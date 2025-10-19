Путешествия без переплаты: эксперты рассказали, какой месяц лучший для поездок

Тревел-эксперт Тариел Гажиенко назвал декабрь самым выгодным месяцем для путешествий. По его словам, именно в середине этого месяца можно найти минимальные цены на авиабилеты, проживание и турпакеты — даже на самые популярные направления вроде Мальдив.
Эксперт объяснил, что большинство туристов планируют отпуск к Новому году, когда спрос резко растет, а вместе с ним — и цены. Однако в первой половине декабря наблюдается противоположная ситуация: турпоток временно снижается, и отели вместе с авиакомпаниями начинают снижать тарифы, чтобы заполнить пустующие номера и места.
"Все путешественники обычно бронируют отдых на новогодние даты. Поэтому в середине декабря турпоток проседает, и представители отрасли снижают цены. Даже Мальдивы в это время стоят значительно дешевле", — рассказал тревел-эксперт Тариел Гажиенко.
|Период
|Средняя стоимость тура
|Особенности спроса
|Ноябрь
|Средняя
|Рост продаж к праздникам
|Первая половина декабря
|Минимальная
|Турпоток снижен, скидки и акции
|Конец декабря — январь
|Максимальная
|Пик новогоднего спроса
|Февраль
|Средняя
|Постпраздничное снижение цен
Ранее аналитики назвали регионы России, где можно дёшево провести ноябрьские каникулы.
Среди самых доступных направлений — Сахалинская, Оренбургская, Томская области, Республика Калмыкия и Ямало-Ненецкий автономный округ.
|Регион
|Средняя цена за ночь
|Тип размещения
|Сахалинская область
|от 4500 ₽
|гостиницы, хостелы
|Оренбургская область
|от 3000 ₽
|апартаменты
|Томская область
|от 2500 ₽
|частные мини-отели
|Республика Калмыкия
|от 2000 ₽
|гостевые дома
|ЯНАО
|от 5000 ₽
|отели средней категории
|Плюсы
|Минусы
|Низкие цены на туры и перелёты
|Возможны погодные риски и задержки рейсов
|Меньше туристов и очередей
|Короткий световой день
|Возможность забронировать лучшие отели заранее
|Некоторые объекты могут закрываться на зиму
Для тех, кто хочет увидеть мир и при этом сэкономить, декабрь — идеальный месяц. В это время авиакомпании и отели снижают цены, а количество туристов заметно меньше. Главное — планировать поездку заранее и избегать дат новогоднего ажиотажа.
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.