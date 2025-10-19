Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михалков раскритиковал зарубежное кино 1990-х: почему режиссёр сравнил его с канализационными стоками
Бывший муж Дженнифер Лопес высказался о браке: в чём он обвинил звезду после её интервью
Живые драгоценности планеты: как выглядят бабочки, чьи крылья сводят с ума фотографов
Восстановление точнее, чем швейцарский механизм: реабилитационный фитнес возвращает тело в строй
Двигатель работает, но не радуется жизни: простая капля выдаст качество масла
Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену
Американский маршрут — большое открытие: как обычный поезд превращает отпуск в приключение
Инсульт отступает? Брокколи совершает невероятный прорыв в медицине
Один тур — четыре заявления: Малежик признался, что Пугачёва стала испытанием для Весёлых ребят

Поездка в Китай может обойтись в миллионы: посольство России сделало важное предупреждение

3:43
Туризм

Российское посольство в КНР обратилось к туристам с важным советом — перед путешествием в Китай рекомендуется оформить медицинскую страховку.

Великая китайская стена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Великая китайская стена

Почему страховка необходима

Посольство подчеркнуло, что страхование жизни не является обязательным условием для въезда в Китай, однако наличие медицинского полиса крайне желательно. Он позволит получить экстренную помощь без задержек и избежать финансовых потерь.

"Страхование жизни не является обязательным, но оформление медицинской страховки необходимо для получения экстренной помощи", — говорится в сообщении посольства.

Платная медицина для иностранцев

Диппредставительство напомнило, что все медицинские услуги в Китае для иностранцев — платные, а расходы полностью ложатся на пациента.

Тип медицинской помощи Средняя стоимость (в рублях) Комментарий
Первичный осмотр врача от 10 000 в частных клиниках и госпиталях
Госпитализация от 200 000 без страховки оплачивается сразу
Операции и реанимация до нескольких миллионов в зависимости от диагноза
Транспортировка на родину от 1 млн эвакуация санитарным рейсом

"В тяжёлых случаях лечение может достигать миллионов рублей", — предупредили дипломаты.

Советы путешественникам: как защитить себя за границей

  1. Оформите страховку заранее. Минимальный лимит покрытия должен составлять от 2 до 5 миллионов рублей.
  2. Проверьте, что полис включает "эвакуацию и репатриацию". Это позволит в случае серьёзного заболевания доставить пациента домой.
  3. Сохраняйте копии всех документов. Полис, паспорт и контакты страховой компании лучше держать в телефоне и в бумажном виде.
  4. Выбирайте страховку, покрывающую COVID-19, укусы животных и травмы. В Китае эти случаи включены в перечень частых обращений.
  5. Уточняйте, какие клиники сотрудничают со страховой. Это поможет избежать предоплаты в экстренных ситуациях.

Сравнение: страховка и расходы без неё

Ситуация С полисом Без полиса
Обращение в клинику Бесплатно (по страховке) От 10 000 ₽ за визит
Госпитализация Оплата страховой компанией Предоплата в полном объёме
Эвакуация домой Включена в расширенный полис От 1-2 млн ₽ за счёт туриста
Лекарства и диагностика Частично или полностью покрываются Оплачиваются самостоятельно

Прецеденты и риски

Ранее сообщалось, что лечение россиянина с разрывом аневризмы в Турции обошлось семье в несколько миллионов рублей. Подобные случаи, по данным экспертов, чаще всего происходят в Турции, ОАЭ, Китае и Таиланде, где медицинская помощь для иностранцев платная и высокотехнологичная.

3 факта о медицинской страховке при путешествиях

  1. Без полиса клиники в Китае вправе отказать в приёме, если нет предоплаты.
  2. Средняя стоимость страховки на две недели — от 1 000 до 3 000 рублей.
  3. Многие банки и туроператоры включают базовый полис в пакет путешественника, но часто с минимальным лимитом — стоит проверить его заранее.

Оформление медицинской страховки перед поездкой в Китай — не формальность, а необходимость. Даже простая консультация у врача может стоить дороже самого тура. Страховой полис защищает не только от финансовых рисков, но и от бюрократических задержек при оказании помощи.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Поездка в Китай может обойтись в миллионы: посольство России сделало важное предупреждение
Бельё пахнет, как подвал после дождя: один кухонный ингредиент вернёт одежде свежесть
Меган Маркл вызвала шквал критики за сумку с инициалами: почему этот аксессуар назвали безвкусным
Мамонт на пороге возрождения: почему наука уже готова переписать эволюцию
Глубины вернули монстра: редчайшая рыба появилась впервые за 20 лет и напомнила, кто хозяин океана
Новички теряются на трассе, а опытные считают до трёх: простое правило спасает от аварий
Главное табу перед фитнесом: косметика, после которой кожа задыхается
Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной
Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.