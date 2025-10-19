Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов

Путешествия должны "перезагружать", но всё чаще после идеального отпуска люди проваливаются в уныние. Это не каприз: сбитые биоритмы, дофаминовая перегрузка и стресс от постоянной смены картинок действительно запускают эмоциональный спад. Разбираемся, почему так происходит и как не оказаться в пост-отпускной яме.
Термин описывает грусть, тревожность и апатию в конце поездки или сразу по возвращении. На фоне ярких впечатлений рутина кажется особенно тусклой, а мозг, избалованный новизной, временно "теряет интерес" к привычным делам.
Путешествие ломает внутренний распорядок: перелёты, новый часовой пояс, поздние ужины, ранние подъёмы, плотные программы.
Сбой циркадных ритмов мешает выработке мелатонина (сон) и кортизола (бодрствование) — отсюда раздражительность, "туман" в голове, резкие качели настроения. А когда пик новизны проходит, дофамин возвращается к базовой линии — субъективно это ощущается как "эмоциональная пустота".
Во время отпуска — свобода, выбор, поддержка группы. Дома — дедлайны, рутина и одиночные задачи. Возникает резкий контраст. Плюс со временем формируется "толерантность к новизне": чтобы испытать прежний драйв, нужен больший объём стимулов — больше городов, активностей, "галопом по Европам".
"Вернувшись, я как будто резко переключился с "сотни на ноль"… Будто никуда и не уезжал", — написал тревел-блогер Мэтт Кепнес.
Глянцевая картинка создаёт искажённое ожидание: будто путешествовать легко и всегда весело.
Подобный образ жизни выматывает еще сильнее, чем рутинная работа. Просто потому что организму надо отдыхать. Рутина дисциплинирует и создает ощущение безопасности.
|Параметр
|Осознанный отпуск
|Перегруженный отпуск
|Сон и ритмы
|План с учётом часов, "день тишины"
|Ночные рейсы, ранние туры
|Дофамин
|Умеренная новизна, паузы
|Бесконечные стимулы, без отдыха
|Энергия
|Чередование активностей
|Истощение к финалу
|Возврат домой
|Плавная посадка
|Резкий обрыв "на ноль"
Если тоска держится >2-3 недель, сон и аппетит стабильно нарушены, а интерес к привычному исчез — это повод к очной консультации психотерапевта. Путешествия не лечат депрессию — они иногда лишь маскируют проблему, которая проявляется сильнее по возвращении.
|Плюсы
|Минусы
|Новые смыслы, гибкость мышления
|Сбои сна и ритмов, джетлаг
|Социальные связи, язык
|Финансовый стресс
|Стрессоустойчивость "в поле"
|Толерантность к впечатлениям, "погоня за дозой"
|Расширение горизонтов
|Контраст с рутиной, post-vacation blues
Blues обычно проходит за 1-2 недели с режимом, сном и нагрузкой. Депрессию диагностирует специалист; при стойких симптомах обращайтесь за помощью.
Они не чинят ритмы. Работают свет, сон, движение и постепенное снижение стимулов.
Сдвигайте режим на 1-2 часа за 3-4 дня до вылета, ловите утреннее солнце на месте, используйте беруши/маску, не забивайте программу в день прилёта.
Свет утром, темнота вечером, 7-9 часов сна — базис эмоциональной стабильности. Кардионагрузка средней интенсивности (20-30 мин) ускоряет ресинхронизацию ритмов и выработку "спокойных" нейромедиаторов.
Ещё у греков отпуск (scholé) значил "время на созерцание", у римлян — смену деятельности для восстановления, а викторианская эпоха превратила путешествия в модный марафон впечатлений. Современная "экономика внимания" усилила гонку за новизной — и соответственно "откат" после неё.
Post-vacation blues — не каприз и не "расплата за удовольствие", а ожидаемая реакция системы, перегруженной сном, новизной и ожиданиями. Управляйте ритмами, дозируйте впечатления, берегите бюджет и оставляйте "воздух" в расписании — тогда отпуск будет подзаряжать, а не выбивать.
