Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маскат, столица Омана, — одно из тех мест, где Восток ощущается во всём: от ароматов специй на базаре до блеска белоснежных мечетей. Этот город давно стал удобной точкой пересадки на пути в Азию, но всё чаще туристы выбирают его как самостоятельное направление для отдыха. Из Москвы сюда лететь всего шесть часов, а для поездки не требуется виза — достаточно загранпаспорта и брони отеля.

Фото: commons.wikimedia.org by Francesco Bini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мечеть Султана Кабуса

Осень — лучшее время для путешествия: море тёплое, солнце мягкое, а на пляжах нет привычной летней суеты. Это идеальный период, чтобы не спеша гулять по старым улицам, наблюдать закаты над горами и наслаждаться ароматным оманским кофе.

О стране и столице

Оман расположен на юго-востоке Аравийского полуострова, соседствуя с Саудовской Аравией, Йеменом и ОАЭ. Столица Маскат вытянулась вдоль побережья Аравийского моря и известна своей безопасностью и чистотой.

Ещё полвека назад страна была одной из самых закрытых в регионе. Всё изменилось после прихода к власти султана Кабуса бен Саида в 1970 году. Именно он превратил Оман в современное государство, развил дороги, образование и медицину. После его смерти в 2020 году страну возглавил султан Хейсам бен Тарик, сохранивший курс на стабильность и развитие туризма.

Причин приехать в Маскат множество: уникальная архитектура, восточная атмосфера, уважительное отношение к традициям и богатая кухня. А ещё — свежие финики, кофе с кардамоном и прибрежные пейзажи, которые завораживают.

Климат и лучшее время для поездки

Погода в Омане зависит от сезона. Лето жаркое и душное: температура нередко превышает +40 ℃, осадков почти нет. Поэтому путешествие в этот период требует выбора отеля с кондиционером и выходом к морю.

С ноября по март наступает бархатный сезон — воздух прогревается до комфортных +28 ℃, а вода остаётся тёплой. Это время идеально подходит и для пляжного отдыха, и для прогулок по достопримечательностям.

Лучшие пляжи Маската

Береговая линия города протянулась на десятки километров и включает как оборудованные пляжи, так и уединённые бухты. Море здесь спокойное, чистое и удивительно прозрачное.

Аль-Курум

Один из самых популярных пляжей Маската — Аль-Курум (Al Qurum Beach). Широкий берег с мягким песком и пологим заходом в воду делает его удобным для отдыха с детьми. Вдоль побережья тянутся кафе и спортивные дорожки, а в прокате доступны каяки и доски для серфинга. Вечером здесь особенно оживлённо: местные жители приходят на закат с пледом и чашкой кофе.

Аль-Бустан

Al Bustan Beach — более уединённое место у подножия скал. Оно частично принадлежит одноимённому отелю, но часть побережья открыта для всех. Из-за естественных каменных преград здесь почти нет волн, что делает пляж удобным для купания и снорклинга.

Азайба

На западной окраине города расположен Azaiba Beach — просторный, чистый и менее туристический. Здесь можно встретить местных жителей, играющих в волейбол или устраивающих пикник. Рядом несколько кафе с мангалами и детская площадка.

Важно помнить: в Омане действуют строгие правила поведения. Купаться и загорать топлес запрещено, а женщинам рекомендуется носить закрытые купальники. Курение и алкоголь на пляжах также под запретом.

Главные достопримечательности

Маскат — город, где история и современность гармонично соседствуют. Дворцы, крепости и мечети чередуются с деловыми кварталами и торговыми центрами. Перемещаться лучше на такси — расстояния между объектами большие, а общественный транспорт ходит нерегулярно.

Мечеть султана Кабуса

Самая известная достопримечательность Маската — Мечеть султана Кабуса, построенная в 2001 году. Внутри можно увидеть восьмитонную люстру, украшенную кристаллами Swarovski, и ковёр площадью более 4000 м², сотканный вручную.

Мечеть открыта для туристов ежедневно с 8:00 до 11:00, кроме пятницы. Женщинам обязательно нужно прикрывать голову и руки, а одежда должна быть свободной и закрытой.

Королевский оперный театр

Ещё одна гордость столицы — Royal Opera House Muscat, открывшийся в 2011 году. Инициатором его строительства стал султан Кабус, большой поклонник классической музыки. Здание впечатляет архитектурой и внутренней отделкой из белого мрамора. Концерты проходят почти ежедневно, поэтому билеты стоит бронировать заранее.

Форт Аль-Джалали

На скале у входа в старый порт возвышается форт Аль-Джалали, построенный португальцами в XVI веке. Сегодня это музей, куда можно попасть только по приглашению, но даже снаружи он производит сильное впечатление. С площадки рядом с фортом открывается захватывающий вид на залив.

Национальный музей Омана

Расположенный напротив дворца султана, Национальный музей открылся в 2016 году. Экспозиция насчитывает более 7000 предметов: от древних артефактов до образцов национальной одежды. Особое место отведено ладану — главному символу Омана и его экспортному богатству.

Советы шаг за шагом

Планируйте поездку заранее. Осенью и зимой спрос на отели растёт, особенно в период новогодних праздников.

Выбирайте отель у моря. Многие гостиницы предлагают трансфер на частные пляжи и бесплатный прокат оборудования.

Не забывайте про дресс-код. Вне пляжей рекомендуется носить одежду, прикрывающую плечи и колени.

Пейте больше воды. Климат сухой, и обезвоживание наступает быстро.

Пользуйтесь солнцезащитой. Даже зимой солнце в Маскате активное, SPF обязателен.

Плюсы и минусы отдыха в Маскате

Плюсы Минусы Безопасность и доброжелательные жители Высокие цены на алкоголь Чистые пляжи и прозрачное море Слабый общественный транспорт Богатая культура и кухня Суровая жара летом Безвизовый въезд до 30 дней Консервативные нормы поведения

Часто задаваемые вопросы

Как добраться до Маската?

Прямые рейсы выполняют несколько авиакомпаний. Время полёта из Москвы — около шести часов.

Нужна ли виза?

Граждане России могут находиться в Омане без визы до 30 дней. Для более длительного пребывания оформляется электронная виза.

Сколько стоит отдых?

Неделя в хорошем отеле обойдётся от 120 000 ₽ на двоих с перелётом. Цены на еду умеренные, но алкоголь дорогой.

Какое время года лучше выбрать?

С ноября по март — оптимальный период для отдыха: комфортная температура и минимум туристов.