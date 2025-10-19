Поездка в Китай может обойтись в миллионы: посольство России сделало важное предупреждение

Российское посольство в КНР обратилось к туристам с важным советом — перед путешествием в Китай рекомендуется оформить медицинскую страховку.

Почему страховка необходима

Посольство подчеркнуло, что страхование жизни не является обязательным условием для въезда в Китай, однако наличие медицинского полиса крайне желательно. Он позволит получить экстренную помощь без задержек и избежать финансовых потерь.

"Страхование жизни не является обязательным, но оформление медицинской страховки необходимо для получения экстренной помощи", — говорится в сообщении посольства.

Платная медицина для иностранцев

Диппредставительство напомнило, что все медицинские услуги в Китае для иностранцев — платные, а расходы полностью ложатся на пациента.

Тип медицинской помощи Средняя стоимость (в рублях) Комментарий Первичный осмотр врача от 10 000 в частных клиниках и госпиталях Госпитализация от 200 000 без страховки оплачивается сразу Операции и реанимация до нескольких миллионов в зависимости от диагноза Транспортировка на родину от 1 млн эвакуация санитарным рейсом

"В тяжёлых случаях лечение может достигать миллионов рублей", — предупредили дипломаты.

Советы путешественникам: как защитить себя за границей

Оформите страховку заранее. Минимальный лимит покрытия должен составлять от 2 до 5 миллионов рублей. Проверьте, что полис включает "эвакуацию и репатриацию". Это позволит в случае серьёзного заболевания доставить пациента домой. Сохраняйте копии всех документов. Полис, паспорт и контакты страховой компании лучше держать в телефоне и в бумажном виде. Выбирайте страховку, покрывающую COVID-19, укусы животных и травмы. В Китае эти случаи включены в перечень частых обращений. Уточняйте, какие клиники сотрудничают со страховой. Это поможет избежать предоплаты в экстренных ситуациях.

Сравнение: страховка и расходы без неё

Ситуация С полисом Без полиса Обращение в клинику Бесплатно (по страховке) От 10 000 ₽ за визит Госпитализация Оплата страховой компанией Предоплата в полном объёме Эвакуация домой Включена в расширенный полис От 1-2 млн ₽ за счёт туриста Лекарства и диагностика Частично или полностью покрываются Оплачиваются самостоятельно

Прецеденты и риски

Ранее сообщалось, что лечение россиянина с разрывом аневризмы в Турции обошлось семье в несколько миллионов рублей. Подобные случаи, по данным экспертов, чаще всего происходят в Турции, ОАЭ, Китае и Таиланде, где медицинская помощь для иностранцев платная и высокотехнологичная.

3 факта о медицинской страховке при путешествиях

Без полиса клиники в Китае вправе отказать в приёме, если нет предоплаты. Средняя стоимость страховки на две недели — от 1 000 до 3 000 рублей. Многие банки и туроператоры включают базовый полис в пакет путешественника, но часто с минимальным лимитом — стоит проверить его заранее.

Оформление медицинской страховки перед поездкой в Китай — не формальность, а необходимость. Даже простая консультация у врача может стоить дороже самого тура. Страховой полис защищает не только от финансовых рисков, но и от бюрократических задержек при оказании помощи.