Золото под ногами: туристы превращаются в старателей прямо в сердце Пьемонта

Не нужно ехать на Аляску, чтобы испытать азарт золотой лихорадки. В самом сердце Пьемонта, в окрестностях города Алессандрия, есть место, где любой желающий может попробовать себя в роли старателя. Речь о Cascina Merlanetta - единственной в Италии локации, где добыча золота разрешена законом. Здесь природа, история и приключение соединяются в одном захватывающем опыте.
Cascina Merlanetta расположена рядом с рекой Орба, где с древних времён находили золотые пески, принесённые течениями из Альп. Благодаря соглашению с местными властями, добыча ведётся с уважением к природе — в ограниченной зоне и под контролем инструкторов.
Гости начинают день с мини-музея, рассказывающего об истории золотодобычи в Пьемонте, а затем переходят к практике — сначала в бассейнах для обучения, потом на реке.
"После вводной части в музее Магдалина приняла участие в практической сессии в учебных бассейнах, где изучаются основные методы отделения золотых соломинок от песка", — поделился с изданием forumagricolturasociale создатель контента Лоренцо Маддалена.
По завершении дня участники получают сертификат и могут забрать найденное золото — пусть это и несколько крупинок, но добытых своими руками.
Интерес к этому хобби растёт не только из-за романтики приключений. 15 октября 2025 года золото в Италии установило исторический рекорд — 116,30 евро за грамм, или около $4200 за унцию. Рост более чем на 50% за год связан с мировой нестабильностью: инаугурацией Дональда Трампа, ослаблением доллара, конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке. Центральные банки Китая и России скупают драгоценные металлы, а инвесторы ищут защиту от инфляции.
В такой ситуации даже символическая крупинка золота становится особенно желанной — и поиск её приобретает новый смысл.
Знакомство с музеем и историей добычи.
Обучение технике промывки.
Практика на реке Орба с резиновыми сапогами и ситом.
Оценка найденного золота и вручение сертификата.
Стоимость участия остаётся доступной — туры рассчитаны на семьи, школьные группы и туристов, ищущих необычные впечатления. Забронировать можно через официальный сайт, введя в поиске "Cascina Merlanetta".
|Плюсы
|Минусы
|Возможность добыть настоящее золото
|Зависимость от погоды
|Обучение с профессионалами
|Не гарантирован крупный улов
|Экологичность и безопасность
|Ограниченное число мест
|Интересно детям и взрослым
|Требуются физические усилия
Даже без находки день в Cascina Merlanetta редко разочаровывает. Вас ждут прогулки по природным тропам, пикники и возможность увидеть живописную долину Орба. Это редкий случай, когда не результат, а сам процесс становится главным сокровищем.
Сколько стоит участие?
Цены зависят от формата, но стартуют от символической суммы, доступной туристам и семьям.
Можно ли забрать найденное золото?
Да, каждая крупинка остаётся у участника вместе с сертификатом.
Нужен ли опыт?
Нет. Всё обучение проходит на месте, под руководством инструкторов.
Есть ли возрастные ограничения?
Активность подходит детям и взрослым, главное — соблюдать указания гида.
Когда лучше ехать?
Сезон длится с весны до осени, когда уровень воды в реке комфортен для промывки.
Путешествие в Cascina Merlanetta — это не просто аттракцион, а возможность прикоснуться к живой истории. Здесь, среди звона сит и блеска воды, оживает дух древних старателей, а золото вновь становится символом мечты и упорства.
