Этот трюк изменит ваш полёт навсегда: 4 способа забыть о боли в спине и шее в долгом перелёте

Туризм

Путешественники изобретательны, когда дело касается того, как сделать долгий перелёт чуть более комфортным. Одни заворачивают одежду в обувь, другие используют бюстгальтер вместо косметички, третьи стараются обмануть систему ручной клади. Но, как оказалось, самый эффективный аксессуар для перелёта — это обычный теннисный мяч.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с телефоном в самолете

Да-да, не для игр на борту, а для здоровья. Медицинские специалисты утверждают, что этот маленький предмет способен снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и предотвратить неприятное чувство скованности, которое знакомо каждому, кто проводил в кресле самолёта больше нескольких часов.

Почему именно теннисный мяч

Во время перелёта мышцы нижней части тела практически не работают, кровь циркулирует медленнее, что вызывает отёки, покалывание и боль. Теннисный мяч помогает активировать мышцы, мягко массируя нужные зоны. Его можно прокатывать по бёдрам, икра́м, пояснице или плечам — эффект напоминает лёгкий массаж, улучшающий микроциркуляцию.

"Отличный совет: возьмите полотенце для рук, положите на него мяч и сверните его, как сосиску. Тогда при нажатии мяч будет зафиксирован и не сдвинется, что убережёт от боли", — рекомендует дипломированный остеопат Трейси Ханниган.

По словам специалиста, теннисный мяч особенно удобен в дороге: он лёгкий, компактный и позволяет достигать точек тела, которые сложно проработать руками в ограниченном пространстве кресла.

Как использовать мяч в полёте

Минимум места — максимум пользы

Мяч легко помещается в карман рюкзака или даже в обувь, если экономите место. Использовать его можно как самостоятельно, так и вместе с полотенцем. Ханниган советует делать это каждые 1-2 часа в полёте.

Вот несколько способов применения:

Под поясницу. Поместите мяч между спинкой кресла и поясницей, немного отклонитесь назад. Это поможет снять напряжение с нижней части спины. Для ног. Прокатайте мяч под стопой, чтобы улучшить кровоток и предотвратить судороги. Для плеч. Положите мяч между лопаткой и спинкой кресла и аккуратно двигайтесь, чтобы расслабить мышцы. Для шеи. Используйте лёгкое давление в области затылка или боковой части шеи для снятия напряжения.

Простые упражнения в кресле

Чтобы усилить эффект, стоит добавить немного растяжки.

Поверните подбородок к подмышке и слегка надавите рукой, чтобы растянуть противоположную сторону шеи.

Скрестите ноги и наклонитесь вперёд, как будто хотите коснуться локтем колена. Это поможет снять напряжение с поясницы.

Сделайте несколько круговых движений стопами и плечами, чтобы активировать мышцы.

А что если у вас нет мяча?

Если под рукой не оказалось теннисного мяча, используйте бутылку воды, плотно скрученное полотенце или туристическую подушку — они тоже помогут распределить давление и поддерживать осанку. Но мяч удобнее всего: он упругий, не занимает места и подходит для большинства зон тела.

3 интересных факта

Первоначально теннисные мячи создавались из ткани и шерсти, а современный дизайн с резиной и фетром идеально подходит для роликового массажа. Физиотерапевты используют теннисные мячи при лечении болей в спине и синдроме "офисного сидения". На длинных перелётах пилоты часто держат теннисный мяч в кабине — он помогает размять ладони и плечи.

FAQ

Можно ли использовать мяч во время взлёта и посадки?

Да, если он не мешает пристёгнутому ремню безопасности.

Помогает ли мяч при отёках ног?

Да, регулярный массаж ступней и икр улучшает лимфоток и предотвращает отёки.

Не вызовет ли это раздражения у соседей?

Если делать всё аккуратно и тихо, никто не заметит.

Подходит ли лайфхак для пожилых пассажиров?

Да, особенно тем, кто страдает варикозом или нарушением кровообращения.

Уточнения

Теннисный мяч — предназначен для тенниса. Он примерно 6,7 см (2,63 дюйма) в диаметре. Теннисные мячи на крупных спортивных соревнованиях желтые, но могут быть практически любого цвета. Теннисные мячи покрыты войлоком, который модифицирует их аэродинамические свойства, и имеют белую волнистую линию, которая охватывает снаряд.

