Регионы ликуют: три проекта, меняющих транспортную карту России

В России завершили сразу несколько крупных дорожных проектов, которые существенно улучшат транспортную доступность регионов и сократят время в пути. Как сообщили в Министерстве транспорта РФ, одновременно введены в эксплуатацию три стратегически важных объекта — в Югре, Татарстане и Карелии.
Эти участки стали частью масштабной программы модернизации федеральной дорожной сети, направленной на повышение безопасности, развитие региональной логистики и поддержку промышленного роста.
Главным событием стало открытие второго моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Сооружение длиной 1700 метров стало частью нового южного обхода Сургута, общей протяжённостью 45,7 км.
"Это ключевой элемент транспортной инфраструктуры округа, который обеспечит устойчивое движение и разгрузит городской трафик", — отметил глава Минтранса России Виталий Савельев.
Мост свяжет между собой промышленные районы и нефтяные месторождения, сократив путь грузового транспорта, который ранее проходил через черту города. Теперь поток распределится между двумя переправами, что повысит безопасность и пропускную способность магистрали.
Вторым объектом стал новый обход села Сокуры на трассе Р-239 Казань — Оренбург. Участок позволит сэкономить до 20 минут пути от столицы Татарстана и аэропорта до скоростной трассы М-12 "Восток".
Проект включал строительство современного покрытия, транспортных развязок и освещения. Теперь автомобилисты смогут добираться от Казани к южным регионам страны без заторов в населённых пунктах.
"Для жителей и бизнеса региона это не просто сокращение времени в пути, а рост логистических возможностей", — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Хайруллин.
Третий объект находится в северо-западной части страны. В Карелии завершена реконструкция участка трассы А-215, ведущего к Петрозаводску. Здесь укрепили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, установили барьерные ограждения и современное освещение.
Это значительно улучшит транспортное сообщение между столицей региона и федеральной трассой "Кола", особенно в зимний период, когда дорожные условия традиционно сложные.
Новые дороги открывают возможности для автотуризма. Южный обход Сургута — живописный маршрут вдоль Оби, а участок А-215 в Карелии проходит через лесные массивы и озёра. При этом все объекты оборудованы современными пунктами отдыха и безопасными съездами.
Когда мост через Обь начнёт работать в полном объёме?
— Уже в этом году, после завершения технических испытаний.
Сколько времени занимает проезд по обходу Сокур?
— В среднем на 15-20 минут быстрее, чем по прежнему маршруту через населённые пункты.
Будут ли аналогичные проекты в других регионах?
— Да, в планах Минтранса — продолжение федеральной программы, включая строительство обходов крупных городов и реконструкцию мостов в Сибири и на Дальнем Востоке.
Можно ли проехать по новым дорогам без ограничений?
— Да, движение открыто для всех категорий транспорта.
Кто финансировал строительство?
— Проекты реализованы в рамках федеральной программы "Развитие транспортной системы" с участием региональных бюджетов.
Российская дорожная программа нового поколения стартовала в начале 2020-х годов и направлена на создание безопасной и быстрой транспортной сети по всей стране. С тех пор построены десятки мостов, тоннелей и обходов, формируя "новую географию скорости". Югра, Татарстан и Карелия — примеры регионов, где модернизация не только улучшает логистику, но и способствует экономическому росту.
