Отдых мечты обернулся кошмаром: что привезли с Сейшел российские туристы

Отдых на Сейшельских островах для нескольких российских туристов обернулся неожиданными проблемами со здоровьем. После возвращения домой они столкнулись с сильной ломотой в суставах, жаром и головной болью — симптомами, характерными для вируса чикунгунья. Как сообщает телеканал SHOT, пострадавшие отметили, что всё началось с обычных укусов комаров, которым никто не придал значения.
"Боль была настолько сильной, что лежать было невозможно", — рассказала одна из туристок, добавив, что после укусов у неё опухла нога и надеть обувь стало трудно.
При обращении к врачам у пострадавших не смогли сразу установить точный диагноз. Это насторожило специалистов, ведь официально на Сейшелах не фиксировалось случаев заражения чикунгуньей, хотя раньше вспышки вируса наблюдались на Мальдивах и в других районах Индийского океана.
Чикунгунья — вирусная инфекция, которую передают комары рода Aedes (в основном Aedes aegypti и Aedes albopictus). Эти насекомые активны днём, что делает укусы почти неизбежными для туристов в тропиках. Сам вирус относится к семейству Togaviridae, роду Alphavirus, и вызывает у человека воспаление суставов, высокую температуру и мышечную боль.
Название болезни происходит из языка кимаконде, распространённого в Танзании и Мозамбике. В переводе оно означает "скрюченный" — именно так выглядят больные из-за сильных болей в суставах.
Впервые чикунгунья была обнаружена в Танзании в 1952 году. С тех пор вирус распространился по многим регионам Африки, Азии и Америки. Вспышки заболевания неоднократно регистрировались на островах Индийского океана — Реюньоне, Маврикии, а также на Сейшелах в середине 2000-х. В последние годы вирус также активно распространяется в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
Заражение происходит только через укусы инфицированных комаров. Когда комар кусает больного человека, вирус попадает в его организм и сохраняется там несколько дней. При следующем укусе насекомое передаёт вирус другому человеку. От человека к человеку болезнь напрямую не передаётся.
Инкубационный период длится от 2 до 12 дней. Уже через несколько дней после укуса у заражённого резко поднимается температура, появляются боли в мышцах и суставах.
"Боль в суставах при чикунгунье может сохраняться неделями, а иногда даже годами", — отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения.
У некоторых пациентов развивается хроническая артралгия — воспаление суставов, мешающее ходить и выполнять повседневные действия.
Диагностировать чикунгунью сложно, поскольку её симптомы похожи на лихорадку Денге и вирус Зика. Для точного подтверждения применяются:
Специфического лекарства против вируса пока не существует. Лечение направлено на облегчение состояния пациента:
В большинстве случаев болезнь не приводит к летальному исходу, однако период восстановления может занять несколько месяцев.
"Основная защита от чикунгуньи — предотвращение укусов комаров", — подчёркивают эксперты.
Если уже побывали в тропиках и чувствуете недомогание? После поездки в Африку, Азию или на острова Индийского океана вы заметили жар, ломоту и боль в суставах, важно немедленно обратиться к врачу и сообщить, где вы были. Самолечение может быть опасно: без анализа крови невозможно отличить чикунгунью от других тропических вирусов.
Можно ли заразиться чикунгуньей в России?
Случаи заражения на территории России не зарегистрированы. Инфекция возможна только при поездках в тропические регионы.
Есть ли вакцина?
Пока нет. Несколько вакцин проходят клинические испытания и могут стать доступными в ближайшие годы.
Как долго длятся боли после заболевания?
Обычно несколько недель, но у некоторых пациентов — до нескольких месяцев.
Уточнения
Вирус Чикунгунья (англ. Chikungunya virus, CHIKV, от глагола языка кимаконде "стать искривлённым") — арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae), передающийся посредством укусов комаров рода кусак. Первая европейская вспышка заболевания чикунгуньей была в Италии. С августа 2015 года заболевание активно распространяется в Мексике, Гватемале.
Респу́блика Сейше́лы (англ. Republic of Seychelles ) — островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана. В состав республики входят 115 островов, обитаемы только 33. Самый большой остров — Маэ (157,3 км²). На нём находятся столица государства Виктория и единственный в стране международный аэропорт.
