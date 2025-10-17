Золото под ногами: туристы превращаются в старателей прямо в сердце Пьемонта

Не нужно ехать на Аляску, чтобы испытать азарт золотой лихорадки. В самом сердце Пьемонта, в окрестностях города Алессандрия, есть место, где любой желающий может попробовать себя в роли старателя. Речь о Cascina Merlanetta - единственной в Италии локации, где добыча золота разрешена законом. Здесь природа, история и приключение соединяются в одном захватывающем опыте.

Где искать золото по-настоящему

Cascina Merlanetta расположена рядом с рекой Орба, где с древних времён находили золотые пески, принесённые течениями из Альп. Благодаря соглашению с местными властями, добыча ведётся с уважением к природе — в ограниченной зоне и под контролем инструкторов.

Гости начинают день с мини-музея, рассказывающего об истории золотодобычи в Пьемонте, а затем переходят к практике — сначала в бассейнах для обучения, потом на реке.

"После вводной части в музее Магдалина приняла участие в практической сессии в учебных бассейнах, где изучаются основные методы отделения золотых соломинок от песка", — поделился с изданием forumagricolturasociale создатель контента Лоренцо Маддалена.

По завершении дня участники получают сертификат и могут забрать найденное золото — пусть это и несколько крупинок, но добытых своими руками.

Золото, которое снова в цене

Интерес к этому хобби растёт не только из-за романтики приключений. 15 октября 2025 года золото в Италии установило исторический рекорд — 116,30 евро за грамм, или около $4200 за унцию. Рост более чем на 50% за год связан с мировой нестабильностью: инаугурацией Дональда Трампа, ослаблением доллара, конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке. Центральные банки Китая и России скупают драгоценные металлы, а инвесторы ищут защиту от инфляции.

В такой ситуации даже символическая крупинка золота становится особенно желанной — и поиск её приобретает новый смысл.

Как проходит день старателя

Знакомство с музеем и историей добычи. Обучение технике промывки. Практика на реке Орба с резиновыми сапогами и ситом. Оценка найденного золота и вручение сертификата.

Стоимость участия остаётся доступной — туры рассчитаны на семьи, школьные группы и туристов, ищущих необычные впечатления. Забронировать можно через официальный сайт, введя в поиске "Cascina Merlanetta".

Плюсы и минусы опыта

Плюсы Минусы Возможность добыть настоящее золото Зависимость от погоды Обучение с профессионалами Не гарантирован крупный улов Экологичность и безопасность Ограниченное число мест Интересно детям и взрослым Требуются физические усилия

А что если золото не найти?

Даже без находки день в Cascina Merlanetta редко разочаровывает. Вас ждут прогулки по природным тропам, пикники и возможность увидеть живописную долину Орба. Это редкий случай, когда не результат, а сам процесс становится главным сокровищем.

FAQ

Сколько стоит участие?

Цены зависят от формата, но стартуют от символической суммы, доступной туристам и семьям.

Можно ли забрать найденное золото?

Да, каждая крупинка остаётся у участника вместе с сертификатом.

Нужен ли опыт?

Нет. Всё обучение проходит на месте, под руководством инструкторов.

Есть ли возрастные ограничения?

Активность подходит детям и взрослым, главное — соблюдать указания гида.

Когда лучше ехать?

Сезон длится с весны до осени, когда уровень воды в реке комфортен для промывки.

Итальянская лихорадка с человеческим лицом

Путешествие в Cascina Merlanetta — это не просто аттракцион, а возможность прикоснуться к живой истории. Здесь, среди звона сит и блеска воды, оживает дух древних старателей, а золото вновь становится символом мечты и упорства.