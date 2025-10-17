И 8 дней не хватит: самый длинный пляж в мире находится в Бразилии

Туризм

На юге Бразилии, где Атлантика встречается с уругвайской границей, простирается место, которое трудно вместить в человеческое воображение.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хозяин с собакой на морском пляже

Это пляж Касино (Praia do Cassino) - признанный Книгой рекордов Гиннесса самым длинным в мире. Его длина — 254 километра непрерывного песка, уходящего за горизонт.

Если бы вы решили пройти его пешком от города Риу-Гранди до уругвайского Чуя, вам потребовалось бы не меньше восьми дней - при условии, что вы будете идти по 8 часов в день. Но на практике путешествие занимает до двух недель: влажный песок, постоянный ветер и солнце без тени делают каждый шаг испытанием.

Исторический контекст: от военной гавани до природного чуда

Пляж Касино начинается у города Риу-Гранди, старейшего поселения штата Риу-Гранди-ду-Сул, основанного в 1737 году как португальская крепость. Здесь строили корабли, защищали границу и ловили китов.

В XIX веке этот берег стал важнейшей транспортной артерией для вывоза зерна и кожи. Тогда же начали возводить каменные молы Панелас - гигантские пирсы длиной более 4 км, которые прорезают океан и служат судоходным путём к внутренней лагуне.

С развитием пароходства Риу-Гранди стал морскими воротами Бразилии. Именно здесь, в 1909 году, открыли одноимённый курорт Касино, где аристократы отдыхали в деревянных отелях, наслаждаясь морским воздухом. Сегодня от старого казино остались лишь руины, но имя прижилось — и теперь обозначает весь пляж.

Научное объяснение: как рождается "бесконечный" пляж

Удивительная длина Касино объясняется геологическими процессами, происходящими на протяжении тысячелетий. Река Ла-Плата и её притоки — в частности, Парана и Уругвай — несут тончайший песок, который откладывается вдоль побережья Атлантики.

Постоянные южные ветра и океанические течения перераспределяют осадки, создавая гигантскую песчаную косу, которая с каждым десятилетием медленно растёт. Учёные называют это аккумулятивным побережьем - редкий тип рельефа, где земля буквально "рождается" из моря.

Интересно, что пляж Касино — не просто географическое образование, а живая система. Он движется, дышит, изменяется под воздействием ветра и приливов. Спутниковые снимки показывают, что за последние 50 лет береговая линия сместилась в некоторых местах на 100 метров.

Аналитика: идеальное место для изоляции

Бóльшая часть пляжа Касино — безлюдна. Здесь нет отелей, кафе, электричества и даже сотовой связи. Лишь редкие маяки, останки судов и одинокие песчаные дюны нарушают ощущение абсолютной тишины.

Именно это делает Касино уникальным лабораторным полигоном для экологов и климатологов. Учёные наблюдают здесь за миграцией птиц, изменением климата и взаимодействием океана с материком.

Пляж является частью природного резервата Estação Ecológica do Taim, где обитают выдры, капибары и редкие черепахи. Весной сюда прилетают тысячи перелётных птиц из Арктики и Канады — одно из важнейших звеньев межконтинентальных миграционных маршрутов.

Практические наблюдения: путешествие в стиле "экстрим"

Переход по пляжу от Риу-Гранди до Чуя — один из самых изнурительных пешеходных маршрутов Южной Америки.

Длина маршрута: 254 км

Средняя скорость: 4 км/ч по песку

Продолжительность: 8-12 дней пешком

Температура: от +25 до +38 °C летом

Главные угрозы: обветривание, обезвоживание и солнце без тени

На пути путешественников встречают лишь редкие ориентиры: старые корабли, выброшенные бурями, и маяки, охраняющие берег с XIX века. Самый знаменитый — "Альтаир", норвежское грузовое судно, потерпевшее крушение в 1976 году. Его проржавевший корпус теперь стал символом Касино и излюбленным местом фотографов.

Совет бывалых треккеров: идти лучше по утрам, когда песок твёрже и прохладнее. С собой нужно брать запасы воды и GPS — ориентиры быстро теряются в бескрайних дюнах.

Экология и сохранение: пляж как живой организм

Несмотря на свою безлюдность, Касино страдает от человеческой активности. Мусор, принесённый течениями, скапливается на берегу, а несанкционированные заезды на внедорожниках разрушают дюны.

Учёные и местные активисты проводят регулярные "дни чистоты", во время которых добровольцы собирают пластиковые отходы. Правительство Бразилии рассматривает вопрос о придании пляжу статуса национального природного памятника.

Биологи отмечают: сохранение таких территорий крайне важно для устойчивости прибрежных экосистем — они действуют как естественные фильтры, улавливая углерод и защищая материк от штормов.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Почему пляж называется Касино?

От старейшего курорта Cassino, открытого в начале XX века. Его здание, сгоревшее в 1960-х, дало название всему побережью.

Можно ли проехать по пляжу на машине?

Да, но только на специальных участках и с разрешением. Многие местные жители используют внедорожники, но экологические службы призывают избегать этого.

Можно ли купаться?

Да, но нужно быть осторожным: течение Атлантики здесь сильное, а глубина резко увеличивается уже в нескольких метрах от берега.

Есть ли инфраструктура?

Только в районе города Риу-Гранди и на самом юге у Чуя. В середине пути — полная дикая зона без связи и жилья.

Кто может пройти маршрут целиком?

Только физически подготовленные путешественники с опытом автономных походов. Среднестатистическому туристу лучше ограничиться участком до маяка Панелас.