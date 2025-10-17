Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одержимость мячиком: почему некоторые собаки не расстаются со своими игрушками
Кофе с таблетками может закончиться кровотечением: врачи предупреждают о риске
Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт
Железо против машины: что действительно растит мышцы, а что просто тратит время
Озеро, которое может уничтожить четыре страны: Сарезская бомба замедленного действия в сердце Памира
Иремель — святое место или портал в иные миры? Тайна горы, которую нельзя тревожить
Балкон дышит весной: эти три растения цветут наперекор морозу и серым будням — живой вызов зиме
Время плавится на трассе: почему обратный путь всегда короче, чем обещает карта
Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля

Виноделие в Подмосковье: раскрыт главный секрет успеха северных виноделов

5:28
Туризм

Подмосковье официально готовится стать новым игроком на винной карте России. Уже в следующем году регион войдёт в перечень винодельческих территорий страны, что позволит местным производителям выпускать продукцию с защищённым географическим указанием. Это решение открывает перед виноделами новые экономические и туристические перспективы — от расширения рынков сбыта до развития энотуризма.

агротуризм подмосковья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
агротуризм подмосковья

По данным правительства Московской области, объём производства вина в регионе к 2025-2026 годам превысит 30 тысяч бутылок. Сейчас виноградники в Подмосковье активно расширяются, а климатические условия, несмотря на умеренно-континентальную зону, уже позволяют выращивать устойчивые к холоду сорта винограда — "Кристалл", "Мариновский", "Платовский" и другие.

Почему это важно

Присвоение статуса винодельческого региона — не формальность. Оно даёт право производить вина с маркировкой "Произведено в Подмосковье" и указывать регион происхождения на этикетке. Такое обозначение повышает доверие покупателей и делает продукцию заметной на рынке. Кроме того, винодельни смогут претендовать на федеральные меры поддержки и субсидии на развитие производства и туризма.

"Включение Московской области в перечень винодельческих регионов — признание её потенциала и качества производимой продукции", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Советы шаг за шагом: как развить "северное" виноделие

  1. Выбор участка — предпочтительны южные склоны с хорошим дренажом, защищённые от ветров.
  2. Сорта — использовать морозоустойчивые гибриды: "Кристалл", "Восторг", "Северный"; для белых вин — "Бьянка", "Сейваль Блан".
  3. Технологии — применять укрывное виноградарство и системы капельного полива.
  4. Ферментация — малые партии, открытые чаны, натуральные дрожжи дают характер "локального" вкуса.
  5. Продвижение — участие в фестивалях вина, развитие дегустационных туров и агротуризма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Попытка выращивать южные сорта (например, "Мерло") → гибель лоз из-за морозов → использование устойчивых гибридов.
  • Игнорирование почвенного анализа → слабый урожай и кислинка → внесение известковых удобрений и мульчирование.
  • Экономия на хранении → потеря аромата и окисление → покупка климатических шкафов и дубовых бочек отечественного производства.

А что если виноградники вымерзнут?

Современные хозяйства в Подмосковье используют укрывные технологии: лозы снимают со шпалер, утепляют агроволокном и засыпают снегом. Это позволяет выдерживать морозы до -30 °C без потерь. К тому же селекция устойчивых сортов развивается, и через несколько лет риск гибели виноградников существенно снизится.

FAQ

Когда Подмосковье официально получит статус? - Ожидается утверждение перечня в 2025 году после завершения госэкспертизы.

Какие винодельни уже работают? - Среди пионеров — хозяйства в Дмитровском, Раменском и Серпуховском округах.

Будут ли подмосковные вина продаваться в федеральных сетях? - Да, с появлением маркировки "Вино России" и сертификации региона их путь на прилавки станет проще.

Какие вина планируют выпускать? - Лёгкие белые, розе и игристые — оптимальные для местного климата.

Можно ли будет посетить винодельни? - Да, в рамках программ "Агротуризм Подмосковья" уже разрабатываются маршруты дегустаций.

Мифы и правда

  • "В Подмосковье виноград не растёт". — Миф: современные морозостойкие сорта дают стабильный урожай.
  • "Климат слишком холодный для вина". — Миф: короткое лето компенсируется длительным световым днём.
  • "Северное вино некачественное". — Миф: малые хозяйства делают авторские вина с чистым вкусом и локальным характером.
  • "Это проект ради пиара". — Частично: имиджевый фактор есть, но интерес инвесторов и спрос реальны.

3 интересных факта

  • Виноделие в Подмосковье существовало ещё в XIX веке — на усадебных участках выращивали технические сорта.
  • Региональные хозяйства планируют выпускать не только вино, но и виноградные соки и уксус.
  • Первые дегустационные фестивали "Вино Подмосковья" могут пройти уже летом 2026 года.

Исторический контекст

Российская винодельческая карта исторически была сосредоточена на юге — в Крыму, на Кубани, Дону. Но с изменением климата и развитием технологий границы виноделия постепенно смещаются севернее.

Появление новых "северных" терруаров в Подмосковье, Тверской и Ярославской областях отражает глобальную тенденцию: виноделие становится возможным там, где раньше оно казалось невозможным. Для России это шаг к разнообразию вкусов и укреплению локальных брендов.

Уточнения

Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод. Происходит главным образом на специализированных винодельческих хозяйствах. Изучением винодельческих технологий занимается энология.

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Последние материалы
Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт
Железо против машины: что действительно растит мышцы, а что просто тратит время
Озеро, которое может уничтожить четыре страны: Сарезская бомба замедленного действия в сердце Памира
Виноделие в Подмосковье: раскрыт главный секрет успеха северных виноделов
Иремель — святое место или портал в иные миры? Тайна горы, которую нельзя тревожить
Балкон дышит весной: эти три растения цветут наперекор морозу и серым будням — живой вызов зиме
Время плавится на трассе: почему обратный путь всегда короче, чем обещает карта
Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля
Шокирующее появление Беллы Хадид на Victoria's Secret: как болезнь изменила звезду подиума
Банковский спам можно остановить: как программы блокируют звонки ещё до сигнала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.