Мир снова пакует чемоданы: туризм бьёт рекорды, но цены готовят неприятный сюрприз

Туризм

Мировой туризм уверенно восстанавливает позиции после череды кризисов, но отрасль по-прежнему сталкивается с рядом вызовов. Рост цен на авиаперелёты и гостиницы, а также геополитическая нестабильность сдерживают темпы развития. Тем не менее, эксперты отмечают положительную динамику и прогнозируют дальнейшее укрепление рынка путешествий.

Отдых на берегу
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на берегу

Глобальные тенденции: рост на фоне нестабильности

По данным Национального управления по туризму Вьетнама (VNAT), в 2025 году международный туризм демонстрирует устойчивое восстановление. Индекс доверия в отрасли достиг отметки 120 пунктов — выше уровня предыдущего периода (114 пунктов). Согласно оценкам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), ожидаемый рост по итогам года составит от 3 до 5%.

В первой половине 2025 года зафиксировано около 690 миллионов международных прибытий — на 5% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Более того, показатель превысил доковидный уровень на 4%.

"Это позитивный сигнал, свидетельствующий об устойчивом спросе на путешествия, способствующем экономическому росту и созданию новых рабочих мест", — отмечают в VNAT.

Генеральный секретарь ООН по туризму Зураб Пололикашвили подчеркнул важность консолидации усилий стран:

"Рост мирового туризма и доходов в первом полугодии указывает на значительное восстановление сектора".

В 2024 году мировые доходы от международного туризма достигли рекордных 1,73 трлн долларов США, превысив докризисные показатели на 14%.

Новые реалии путешествий

Подорожание транспорта и проживания вынуждает туристов менять привычки. Всё чаще путешественники выбирают направления ближе к дому, сокращают продолжительность отдыха и тщательнее планируют бюджет.
Экономическая неопределённость и геополитические риски также снижают уверенность путешественников, влияя на спрос и формируя новые сценарии туризма — гибкие, локальные и рациональные.

Вьетнам: лидер восстановления в Азии

Особенно заметен рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вьетнам в начале 2025 года стал самым быстрорастущим туристическим направлением в мире: прирост составил 21% по сравнению с прошлым годом.

За девять месяцев страну посетило 15,4 миллиона иностранных туристов — на 21,5% больше, чем годом ранее. Власти рассчитывают, что по итогам года Вьетнам примет около 25 миллионов гостей.

Курорты Вьетнама: от активного отдыха до уединённых пляжей

Страна становится всё более популярной у российских туристов благодаря прямым рейсам, мягкому климату, доступным ценам и гостеприимству. Ниже — обзор самых востребованных курортов.

Нячанг — сердце вьетнамского побережья

Это динамичный город с протяжённой набережной, белоснежным песком и множеством развлечений. Нячанг идеально подойдёт тем, кто ценит активный отдых, ночную жизнь и широкий выбор отелей — от недорогих гестхаусов до пятизвёздочных комплексов.

Главный городской пляж тянется вдоль бухты, где туристы занимаются дайвингом, серфингом и сноркелингом. В окрестностях — живописные острова, термальные источники и старинные храмы. Кухня Нячанга — отдельное удовольствие: свежие морепродукты и классические блюда вьетнамской гастрономии.

Фукуок — остров уединения и спокойствия

Крупнейший остров страны, расположенный в Сиамском заливе, — это тропический рай с кристальной водой и густыми лесами. Фукуок идеально подойдёт для романтических поездок и медового месяца. Здесь можно кататься на каяках, заниматься подводным плаванием или просто наслаждаться закатом на пляже Лонг-Бич.

В центре острова расположен национальный парк — территория заповедной природы, где обитают редкие виды животных. Особая гордость Фукуока — плантации чёрного перца и знаменитый рыбный соус, ставший визитной карточкой вьетнамской кухни.

Дананг — сочетание пляжного отдыха и культуры

Современный город в центральной части страны соединяет деловую энергию мегаполиса и очарование курорта. Здесь расположены лучшие пляжи Вьетнама, включая Ми Кхе — один из самых красивых в Азии.

Дананг — отличная отправная точка для путешествий по центральному Вьетнаму. Рядом находятся Мраморные горы, древние храмы и знаменитый старинный город Хойан.

Другие популярные направления

Хойан - музей под открытым небом, включённый в список ЮНЕСКО.
Муйне - центр виндсерфинга и кайтсерфинга с песчаными дюнами.
Халонг - залив с тысячами известняковых островов, обязательный пункт любого маршрута.

А что если…

…отпуск короткий, но хочется максимума впечатлений? Тогда комбинируйте: несколько дней в Дананге для экскурсий и пару — на пляже Фукуока. Вьетнам легко пересекается внутренними рейсами — перелёт между курортами займёт меньше двух часов.

Плюсы и минусы отдыха во Вьетнаме

Плюсы Минусы
Доступные цены Долгий перелёт
Гостеприимство местных жителей Сезон дождей в некоторых регионах
Разнообразие курортов Возможный языковой барьер
Отличная кухня Высокая влажность
Прямые рейсы из России Не везде есть банкоматы и обмен валюты

Интересные факты

  1. На острове Фукуок добывают редчайший жемчуг в Юго-Восточной Азии.

  2. Вьетнамцы пьют больше кофе, чем чая — страна занимает второе место в мире по его экспорту.

Исторический контекст

Туризм начал активно развиваться во Вьетнаме в 1990-х годах, после снятия экономических ограничений. С тех пор страна превратилась из малоизвестного направления в один из ключевых центров туризма Юго-Восточной Азии. Сегодня Вьетнам сочетает древние традиции, современную инфраструктуру и быстрорастущий сервисный сектор, привлекая миллионы путешественников ежегодно.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
