Арабские туристы выбирают Россию: эксперт раскрыл неожиданные предпочтения

Рост интереса к России со стороны туристов из стран Персидского залива стал одним из самых заметных трендов текущего года. Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, поток путешественников из этого региона увеличился более чем в два с половиной раза.

Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Москва

"Если мы берем арабский рынок, то там будет рост, я думаю, плюс 250%. Это жители стран Персидского залива: Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия", — заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Эксперт подчеркнул, что россиянам стоит обратить внимание на растущий интерес со стороны ближневосточных путешественников, поскольку он открывает новые перспективы для внутреннего туристического бизнеса.

Новая волна туризма из Персидского залива

По словам Мкртчяна, туристы из Объединённых Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта и Саудовской Аравии в первую очередь выбирают для путешествий Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Именно эти направления в последние годы получили наибольшее развитие в плане инфраструктуры, сервиса и развлечений.

Москва привлекает гостей восточной роскошью ресторанов и шопингом, Санкт-Петербург — исторической архитектурой и музеями, а Сочи стал для многих настоящим открытием благодаря уникальному сочетанию гор и моря.

По словам эксперта, арабские путешественники едут сюда не ради пляжей, а ради природы — лесов, горных маршрутов и свежего воздуха. Особенно популярны туры с проживанием в отелях уровня 4-5 звёзд, загородных СПА-комплексах и горных курортах Красной Поляны.

Как Россия становится привлекательной

Резкий рост интереса объясняется несколькими факторами:

Упрощение визового режима. В 2024 году Россия запустила электронные визы, оформить которые жители Персидского залива могут онлайн.

Расширение авиасообщения. Прямые рейсы из Дубая, Эр-Рияда и Кувейта в российские города стали регулярными.

Популяризация горного и природного туризма. Арабские туристы всё чаще ищут альтернативу пустынному климату у себя на родине, выбирая зелёные ландшафты Кавказа и Черноморского побережья.

Интерес к культуре и гастрономии. Восточные путешественники отмечают высокий уровень сервиса и особую атмосферу российской кухни, особенно в ресторанах национальных традиций.

А что если поток будет расти?

При сохранении текущей динамики доля туристов из Персидского залива может стать одной из самых быстрорастущих в России. Это создаст дополнительные стимулы для инвестиций в гостиничную отрасль, развитие авиасообщения и создание новых туристических маршрутов — особенно в регионах Юга России, на Алтае и в Карелии.

FAQ

Почему арабские туристы выбирают Россию?

Из-за мягкого климата, разнообразия природы, комфорта и безопасности.

Сколько стоит тур из ОАЭ в Сочи?

Средняя цена недельного отдыха для семьи — от 3 до 5 тысяч долларов с перелётом и проживанием.

Что больше интересует туристов — море или горы?

Горы и природа. По словам экспертов, путешественники из стран Залива предпочитают прогулки и экскурсии в горах купанию на пляже.

Какие регионы могут стать следующими популярными направлениями?

Алтай, Кавказские Минеральные Воды, Казань и Байкал.

3 интересных факта

Некоторые гостиницы Сочи уже ввели меню на арабском и отдельные зоны для молитвы. В 2025 году планируется запуск чартеров между Эр-Риядом и Махачкалой. По данным Ростуризма, доля гостей из ОАЭ в общем потоке иностранных туристов превысила 10%.

Уточнения

Перси́дский зали́в (перс. خلیج فارس‎ — Ара́бский зали́в) — залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Район Персидского залива из-за богатых запасов нефти геополитически чрезвычайно важен.

