Отдых мечты обернулся кошмаром: что привезли с Сейшел российские туристы

Отдых на Сейшельских островах для нескольких российских туристов обернулся неожиданными проблемами со здоровьем. После возвращения домой они столкнулись с сильной ломотой в суставах, жаром и головной болью — симптомами, характерными для вируса чикунгунья. Как сообщает телеканал SHOT, пострадавшие отметили, что всё началось с обычных укусов комаров, которым никто не придал значения.

"Боль была настолько сильной, что лежать было невозможно", — рассказала одна из туристок, добавив, что после укусов у неё опухла нога и надеть обувь стало трудно.

При обращении к врачам у пострадавших не смогли сразу установить точный диагноз. Это насторожило специалистов, ведь официально на Сейшелах не фиксировалось случаев заражения чикунгуньей, хотя раньше вспышки вируса наблюдались на Мальдивах и в других районах Индийского океана.

Что известно о вирусе чикунгунья

Чикунгунья — вирусная инфекция, которую передают комары рода Aedes (в основном Aedes aegypti и Aedes albopictus). Эти насекомые активны днём, что делает укусы почти неизбежными для туристов в тропиках. Сам вирус относится к семейству Togaviridae, роду Alphavirus, и вызывает у человека воспаление суставов, высокую температуру и мышечную боль.

Название болезни происходит из языка кимаконде, распространённого в Танзании и Мозамбике. В переводе оно означает "скрюченный" — именно так выглядят больные из-за сильных болей в суставах.

Исторический контекст

Впервые чикунгунья была обнаружена в Танзании в 1952 году. С тех пор вирус распространился по многим регионам Африки, Азии и Америки. Вспышки заболевания неоднократно регистрировались на островах Индийского океана — Реюньоне, Маврикии, а также на Сейшелах в середине 2000-х. В последние годы вирус также активно распространяется в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как происходит заражение

Заражение происходит только через укусы инфицированных комаров. Когда комар кусает больного человека, вирус попадает в его организм и сохраняется там несколько дней. При следующем укусе насекомое передаёт вирус другому человеку. От человека к человеку болезнь напрямую не передаётся.

Инкубационный период длится от 2 до 12 дней. Уже через несколько дней после укуса у заражённого резко поднимается температура, появляются боли в мышцах и суставах.

Основные симптомы

высокая температура до 39-40 °C;

сильная боль в суставах (особенно в кистях, стопах и коленях);

мышечная слабость и головная боль;

отёки суставов и кожная сыпь;

тошнота, рвота и быстрая утомляемость.

"Боль в суставах при чикунгунье может сохраняться неделями, а иногда даже годами", — отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения.

У некоторых пациентов развивается хроническая артралгия — воспаление суставов, мешающее ходить и выполнять повседневные действия.

Диагностика заболевания

Диагностировать чикунгунью сложно, поскольку её симптомы похожи на лихорадку Денге и вирус Зика. Для точного подтверждения применяются:

ПЦР-анализ крови (обнаруживает вирус в течение первой недели болезни);

иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления антител;

серологические тесты на антитела IgM и IgG, указывающие на недавнюю или перенесённую инфекцию.

Лечение

Специфического лекарства против вируса пока не существует. Лечение направлено на облегчение состояния пациента:

отдых и ограничение физической активности;

приём жаропонижающих средств (например, парацетамола);

обильное питьё для предотвращения обезвоживания;

использование нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофен, напроксен) при болях в суставах — строго под контролем врача;

физиотерапия для восстановления подвижности суставов.

В большинстве случаев болезнь не приводит к летальному исходу, однако период восстановления может занять несколько месяцев.

Как защититься от укусов

Используйте репелленты с содержанием ДЭТА или пикаридина. Носите одежду, закрывающую руки и ноги. Ставьте москитные сетки на окна и кровати. Избегайте стоячей воды — это идеальные места для размножения комаров. Используйте инсектициды в помещениях и на террасах.

"Основная защита от чикунгуньи — предотвращение укусов комаров", — подчёркивают эксперты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пренебрегать репеллентами на пляже.

Последствие: повышенный риск укусов комаров Aedes.

Альтернатива: наносить защиту каждые 3-4 часа.

Ошибка: оставлять воду в ведрах и горшках.

Последствие: комары размножаются рядом с домом.

Альтернатива: регулярно осушать и очищать ёмкости.

Ошибка: полагаться на кондиционер как на защиту.

Последствие: комары всё равно проникают в помещение.

Альтернатива: сочетать охлаждение с москитными сетками.

А что если?

Если уже побывали в тропиках и чувствуете недомогание? После поездки в Африку, Азию или на острова Индийского океана вы заметили жар, ломоту и боль в суставах, важно немедленно обратиться к врачу и сообщить, где вы были. Самолечение может быть опасно: без анализа крови невозможно отличить чикунгунью от других тропических вирусов.

Можно ли заразиться чикунгуньей в России?

Случаи заражения на территории России не зарегистрированы. Инфекция возможна только при поездках в тропические регионы.

Есть ли вакцина?

Пока нет. Несколько вакцин проходят клинические испытания и могут стать доступными в ближайшие годы.

Как долго длятся боли после заболевания?

Обычно несколько недель, но у некоторых пациентов — до нескольких месяцев.

Миф: чикунгунья передаётся от человека к человеку.

Правда: заражение возможно только через укус комара.

Миф: болезнь смертельна.

Правда: летальные исходы крайне редки, но восстановление может быть долгим.

Миф: комары кусают только вечером.

Правда: переносчики вируса активны днём.

Комары Aedes способны летать до 200 метров, распространяя вирус в пределах населённых пунктов. Во время вспышки 2005 года на острове Реюньон заболело более трети населения. Перенёсшие чикунгунью получают иммунитет, но только на несколько лет.

Вирус Чикунгунья (англ. Chikungunya virus, CHIKV, от глагола языка кимаконде "стать искривлённым") — арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae), передающийся посредством укусов комаров рода кусак. Первая европейская вспышка заболевания чикунгуньей была в Италии. С августа 2015 года заболевание активно распространяется в Мексике, Гватемале.



Респу́блика Сейше́лы (англ. Republic of Seychelles ) — островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана. В состав республики входят 115 островов, обитаемы только 33. Самый большой остров — Маэ (157,3 км²). На нём находятся столица государства Виктория и единственный в стране международный аэропорт.

