что уже к весне он может выйти на первое место.

"Египет остаётся одним из самых доступных направлений с отличным соотношением цены и качества, особенно среди отелей 5 звёзд по системе 'всё включено'", — отмечают в Space Travel.

Почему Египет снова в моде

Помимо ценовой доступности, важную роль играют комфортная зимняя погода, тёплое море и отсутствие визовых формальностей. В стране активно развиваются курорты — Шарм-эль-Шейх, Хургада, Эль-Гуна и Марса-Алам. Для семей с детьми здесь есть подогреваемые бассейны, аквапарки и детские клубы, а для любителей активного отдыха — центры дайвинга и снорклинга.

Расширение полётных программ также поддерживает интерес к направлению. Всё больше чартеров выполняется не только из Москвы, но и из регионов — Казани, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону. Это делает путешествие ещё удобнее.

Что бронируют и когда

Сейчас активнее всего продаются туры на конец октября и ноябрь — из-за школьных каникул и длинных выходных. Однако опытные путешественники уже планируют зимние поездки. Глубина продаж на египетском направлении выросла на 3-4 недели и теперь составляет примерно 3-3,5 месяца.

"Туристы стали осознаннее подходить к планированию отпуска и бронируют заранее, чтобы получить лучшие условия", — пояснили в Anex.

Некоторые операторы уже принимают заявки на февраль и март 2026 года, а самые предусмотрительные клиенты — даже на майские праздники.

Советы: как сэкономить на туре в Египет

Бронируйте заранее. Чем раньше вы выберете даты, тем больше шансов поймать низкие тарифы. Избегайте праздников. Пиковые периоды — конец октября, новогодние и весенние каникулы. Выбирайте региональные вылеты. Иногда туры из Казани или Екатеринбурга дешевле, чем из Москвы. Следите за акциями операторов. Часто отели и авиакомпании устраивают спецпредложения в "низкий" сезон. Не бойтесь января. Несмотря на репутацию "зимнего" месяца, погода на курортах Красного моря остаётся комфортной: около +26 °C днём и +21 °C ночью.

Мифы и правда

Миф: В Египте зимой холодно и купаться нельзя.

Правда: Температура воды около +23 °C, пляжный отдых комфортен даже в январе.

Миф: Тур лучше купить в последний момент.

Правда: Горящие туры сейчас редкость — выгоднее бронировать заранее.

Интересный факт

Средняя глубина Красного моря — 490 метров, а видимость под водой достигает 30 метров.