Роза Хутор признан лучшим горнолыжным курортом страны по версии SKI BUSINESS AWARDS-2025

Туризм

На Форуме туристических территорий в Москве состоялась торжественная церемония вручения премий SKI BUSINESS AWARDS-2025. "Роза Хутор" завоевал звание лауреата в трёх номинациях. А руководитель службы искусственного оснежения курорта признан лучшим в своей профессиональной номинации.

Премия SKI BUSINESS AWARDS-2025 курорта Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Премия SKI BUSINESS AWARDS-2025 курорта Роза Хутор

Ежегодная премия SKI BUSINESS AWARDS вручается ведущим представителям горнолыжной индустрии страны. Статус её лауреата — признание высочайших заслуг в профессиональном сообществе. Участниками торжественной церемонии награждения стали лидеры индустрии, инфлюенсеры, представители российских брендов.

Победители определены в 50 номинациях. "Роза Хутор" завоевал победу сразу в трёх. Он стал лучшим горнолыжным курортом России и лучшим горнолыжным комплексом по версии портала ski.ru - объединяющего сообщество любителей зимнего спорта крупнейшего специализированного ресурса о горных лыжах и сноуборде.

Внедрённый на территории "Роза Хутор" IT-проект Yeti Coach признан лучшим российским IT-решением на горнолыжном комплексе. Система, использующая камеры высокого разрешения и алгоритмы компьютерного зрения для анализа техники катания, фактически способна заменить персонального тренера. Обученный на эталонных проездах ИИ анализирует ошибки и выдаёт персональные рекомендации. По итогам катания с Yeti Coach 40% пользователей прошли повторные спуски, 4% — перешли на сайт горнолыжной школы для записи на занятия. Весной 2026 года о системе Yeti Coach расскажет одна из серий премьерного российского документального киберсериала об искусственном интеллекте. Съемки проекта проходили в семи крупнейших городах страны при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

В этом году оргкомитет SKI BUSINESS AWARDS оценивал не только вклад организаций и горнолыжных комплексов в целом, но и персональную роль специалистов и руководителей. Победителем в номинации "Лучший специалист по оснежению горнолыжного курорта" стал Вячеслав Солдатенков — более 10 лет он возглавляет отдел искусственного оснежения на курорте "Роза Хутор".

Зимний сезон 2025/2026 на "Розе Хутор" стартует 1 декабря и продлится до 12 апреля. Планируемая дата открытия трасс — 19 декабря. Курорт традиционно предложит качественную горнолыжную и туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс. Будут работать 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны, горнолыжная инфраструктура. Гости смогут посетить круглогодичные аттракционы: родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, семейный каток в Ледовом дворце, Хаски-хутор, Парк альпак "Пача Мама" на высоте 1100 метров.

Для любителей гастрономического туризма открыты десятки ресторанов и кафе — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни. Любители событийного туризма оценят масштабные спортивные и музыкальные фестивали, которые "Роза Хутор" проведёт в зимнем сезоне. Во время новогодних каникул гостей будут ждать рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза, тематические шоу для детей и взрослых, большая концертная программа в зале "Роза Холл".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
