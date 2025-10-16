Арабские туристы выбирают Россию: эксперт раскрыл неожиданные предпочтения

Рост интереса к России со стороны туристов из стран Персидского залива стал одним из самых заметных трендов текущего года. Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, поток путешественников из этого региона увеличился более чем в два с половиной раза.
"Если мы берем арабский рынок, то там будет рост, я думаю, плюс 250%. Это жители стран Персидского залива: Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия", — заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Эксперт подчеркнул, что россиянам стоит обратить внимание на растущий интерес со стороны ближневосточных путешественников, поскольку он открывает новые перспективы для внутреннего туристического бизнеса.
По словам Мкртчяна, туристы из Объединённых Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта и Саудовской Аравии в первую очередь выбирают для путешествий Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Именно эти направления в последние годы получили наибольшее развитие в плане инфраструктуры, сервиса и развлечений.
Москва привлекает гостей восточной роскошью ресторанов и шопингом, Санкт-Петербург — исторической архитектурой и музеями, а Сочи стал для многих настоящим открытием благодаря уникальному сочетанию гор и моря.
По словам эксперта, арабские путешественники едут сюда не ради пляжей, а ради природы — лесов, горных маршрутов и свежего воздуха. Особенно популярны туры с проживанием в отелях уровня 4-5 звёзд, загородных СПА-комплексах и горных курортах Красной Поляны.
Резкий рост интереса объясняется несколькими факторами:
При сохранении текущей динамики доля туристов из Персидского залива может стать одной из самых быстрорастущих в России. Это создаст дополнительные стимулы для инвестиций в гостиничную отрасль, развитие авиасообщения и создание новых туристических маршрутов — особенно в регионах Юга России, на Алтае и в Карелии.
Почему арабские туристы выбирают Россию?
Из-за мягкого климата, разнообразия природы, комфорта и безопасности.
Сколько стоит тур из ОАЭ в Сочи?
Средняя цена недельного отдыха для семьи — от 3 до 5 тысяч долларов с перелётом и проживанием.
Что больше интересует туристов — море или горы?
Горы и природа. По словам экспертов, путешественники из стран Залива предпочитают прогулки и экскурсии в горах купанию на пляже.
Какие регионы могут стать следующими популярными направлениями?
Алтай, Кавказские Минеральные Воды, Казань и Байкал.
Уточнения
Перси́дский зали́в (перс. خلیج فارس — Ара́бский зали́в) — залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Район Персидского залива из-за богатых запасов нефти геополитически чрезвычайно важен.
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.