Поездка в Китай может обойтись в миллионы: посольство России сделало важное предупреждение

Российское посольство в КНР обратилось к туристам с важным советом — перед путешествием в Китай рекомендуется оформить медицинскую страховку.
Посольство подчеркнуло, что страхование жизни не является обязательным условием для въезда в Китай, однако наличие медицинского полиса крайне желательно. Он позволит получить экстренную помощь без задержек и избежать финансовых потерь.
"Страхование жизни не является обязательным, но оформление медицинской страховки необходимо для получения экстренной помощи", — говорится в сообщении посольства.
Диппредставительство напомнило, что все медицинские услуги в Китае для иностранцев — платные, а расходы полностью ложатся на пациента.
|Тип медицинской помощи
|Средняя стоимость (в рублях)
|Комментарий
|Первичный осмотр врача
|от 10 000
|в частных клиниках и госпиталях
|Госпитализация
|от 200 000
|без страховки оплачивается сразу
|Операции и реанимация
|до нескольких миллионов
|в зависимости от диагноза
|Транспортировка на родину
|от 1 млн
|эвакуация санитарным рейсом
"В тяжёлых случаях лечение может достигать миллионов рублей", — предупредили дипломаты.
|Ситуация
|С полисом
|Без полиса
|Обращение в клинику
|Бесплатно (по страховке)
|От 10 000 ₽ за визит
|Госпитализация
|Оплата страховой компанией
|Предоплата в полном объёме
|Эвакуация домой
|Включена в расширенный полис
|От 1-2 млн ₽ за счёт туриста
|Лекарства и диагностика
|Частично или полностью покрываются
|Оплачиваются самостоятельно
Ранее сообщалось, что лечение россиянина с разрывом аневризмы в Турции обошлось семье в несколько миллионов рублей. Подобные случаи, по данным экспертов, чаще всего происходят в Турции, ОАЭ, Китае и Таиланде, где медицинская помощь для иностранцев платная и высокотехнологичная.
Оформление медицинской страховки перед поездкой в Китай — не формальность, а необходимость. Даже простая консультация у врача может стоить дороже самого тура. Страховой полис защищает не только от финансовых рисков, но и от бюрократических задержек при оказании помощи.
У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.