Здесь снимали первые фильмы и пили кофе офицеры — маршрут, который возвращает в царский Екатеринодар

3:58
Туризм

Краснодар — не только южный центр деловой активности, но и город с удивительно насыщенной архитектурной историей. Для туриста здесь открывается другой мир: купеческие особняки, казачьи дворцы и старинные улицы, где время будто остановилось. Два здания, которые стоит увидеть в первую очередь, — это особняк купца Василия Рубежанского и Дом генерала Никиты Вишневецкого. Они словно переносят в эпоху, когда Екатеринодар был городом торговцев, офицеров и меценатов.

Усадьба купца Рубежанского
Фото: commons.wikimedia.org by Sigizmund111., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Усадьба купца Рубежанского

Историческое сердце Краснодара

Центральная улица Красная — идеальное место, чтобы начать знакомство с городом. Именно здесь, среди кафе и музеев, сохранились архитектурные памятники, которые создают атмосферу старого Екатеринодара. Прогулка по этому району — как путешествие во времени: от шумных бульваров к уединённым дворикам, от советской эпохи к царским временам.

Особняк Рубежанского — "купеческий дворец" города

Этот дом невозможно не заметить. На пересечении улиц Красной и Коммунаров возвышается особняк Василия Кондратьевича Рубежанского, одного из самых известных купцов начала XX века. Его фасад украшен башенкой с флюгером, резными балконами и лепниной в стиле эклектики с элементами русского модерна.

История особняка неразрывно связана с развитием культуры Краснодара. В 1907 году Рубежанский открыл здесь первый кинотеатр города — "Бомонд-Иллюзия", где показывали фильмы под живую музыку. Это место стало настоящим центром городской жизни, а сам купец — пионером синематографа на юге России.

Сегодня дом признан памятником федерального значения, его фасад тщательно реставрируется и включён в большинство туристических маршрутов. Экскурсоводы называют особняк Рубежанского "визитной карточкой старого Екатеринодара". Вечером здание особенно красиво — мягкая подсветка делает его похожим на сказочный терем.

Дом генерала Вишневецкого — аристократическая гордость Кубани

Всего в нескольких кварталах находится ещё один шедевр архитектуры — Дом генерала Никиты Вишневецкого. Построенный в 1896 году по проекту архитектора Мальгерба, особняк выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма.

Генерал Вишневецкий — участник русско-турецкой войны, командир казачьих полков и собиратель народных песен. Его дом стал центром культурной жизни Екатеринодара: здесь устраивали музыкальные вечера, благотворительные встречи и приёмы. Позже в здании жил профессор Николай Мельников-Разведенков, первый ректор Кубанского медицинского института.

Дом пережил революции и войны. В 1980-е годы его воссоздали в прежних формах, сохранив уникальные фасады и интерьеры. Сейчас особняк используется в административных целях, но его можно увидеть в рамках обзорных экскурсий по историческому центру. В ближайшие месяцы фасады обновят, восстановят штукатурку и лепнину — реставрация находится под контролем краевого управления охраны памятников.

Прогулка по историческому Краснодару

Пешеходный маршрут по центру Краснодара стоит начинать именно отсюда — с улицы Красной. На расстоянии нескольких кварталов друг от друга расположены оба особняка: купца и генерала. Они словно два полюса старого Екатеринодара — торгового и военного, предпринимательского и офицерского.

  1. Особняк Рубежанского поражает архитектурной эклектикой и богатством деталей.

  2. Дом Вишневецкого очаровывает строгой симметрией и духом казачьего благородства.

  3. Рядом — уютные кофейни и исторические дворы, где время будто остановилось.

Всё это делает центр Краснодара идеальным местом для неспешной прогулки, особенно вечером, когда подсветка превращает старинные дома в живые декорации к фильму о прошлом.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы Минусы
Яркие архитектурные памятники XIX-XX веков Не всегда доступны для внутреннего осмотра
Центр города, рядом кафе и музеи Много автомобилей и туристов
Возможность прогулочного маршрута Требуется предварительная запись на экскурсии

А что если…

А что если рассматривать Краснодар не просто как южный мегаполис, а как город с душой, где каждое здание — часть живой истории? Особняк Рубежанского и Дом Вишневецкого — напоминание о людях, которые строили этот город, вкладывая в него труд, талант и любовь. Прогулка по их следам — лучший способ почувствовать дыхание старого Екатеринодара.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
