Этот трюк изменит ваш полёт навсегда: 4 способа забыть о боли в спине и шее в долгом перелёте

Путешественники изобретательны, когда дело касается того, как сделать долгий перелёт чуть более комфортным. Одни заворачивают одежду в обувь, другие используют бюстгальтер вместо косметички, третьи стараются обмануть систему ручной клади. Но, как оказалось, самый эффективный аксессуар для перелёта — это обычный теннисный мяч.
Да-да, не для игр на борту, а для здоровья. Медицинские специалисты утверждают, что этот маленький предмет способен снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и предотвратить неприятное чувство скованности, которое знакомо каждому, кто проводил в кресле самолёта больше нескольких часов.
Во время перелёта мышцы нижней части тела практически не работают, кровь циркулирует медленнее, что вызывает отёки, покалывание и боль. Теннисный мяч помогает активировать мышцы, мягко массируя нужные зоны. Его можно прокатывать по бёдрам, икра́м, пояснице или плечам — эффект напоминает лёгкий массаж, улучшающий микроциркуляцию.
"Отличный совет: возьмите полотенце для рук, положите на него мяч и сверните его, как сосиску. Тогда при нажатии мяч будет зафиксирован и не сдвинется, что убережёт от боли", — рекомендует дипломированный остеопат Трейси Ханниган.
По словам специалиста, теннисный мяч особенно удобен в дороге: он лёгкий, компактный и позволяет достигать точек тела, которые сложно проработать руками в ограниченном пространстве кресла.
Мяч легко помещается в карман рюкзака или даже в обувь, если экономите место. Использовать его можно как самостоятельно, так и вместе с полотенцем. Ханниган советует делать это каждые 1-2 часа в полёте.
Вот несколько способов применения:
Чтобы усилить эффект, стоит добавить немного растяжки.
Если под рукой не оказалось теннисного мяча, используйте бутылку воды, плотно скрученное полотенце или туристическую подушку — они тоже помогут распределить давление и поддерживать осанку. Но мяч удобнее всего: он упругий, не занимает места и подходит для большинства зон тела.
Можно ли использовать мяч во время взлёта и посадки?
Да, если он не мешает пристёгнутому ремню безопасности.
Помогает ли мяч при отёках ног?
Да, регулярный массаж ступней и икр улучшает лимфоток и предотвращает отёки.
Не вызовет ли это раздражения у соседей?
Если делать всё аккуратно и тихо, никто не заметит.
Подходит ли лайфхак для пожилых пассажиров?
Да, особенно тем, кто страдает варикозом или нарушением кровообращения.
Уточнения
Теннисный мяч — предназначен для тенниса. Он примерно 6,7 см (2,63 дюйма) в диаметре. Теннисные мячи на крупных спортивных соревнованиях желтые, но могут быть практически любого цвета. Теннисные мячи покрыты войлоком, который модифицирует их аэродинамические свойства, и имеют белую волнистую линию, которая охватывает снаряд.
