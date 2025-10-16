Хватит сидеть дома; 5 мест, где зима в России превратится в сказку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:55
Туризм

Горнолыжные курорты в России переживают настоящий бум. Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма и главный редактор издания "Живая Карта" Олег Алексеев отмечает, что это идеальный выбор для долгих новогодних праздников.

Роза Хутор, Сочи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роза Хутор, Сочи

В интервью NewsInfo он поделился популярными направлениями для зимнего отдыха.

Разнообразие активного отдыха

Алексеев подчеркивает, что горнолыжный отдых сейчас активно развивается, предлагая множество возможностей: от тюбинга до разных видов активного туризма, а также отличные отели и рестораны. По его словам, большая часть России наслаждается зимним сезоном, поэтому появляются новые горнолыжные курорты, начиная с Южно-Сахалинска с его городским курортом и заканчивая Кировском в Мурманской области.

Крупные города — популярные направления

Кроме горнолыжных курортов, эксперт выделяет крупные города с богатой историей и развитой инфраструктурой как популярные места для зимнего отдыха. В их число входят:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Казань
  •  Сочи и весь южный регион, включая Красную Поляну
  • Урал

Тюменская область — новое направление

Алексеев также предлагает обратить внимание на Тюменскую область, которая в последнее время привлекает все больше туристов. Тюмень позиционирует себя как спа-курорт, предлагая множество геотермальных вод и развивающихся СПА для отдыха в любое время года.

Учёт бюджета при планировании

При планировании зимнего отдыха эксперт советует учитывать свой бюджет. По его мнению, Россия предлагает множество интересных направлений, и выбор зависит от интересов и доступности. Цены играют важную роль в выборе места отдыха.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
