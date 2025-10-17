Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Логистика или спекуляция? Цены на бензин в ХМАО вынуждают водителей затянуть пояса
Сложные дни: как Маргарита Симоньян справляется с потерей Тиграна Кеосаяна
США решили выловить теневой флот России: сенаторы придумали способ вычисления судов
Компот из детства был вкуснее не просто так — старинный приём, о котором забыли
Макан оправдался: почему рэпер пропустил явку в военкомат и что будет дальше
Зелёный водопад прямо в комнате: потос превращается в джунгли, если стоит в правильном месте
Мокрые поцелуи со смыслом: что собака на самом деле говорит, когда вас облизывает
Страсть не выдержала прожитых лет? Пара простых действий — и между вами снова вспыхнет огонь
Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви

Солнце одно, а цена — разная: когда Красное море становится самым выгодным направлением зимы

5:13
Туризм

Египет уже много лет остаётся одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха у россиян. Тёплое море, солнце, безвизовый режим и доступные цены делают его идеальным выбором, особенно когда в России царят морозы. Но есть периоды, когда поездка на Красное море обходится значительно дешевле. Туроператоры раскрыли, в какие месяцы можно сэкономить в два, а то и в три раза.

Красное море
Фото: personal picture by user:vberger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красное море

Когда отдыхать выгоднее всего

Главное правило простое: чем дальше от пикового сезона, тем ниже стоимость. Самые дорогие даты для вылета в Египет — это конец октября, школьные каникулы и новогодние праздники. А вот вторая половина января и начало февраля считаются временем наилучших ценовых предложений.

"В этот период стоимость туров заметно снижается, а разница по сравнению с октябрём или праздниками может достигать трёхкратного размера", — пояснили в Pegas Touristik.

Почему цены так различаются

Разница объясняется прежде всего авиаперевозкой. В "Интуристе" отмечают, что стоимость турпакета напрямую зависит от ценовой политики авиакомпаний: во время праздников и школьных каникул они существенно повышают тарифы. Когда спрос снижается, снижаются и цены на перелёт, что отражается на конечной стоимости путёвок.

Кроме того, январь — период, когда большинство путешественников уже отгуляли новогодние отпуска, и поток туристов временно спадает. Для отелей это стимул предлагать скидки, чтобы заполнить номера.

Как изменился спрос на Египет

В этом сезоне туроператоры фиксируют резкий рост ранних бронирований по сравнению с прошлым годом. В Pegas Touristik количество заявок увеличилось на 128%, у "Русского Экспресса" — на 116%, у Let's Fly — на 80%, у FUN&SUN — на 45%, у PAC Group — на 30%. В "Интуристе" также подтверждают двузначный прирост.

Согласно статистике FUN&SUN, Египет входит в ТОП-3 самых популярных зимних направлений, уступая лишь ОАЭ. При этом эксперты прогнозируют, что уже к весне он может выйти на первое место.

"Египет остаётся одним из самых доступных направлений с отличным соотношением цены и качества, особенно среди отелей 5 звёзд по системе 'всё включено'", — отмечают в Space Travel.

Почему Египет снова в моде

Помимо ценовой доступности, важную роль играют комфортная зимняя погода, тёплое море и отсутствие визовых формальностей. В стране активно развиваются курорты — Шарм-эль-Шейх, Хургада, Эль-Гуна и Марса-Алам. Для семей с детьми здесь есть подогреваемые бассейны, аквапарки и детские клубы, а для любителей активного отдыха — центры дайвинга и снорклинга.

Расширение полётных программ также поддерживает интерес к направлению. Всё больше чартеров выполняется не только из Москвы, но и из регионов — Казани, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону. Это делает путешествие ещё удобнее.

Что бронируют и когда

Сейчас активнее всего продаются туры на конец октября и ноябрь — из-за школьных каникул и длинных выходных. Однако опытные путешественники уже планируют зимние поездки. Глубина продаж на египетском направлении выросла на 3-4 недели и теперь составляет примерно 3-3,5 месяца.

"Туристы стали осознаннее подходить к планированию отпуска и бронируют заранее, чтобы получить лучшие условия", — пояснили в Anex.

Некоторые операторы уже принимают заявки на февраль и март 2026 года, а самые предусмотрительные клиенты — даже на майские праздники.

Советы: как сэкономить на туре в Египет

  1. Бронируйте заранее. Чем раньше вы выберете даты, тем больше шансов поймать низкие тарифы.

  2. Избегайте праздников. Пиковые периоды — конец октября, новогодние и весенние каникулы.

  3. Выбирайте региональные вылеты. Иногда туры из Казани или Екатеринбурга дешевле, чем из Москвы.

  4. Следите за акциями операторов. Часто отели и авиакомпании устраивают спецпредложения в "низкий" сезон.

  5. Не бойтесь января. Несмотря на репутацию "зимнего" месяца, погода на курортах Красного моря остаётся комфортной: около +26 °C днём и +21 °C ночью.

Мифы и правда

Миф: В Египте зимой холодно и купаться нельзя.
Правда: Температура воды около +23 °C, пляжный отдых комфортен даже в январе.

Миф: Тур лучше купить в последний момент.
Правда: Горящие туры сейчас редкость — выгоднее бронировать заранее.

Интересный факт

Средняя глубина Красного моря — 490 метров, а видимость под водой достигает 30 метров.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Домашние животные
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Последние материалы
Солнце одно, а цена — разная: когда Красное море становится самым выгодным направлением зимы
Мокрые поцелуи со смыслом: что собака на самом деле говорит, когда вас облизывает
Страсть не выдержала прожитых лет? Пара простых действий — и между вами снова вспыхнет огонь
50 лет марокканской оккупации: как живет народ последней в мире колонии
Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви
Лицензия на обучение: почему Богомолов обвинил народных артистов в недобросовестном бизнесе
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Новая волна телефонного мошенничества: преступники наживаются на газовых договорах
Цветовой код успеха: выбирайте одежду с точным акцентом — и убеждайте без слов
Правда о витаминах: эти добавки из аптеки сажают печень и почки — узнайте, что в вашей корзине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.