Отдых со скидкой мечты: россиянам рассказали, как сэкономить почти половину в Турции

Турция вновь привлекла внимание российских туристов — на весенне-летний сезон 2026 года страна предлагает масштабные скидки по раннему бронированию. Об этом сообщила основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.
По словам эксперта, турецкие отели и туроператоры уже анонсировали скидки до 40% на проживание и пакеты отдыха при бронировании заранее. Это касается популярных курортов — от Анталии до Эгейского побережья.
"Хорошие отели сейчас идут по ценам, которых потом уже не будет", — подчеркнула турэксперт Майя Котляр.
Она отметила, что именно сейчас самое выгодное время для покупки путёвок — к весне и лету цены традиционно вырастают, а спрос растёт стремительно.
|Сезон
|Средняя скидка
|Срок действия акций
|Особенности
|Зима 2024-2025
|20-25%
|до конца ноября
|Льготные тарифы на январь и февраль
|Весна 2025
|до 40%
|до 15 марта
|Максимальные скидки на популярные отели
|Лето 2025
|25-35%
|до апреля
|Снижение цен на авиапакеты и апартаменты
Турция остаётся одним из самых доступных и стабильных направлений для россиян благодаря безвизовому режиму, широкому выбору отелей и гибкой системе скидок.
"Пока курс позволяет, этим точно стоит воспользоваться", — отметила Майя Котляр.
Так же эксперт советует бронировать новогодние, январские и весенние туры заранее.
По её словам, многие гостиницы уже запустили спецпредложения на Новый год, а лучшие варианты раскупаются за несколько недель.
|Плюсы
|Минусы
|Существенная экономия — до 40% от стандартной цены
|Необходимость оплаты заранее
|Широкий выбор отелей и авиарейсов
|Возможны изменения курса валют
|Бонусы и апгрейды от отелей
|Труднее изменить даты поездки
|Гарантированное наличие мест в популярных отелях
|При аннуляции возможны штрафы
Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили: тренд ранних продаж усиливается. По данным организации, в 2026 году доля туров, забронированных за полгода и более, может вырасти на 20%.
Такая стратегия помогает не только туристам сэкономить, но и туроператорам гарантировать загрузку отелей и авиарейсов, что стабилизирует рынок.
Для россиян, планирующих отдых на Средиземном море, весна и лето 2026 года обещают стать выгодными как никогда. Турция традиционно лидирует по уровню сервиса и доступности, а программы раннего бронирования с скидками до 40% позволяют существенно снизить расходы без потери качества отдыха.
