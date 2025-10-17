Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вся семья будет в восторге: готовим неаполитанскую пасту-гратен с моцареллой, тающую во рту
Верхушки огурцов побледнели — и это не от жары: ошибка, которую совершают дачники
Радужный мех не миф: природа раскрыла тайну сияющих животных — результат поражает даже физиков
Когда запах лечит: роль ароматов в уходе за кожей и восстановлении энергии
Дар речи сквозь века: генетическое открытие объясняет эволюционное преимущество Homo sapiens
Красота без борьбы: йога стирает границы между физикой, дыханием и смыслом
Голова под давлением: синусит медленно выжигает силы и маскируется под обычную простуду
Разоблачение в мемуарах Федерлайна: как Бритни Спирс отреагировала на обвинения бывшего мужа
Ударить по бизнесу или дать глоток воздуха: решение ЦБ по ключевой ставке уже скоро

Авиакомпании больше не спрячутся: суд поставил точку в вопросе ответственности за животных в самолете

9:20
Туризм

Европейское правосудие расставило важные акценты в споре, который волнует всех, кто летает с питомцами: как именно считать животное при авиаперевозке — "особым пассажиром" или предметом ответственности по багажным правилам. Верховный суд ЕС пришёл к выводу: при оценке ответственности авиакомпании животное приравнивается к багажу.

Кошка в переноске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в переноске

На практике это означает, что если перевозчик потеряет питомца, повредит его или допустит иную утрату контроля, компенсация рассчитывается по тем же лимитам, что и за зарегистрированный багаж по Монреальской конвенции. Поводом стало дело о собаке, сбежавшей из переноски в аэропорту Буэнос-Айреса в 2019 году: владелица требовала фиксированную выплату, авиакомпания настаивала на стандартном лимите. Суд поддержал позицию перевозчика.

Что именно изменилось и почему это важно

Решение не регулирует ветеринарные требования, контейнеры IATA и допуск животного в салон — эти нормы остаются прежними. Оно касается только режима ответственности за утрату, гибель или причинение вреда животному в процессе перевозки.

Суд подтвердил: для целей гражданско-правовой ответственности при международных перевозках применяются "багажные" лимиты Монреальской конвенции в СПЗ (SDR) — специальной валюте МВФ, которую пересматривают периодически. Это снимает правовую неопределённость: больше не нужно спорить, "вещь" это или "член семьи" — критерий един для расчёта компенсации.

Базовые последствия решения

  • Компенсация будет ограничена "багажным" лимитом в SDR, а не "сколько попросите".
  • Доказательная база — как по багажу: факт сдачи (оформление, бирки), факт утраты/повреждения и соблюдение процессуальных сроков претензии.
  • Сильнее возрастает значение добровольного страхования (карго/"pet travel"), потому что базовый лимит может оказаться ниже реального вреда (ветрасходы, кинолог, кинореабилитация и т. п.).
  • Авиакомпании не освобождаются от заботы о благополучии животных, но потолок ответственности стал предсказуемым и единообразным.

Советы шаг за шагом

  1. Уточните правила конкретной авиакомпании. Проверьте: допуск в салон, доплаты, породы с ограничениями, температурные эмбарго, пересадки.
  2. Забронируйте место для животного заранее. Количество питомцев на рейс ограничено; запрос лучше отправлять сразу после покупки билета.
  3. Подготовьте переноску по IATA. Жёсткий контейнер, вентиляция с трёх сторон, фиксируемые замки, поглощающая пелёнка, миска для воды, имя/контакты на бирке.
  4. Пройдите ветеринарную подготовку. Чип, прививки, обработка от паразитов, формы для въезда/транзита (EU Pet Passport, справки по стране назначения).
  5. Откажитесь от седативов. Успокоительные могут ухудшить терморегуляцию и ориентацию животного в полёте; обсудите альтернативы с ветеринаром.
  6. Застрахуйте риски сверх "багажного" лимита. Полис "Pet travel", страхование карго или расширение туристической страховки (ветрасходы, поиск/возврат, ответственность).
  7. Оснастите переноску трекером. GPS/LTE-брелок или AirTag (если разрешён авиакомпанией) — для поиска на земле; укажите контакты на английском.
  8. Приезжайте в аэропорт раньше. На сдачу животного в багаж и проверку контейнера уходит больше времени; закладывайте +60-90 минут.
  9. Держите при себе "досье". Копии ветдокументов, фото животного, номер чипа, фото переноски до сдачи, страховка — пригодится при претензии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • "Возьму мягкую сумку — так удобнее" → разрыв/самооткрытие, травма → жёсткий IATA-контейнер с металлическими фиксаторами.
  • "Пусть поспит под таблеткой" → угнетение дыхания/ориентации → поведенческая адаптация, знакомство с переноской, феромоновые спреи по рекомендации ветеринара.
  • "Страховка не нужна, ведь есть ответственность перевозчика" → лимит SDR не покрывает клинику/поиск → полис "pet travel" (ветпомощь, вознаграждение за поиск, репатриация).
  • "Отправлю в самый жаркий час" → тепловой стресс на перроне → рейсы без экстремальной температуры, ночные/утренние вылеты, стыковки с запасом.
  • "Беру случайную пересадку" → потеря на трансфере, задержка → прямой рейс или стыковка ≥2-3 ч, один и тот же перевозчик на всём сегменте.

А что если…

  • Рейс задержали/сменили борт. Требуйте проверки размещения животного и отметки в системе; при длительной задержке — выдать переноску и воду.
  • Питомец пропал. Немедленно оформляйте акт (как по багажу), уведомите службу розыска, аэропортовую службу животных, страховую; подключите соцсети и приюты рядом.
  • На пересадке отказали в допуске. Просите письменный отказ и альтернативную маршрутизацию; фиксируйте обстоятельства, сохраняйте чеки расходов.
  • Порода в "группе риска". Брахицефальные (мопсы, бульдоги) часто летают только в салоне и при мягких температурах — выбирайте прохладные слоты.

FAQ

Как подать претензию, если что-то случилось? Как и по багажу: акт в аэропорту сразу, письменная претензия в установленные сроки (для повреждения — в считанные дни, для задержки — до трёх недель), иск — в пределах срока давности, указанного Конвенцией.

Сколько стоит страхование "pet travel"? Базовые полисы начинаются с небольших сумм; "полная" защита с ветеринарными расходами и поиском стоит дороже, тариф зависит от породы, маршрута и суммы покрытия.

Можно ли лететь с двумя животными? Зависит от перевозчика: обычно — ограничение на питомцев на салон/борт. Иногда допускают двоих в одном контейнере при условии веса, родства и возраста.

Нужен ли GPS-трекер? Это не замена контролю и неофициальная "гарантия", но полезный инструмент поиска при земной обработке. Узнайте, какие устройства разрешает авиакомпания.

Компенсируют ли "эмоциональную поддержку"? Правила допуска таких животных различаются; в части ответственности за ущерб подход теперь общий — как за багаж, если иное прямо не оговорено.

Мифы и правда

  • "Теперь авиакомпании вообще ни за что не отвечают". Миф: ответственность есть, но с лимитом по Монреалю и доказательными требованиями.
  • "Металлическая клетка всегда безопаснее пластиковой". Миф: решает соответствие IATA и фиксация замков, а не материал сам по себе.
  • "Страховка бесполезна — лимит всё покроет". Миф: реальный ущерб (ветклиника, поведенческая реабилитация, поиск) часто выше лимита.
  • "Привыкание к переноске не важно". Миф: адаптация уменьшает стресс и попытки побега, снижая риск травм.

Стресс человека и животного

Перелёт — нагрузка для обоих. Животные считывают состояние хозяина: поспешность и тревога усиливают их стресс.

Что помогает: заранее собранные документы, прибытие в аэропорт "без суеты", привычный плед/игрушка, тренировки "переноска = безопасное место".

Для владельца — чек-лист, заранее выбранные контакты клиник и страховой, план "Б" на случай задержки: это снижает уровень кортизола так же эффективно, как и дополнительный час сна.

3 интересных факта

  • Компенсационные лимиты указываются в СПЗ (SDR) — "корзине" валют МВФ; сумма в евро/долларах меняется со временем.
  • Животные считаются "живым грузом" с точки зрения наземной обработки: действуют руководства IATA LAR, где прописаны детали контейнеров, кормления и температур.
  • У ряда перевозчиков летом действуют "heat embargo" — запреты на приём животных при экстремальной жаре в аэропортах вылета/стыковки.

Исторический контекст

Идея унифицировать ответственность за международные авиаперевозки появилась задолго до нынешних споров. Монреальская конвенция создала предсказуемый механизм: фиксированные лимиты, сроки и процедура претензии. Питомцы долго "выпадали" из чётких дефиниций — между "личным имуществом" и "живыми существами", поэтому судебная практика расходилась.

Решение Верховного суда ЕС не обесценивает эмоциональную ценность животных, но устраняет правовой разнобой: в вопросах компенсации действует общий режим, а дополнительные риски разумно перекрывать страхованием и грамотной подготовкой к перелёту.

Уточнения

Монреальская конвенция (полное наименование — Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок) — это многосторонний договор, принятый дипломатическим совещанием государств-членов ИКАО в 1999 году. Он внес поправки в положения Варшавской конвенции, касающиеся компенсации жертвам воздушных катастроф.

Переноска — просторечное название сумки для переноса животных (кошек, собак)

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Домашние животные
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Последние материалы
Вы спите на наждачной бумаге, а не на белье: вот что вы делаете неправильно при стирке
Милый монстр джунглей: кто такие долгопяты и почему их нельзя трогать руками
Сигнал вместо слов может стоить водителю денег: обычный клаксон превращается в штраф
Проверено временем и пробегом: ТОП-7 бизнес-седанов, которые не знают слова капремонт
Инструмент силы: как выбрать расчёску, которая заботится о волосах, а не травмирует их
Вся правда о соли: когда она превращает мясо в сочный деликатес, а когда — в подошву
Бургер вместо протеина: свинина неожиданно обошла модные коктейли спортсменов — парадокс питания
Невидимый враг под грядкой: как грибок-убийца превращает капусту в мусор
Когда хруст становится нормой: что скрывается за утренней скованностью и ночной болью в спине
Сердце весом в полтонны и нервы, которые не рвутся: тайна сверхживучего существа из глубин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.