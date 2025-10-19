Путешествия без переплаты: эксперты рассказали, какой месяц лучший для поездок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тревел-эксперт Тариел Гажиенко назвал декабрь самым выгодным месяцем для путешествий. По его словам, именно в середине этого месяца можно найти минимальные цены на авиабилеты, проживание и турпакеты — даже на самые популярные направления вроде Мальдив.

Мальдивы зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мальдивы зимой

Почему декабрь — выгодный месяц для поездок

Эксперт объяснил, что большинство туристов планируют отпуск к Новому году, когда спрос резко растет, а вместе с ним — и цены. Однако в первой половине декабря наблюдается противоположная ситуация: турпоток временно снижается, и отели вместе с авиакомпаниями начинают снижать тарифы, чтобы заполнить пустующие номера и места.

"Все путешественники обычно бронируют отдых на новогодние даты. Поэтому в середине декабря турпоток проседает, и представители отрасли снижают цены. Даже Мальдивы в это время стоят значительно дешевле", — рассказал тревел-эксперт Тариел Гажиенко.

Сравнение: цены в зависимости от месяца

Период Средняя стоимость тура Особенности спроса
Ноябрь Средняя Рост продаж к праздникам
Первая половина декабря Минимальная Турпоток снижен, скидки и акции
Конец декабря — январь Максимальная Пик новогоднего спроса
Февраль Средняя Постпраздничное снижение цен

Где отдохнуть в декабре недорого

  • Мальдивы — скидки до 40% по сравнению с новогодними турами.
  • Турция и Египет — выгодные предложения на отели 4-5 звезд.
  • Грузия, Армения, Азербайджан — низкий сезон, меньше туристов.
  • Россия — тёплые источники Кавказа и зимние туры на Байкал.

Внутренний туризм: где дешево отдохнуть в ноябрьские выходные

Ранее аналитики назвали регионы России, где можно дёшево провести ноябрьские каникулы.
Среди самых доступных направлений — Сахалинская, Оренбургская, Томская области, Республика Калмыкия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Стоимость проживания:

Регион Средняя цена за ночь Тип размещения
Сахалинская область от 4500 ₽ гостиницы, хостелы
Оренбургская область от 3000 ₽ апартаменты
Томская область от 2500 ₽ частные мини-отели
Республика Калмыкия от 2000 ₽ гостевые дома
ЯНАО от 5000 ₽ отели средней категории

Плюсы и минусы путешествий в декабре

Плюсы Минусы
Низкие цены на туры и перелёты Возможны погодные риски и задержки рейсов
Меньше туристов и очередей Короткий световой день
Возможность забронировать лучшие отели заранее Некоторые объекты могут закрываться на зиму

3 факта о декабрьских путешествиях

  1. Мальдивы в декабре дешевле, чем в январе, на 30-50%.
  2. В Европе именно в начале декабря открываются рождественские ярмарки — можно увидеть атмосферу праздника без толп туристов.
  3. Российские горнолыжные курорты к середине месяца начинают работать в полную силу, а цены на ски-пассы ещё не выросли.

Для тех, кто хочет увидеть мир и при этом сэкономить, декабрь — идеальный месяц. В это время авиакомпании и отели снижают цены, а количество туристов заметно меньше. Главное — планировать поездку заранее и избегать дат новогоднего ажиотажа.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
