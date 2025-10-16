Шестая игорная зона России: как игорная зона изменит облик Алтая

Россия может получить новую, шестую по счёту игорную зону — на этот раз в Республике Алтай. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект поправок к федеральному закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который позволит официально создать зону казино в одном из самых живописных регионов страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Florian Jesse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Республика Алтай

Алтай — новая ставка на туризм и бизнес

Если законопроект будет принят, Республика Алтай присоединится к пяти действующим игорным зонам России:

"Янтарная" — в Калининградской области,

"Красная Поляна" — в Краснодарском крае,

"Сибирская монета" — в Алтайском крае,

"Приморье" — в Приморском крае,

"Золотой берег" — в Республике Крым.

По задумке Минфина, новая площадка должна укрепить туристическую привлекательность региона и создать дополнительные рабочие места. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Республика Алтай входит в десятку самых посещаемых туристических территорий России, и развитие игорного бизнеса могло бы способствовать росту доходов местной экономики.

"Это позволит увеличить туристический поток и создать новые рабочие места для жителей республики", — говорится в проекте Минфина.

Отказ 2007 года и смена позиции

Когда в 2007 году Россия определяла первые четыре региона для размещения казино, Республика Алтай осознанно отказалась участвовать в конкурсе. Тогда власти объяснили своё решение тем, что азартные игры противоречат менталитету местного населения.

Теперь, спустя почти два десятилетия, позиция изменилась. Хотя официального комментария правительства республики пока нет, эксперты считают, что за инициативой стоят инвестиционные интересы крупных компаний, работающих в сфере элитного туризма.

"Скорее всего, в открытии игорной зоны заинтересованы инвесторы, развивающие проекты для туристов с высокими доходами, такие как курорт "Манжерок"", — отметил председатель правления Ассоциации туристской индустрии Республики Алтай Сергей Зяблицкий.

Он добавил, что игорная зона может стать частью комплексного туристического предложения, но вряд ли существенно увеличит общий поток отдыхающих.

Турпоток уже на пределе

По данным региональных властей, Республика Алтай ежегодно принимает около 2,8 миллиона туристов, что в десять раз превышает численность местного населения. При этом инфраструктура региона уже испытывает серьёзную нагрузку — нехватка гостиниц, загруженные дороги, высокая сезонная плотность турпотока.

Многие специалисты туриндустрии сомневаются, что появление казино поможет решить эти проблемы. Наоборот, появление игорной зоны может привести к перераспределению туристических потоков и усилению конкуренции с соседним Алтайским краем.

"Не думаю, что открытие игорной зоны сильно увеличит поток отдыхающих. У нас в туротрасли многие вакансии и так закрывают приезжие из других регионов. Это коммерческий проект, который не учитывает менталитет местного населения", — подчеркнул Зяблицкий.

Соседняя "Сибирская монета" и риск конкуренции

Игорная зона "Сибирская монета", расположенная в Алтайском крае, находится всего в нескольких десятках километров от предполагаемой новой площадки. Эксперты опасаются, что два казино в соседних регионах будут конкурировать за одних и тех же клиентов.

На данный момент "Сибирская монета" занимает третье место по посещаемости среди российских игорных зон: по итогам 2024 года её посетили более 165 тысяч человек.

Возможные выгоды и риски

Экономисты отмечают, что инициатива Минфина отражает курс на развитие регионального туризма, однако эффект от подобных проектов неоднозначен.

Потенциальные плюсы:

Приток инвестиций в регион.

Создание новых рабочих мест (включая строительство, сервис, транспорт).

Рост налоговых поступлений.

Развитие инфраструктуры — дорог, гостиниц, связи.

Возможные минусы:

Усиление социальной поляризации.

Конфликт с культурными и религиозными традициями.

Повышение нагрузки на экологию и транспорт.

Отток игроков из соседнего Алтайского края.

А что если регион откажется?

Если Республика Алтай всё же не примет участие в проекте, правительство может передать право на новую зону другому региону, где будет интерес со стороны инвесторов. Но многие эксперты считают, что Алтай — уникальная локация: сочетание гор, рек и этнической культуры делает его привлекательным для премиального туризма.

В этом контексте игорная зона может рассматриваться как дополнение к существующим курортам, а не как замена природного отдыха.

Мнение общества и перспектива закона

Пока законопроект находится на стадии обсуждения, и мнения общественности разделились. Часть жителей видит в проекте шанс на развитие экономики, другие опасаются, что "игровой" туризм исказит образ Алтая — региона с сильными духовными и природными традициями.

В случае одобрения документа Минфин направит его в правительство, а затем — в Государственную думу. По оценкам экспертов, реализация проекта может занять от трёх до пяти лет.

FAQ

Сколько сейчас действует игорных зон в России?

Пять — в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

Почему именно Республика Алтай?

Регион популярен у туристов и имеет потенциал для премиального туризма.

Будут ли в зоне строить казино и отели с нуля?

Да, закон предусматривает создание новых объектов на специально выделенных территориях.

Кто финансирует проект?

Средства планируется привлекать от частных инвесторов, а не из федерального бюджета.

Когда могут открыть новую зону?

Если закон примут в 2025 году, строительство может начаться уже в 2026–2027 годах.

3 интересных факта

В мире более 150 легальных игорных зон, но только около 20 расположены в горных районах — Алтай может стать одной из них.

В России игорный бизнес полностью запрещён за пределами специально выделенных зон.

В 2024 году суммарная посещаемость всех российских игорных зон превысила 1 миллион человек.

Уточнения

Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района. Столица — город Горно-Алтайск.

