Виноделие в Подмосковье: раскрыт главный секрет успеха северных виноделов

Подмосковье официально готовится стать новым игроком на винной карте России. Уже в следующем году регион войдёт в перечень винодельческих территорий страны, что позволит местным производителям выпускать продукцию с защищённым географическим указанием. Это решение открывает перед виноделами новые экономические и туристические перспективы — от расширения рынков сбыта до развития энотуризма.
По данным правительства Московской области, объём производства вина в регионе к 2025-2026 годам превысит 30 тысяч бутылок. Сейчас виноградники в Подмосковье активно расширяются, а климатические условия, несмотря на умеренно-континентальную зону, уже позволяют выращивать устойчивые к холоду сорта винограда — "Кристалл", "Мариновский", "Платовский" и другие.
Присвоение статуса винодельческого региона — не формальность. Оно даёт право производить вина с маркировкой "Произведено в Подмосковье" и указывать регион происхождения на этикетке. Такое обозначение повышает доверие покупателей и делает продукцию заметной на рынке. Кроме того, винодельни смогут претендовать на федеральные меры поддержки и субсидии на развитие производства и туризма.
"Включение Московской области в перечень винодельческих регионов — признание её потенциала и качества производимой продукции", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Современные хозяйства в Подмосковье используют укрывные технологии: лозы снимают со шпалер, утепляют агроволокном и засыпают снегом. Это позволяет выдерживать морозы до -30 °C без потерь. К тому же селекция устойчивых сортов развивается, и через несколько лет риск гибели виноградников существенно снизится.
Когда Подмосковье официально получит статус? - Ожидается утверждение перечня в 2025 году после завершения госэкспертизы.
Какие винодельни уже работают? - Среди пионеров — хозяйства в Дмитровском, Раменском и Серпуховском округах.
Будут ли подмосковные вина продаваться в федеральных сетях? - Да, с появлением маркировки "Вино России" и сертификации региона их путь на прилавки станет проще.
Какие вина планируют выпускать? - Лёгкие белые, розе и игристые — оптимальные для местного климата.
Можно ли будет посетить винодельни? - Да, в рамках программ "Агротуризм Подмосковья" уже разрабатываются маршруты дегустаций.
Российская винодельческая карта исторически была сосредоточена на юге — в Крыму, на Кубани, Дону. Но с изменением климата и развитием технологий границы виноделия постепенно смещаются севернее.
Появление новых "северных" терруаров в Подмосковье, Тверской и Ярославской областях отражает глобальную тенденцию: виноделие становится возможным там, где раньше оно казалось невозможным. Для России это шаг к разнообразию вкусов и укреплению локальных брендов.
Уточнения
Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод. Происходит главным образом на специализированных винодельческих хозяйствах. Изучением винодельческих технологий занимается энология.
Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске.
