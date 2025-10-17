Владивосток и аэропорт: 20 рейсов в сутки - как изменится жизнь пассажиров Приморья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Туризм

В Приморье изменился подход к организации пригородного железнодорожного сообщения — впервые в регионе утвердили круглогодичное расписание движения электропоездов. Теперь жители и гости края смогут пользоваться электричками без сезонных перерывов и сокращений.

электрички, Приморье
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее пригородные маршруты переходили на зимний и летний графики: часть рейсов отменялась в межсезонье из-за снижения пассажиропотока. Теперь эта практика прекращается. В компании "Экспресс Приморья" пояснили, что новое расписание будет действовать постоянно, что обеспечит стабильность перевозок и удобство для пассажиров.

Новые рейсы и маршруты

Все действующие маршруты сохраняются, а некоторые направления получат усиление. Так, уже с 26 октября между Владивостоком и аэропортом Кневичи начнут курсировать две дополнительные пары экспрессов. Таким образом, общее количество рейсов на этом популярном маршруте составит 20 в сутки — по 10 в каждую сторону.

По словам представителей перевозчика, это решение связано с ростом числа пассажиров и востребованностью маршрута, особенно среди тех, кто предпочитает добираться до аэропорта без пробок и задержек.

"Перехода с летнего на зимний график больше не будет. Мы хотим, чтобы наши пассажиры могли планировать поездки заранее и уверенно", — отметили в компании "Экспресс Приморья".

Что изменится для пассажиров

Для жителей региона переход на круглогодичное расписание означает:

  1. Отсутствие отмен рейсов в межсезонье.
  2. Предсказуемость расписания — график не придется уточнять каждые полгода.
  3. Повышенную транспортную доступность пригородов Владивостока, Артёма, Уссурийска и других направлений.

Также компания пообещала, что в случае увеличения пассажиропотока в будущем расписание может быть дополнительно расширено, особенно в утренние и вечерние часы.

Развитие пригородных перевозок

В "Экспрессе Приморья" подчеркнули, что круглогодичное расписание — часть масштабного обновления транспортной системы региона. Ранее в рамках программы модернизации были обновлены составы, улучшено качество подвижного состава, введена онлайн-продажа билетов и возможность оплаты банковской картой прямо в поезде.

В ближайшее время планируется внедрение новых сервисов для удобства пассажиров — например, отслеживание движения поездов в режиме реального времени и интеграция с городскими маршрутами общественного транспорта.

Уточнения

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.

Автор Алексей Тимошкин
