Турция держит лето при себе — а вот цены отпустила: осенью солнце продают дешевле

5:30
Туризм

Осень в Турции — это время, когда море всё ещё тёплое, солнце ласковое, а цены радуют не меньше, чем погода. Российские туристы всё активнее выбирают октябрь и ноябрь для отдыха у Средиземного и Эгейского морей: туры становятся доступнее, а атмосфера — спокойнее, чем летом.

Турция
Фото: commons.wikimedia.org by HALUK COMERTEL, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Турция

Согласно данным туроператоров, осенние путёвки в Турцию дешевле летних на 20-30%, а спрос на направлении продолжает расти. Особенно популярны каникулы и ноябрьские праздники — в эти даты доля семей с детьми достигает 35% от всех путешественников.

Осенний спрос: меньше ажиотажа, больше комфорта

По данным российских туроператоров, полёты в Анталью и на Эгейское побережье будут выполняться минимум до середины ноября. А из Москвы и Санкт-Петербурга — рейсы планируются и на зиму.

"Безусловно, относительно летнего сезона сейчас спрос ниже, но превышает прошлогодние показатели продаж на 10%", — рассказали эксперты туроператора Anex.

Представители компании отмечают, что туристы стали чаще выбирать пятизвёздочные отели. Доля бронирований на такие гостиницы осенью превышает 85% — это в основном комплексы с системой "всё включено" и развитой инфраструктурой.

Наиболее востребованные регионы — провинция Анталья, а также экскурсионные маршруты по Каппадокии и Стамбулу.

Почему Турция осенью выгоднее

Осенний сезон называют "бархатным" не случайно: температура воздуха держится на уровне +25 °C, море прогревается до +24-25 °C, а на пляжах нет привычной летней толпы.

"В октябре в Турции начинается бархатный сезон: погода комфортная, а цены ниже летних, и людей на курортах меньше", — отметили в туроператоре Fun&Sun.

По их данным, спрос на туры вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, а цены на неделю отдыха начинаются от 51 тысячи рублей с человека. В рейтинге популярных направлений Турция занимает одно из первых мест среди бюджетных заграничных туров, уступая только внутреннему туризму по России.

Планы туроператоров

"Сейчас активно бронируют период каникул с вылетами с 24 октября, 60% туристов выбирают недельные туры", — рассказали в Tez Tour.

Большинство чартерных рейсов в Анталью будут выполняться до середины ноября, но некоторые авиакомпании оставят перелёты и на зиму. Осенние цены, по словам экспертов, ниже летних в среднем на 20-30%.

"Не удивительно, ведь в Турции стоит отличная погода, температура воды 25 градусов", — добавили представители Coral Travel.

Согласно их данным, загрузка рейсов до конца октября практически стопроцентная. Последние вылеты из регионов на Эгейское побережье состоятся в ближайшие дни, а чартеры в Анталью из Москвы будут продолжать летать в зимнем сезоне.

Погода: идеальные условия для отдыха

Прогноз для Антальи на середину октября выглядит стабильно солнечным:

  • 17-18 октября — +25 °C днём, +17 °C ночью;

  • 19-22 октября — +26 °C днём, +19 °C ночью;

  • 23-24 октября — +25 °C днём, +18 °C ночью.

Солнце обещает радовать отдыхающих как минимум до конца месяца, а это значит, что пляжный сезон ещё далёк от завершения.

Что посмотреть во время осенних каникул

Осень в Турции — это не только пляжи и шведские столы. В это время комфортно путешествовать по историческим маршрутам и исследовать природные достопримечательности.

Советы шаг за шагом

  1. Бронируйте заранее. За 2-3 недели до поездки можно поймать самые выгодные предложения.

  2. Выбирайте отели 4-5 звёзд. Осенью они предлагают акции и апгрейды номеров.

  3. Берите экскурсионные пакеты. Это дешевле, чем покупать экскурсии на месте.

  4. Планируйте вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Зимой туда сохраняются прямые чартеры.

  5. Не забывайте страховку и медпакет. Даже при комфортной погоде солнечные ожоги и простуды никто не отменял.

Плюсы и минусы отдыха в бархатный сезон

Плюсы Минусы
Мягкий климат Возможны кратковременные дожди
Низкие цены Меньше развлечений в отелях
Меньше туристов Сокращённые полётные программы
Оптимальные условия для экскурсий Более прохладные вечера

Интересный факт

Турецкие отели нередко снижают цены на СПА и массажи именно в октябре.

Исторический контекст

Турция уже много лет удерживает статус самого популярного направления среди россиян. По данным министерства туризма страны, только за январь-август Турцию посетили более 4,5 млн российских туристов — и это без учёта осеннего сезона, который традиционно привлекает тех, кто ищет баланс между комфортом и выгодой.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
