Коварство под листвой: что нужно знать о самом ядовитом дереве планеты

Любовь к дикой природе и неизведанным уголкам планеты часто связана с риском. Среди мест, где приключения могут обернуться бедой, особое место занимают опасные острова с их коварными растениями и животными. Одним из самых смертоносных представителей флоры признано манцинелловое дерево, занесённое в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное дерево в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ опасное дерево манцинелла

Растение встречается вдоль карибского побережья Центральной и Южной Америки — от Вест-Индии до национального парка Эверглейдс во Флориде и архипелага Флорида-Кис. Манцинелла способна вырастать до 15 метров и прекрасно чувствует себя в солоноватой воде, формируя густые заросли на побережьях, особенно в мангровых болотах. На первый взгляд, она выглядит безобидно: гладкая серая кора, овальные блестящие листья и небольшие плоды, напоминающие зелёные яблоки. Но именно в этой внешней привлекательности кроется смертельная опасность.

Почему манцинелла опасна

Каждая часть растения ядовита — от корней и листьев до древесины и млечного сока. При малейшем прикосновении сок вызывает сильнейшее раздражение кожи, ожоги и образование волдырей. В его составе содержатся токсины, включая форбол, которые поражают нервную систему и ткани организма.

Дождь, стекая по листьям, становится опасным: капли, пропитанные ядом, могут вызвать воспаление кожи и глаз даже без прямого контакта с деревом. Люди, оказавшиеся под манцинеллой во время дождя, нередко получали ожоги и временно теряли зрение.

Если же съесть плод, последствия куда страшнее. Токсины парализуют нервную систему, нарушая передачу импульсов между клетками, вызывают внутренние кровотечения и могут привести к летальному исходу. Даже минимальная доза сока вызывает боли в горле, расстройства желудка, диарею и падение давления.

Признаки, по которым можно распознать дерево

Высота до 15 метров, кора с серо-красноватым оттенком и бороздками.

Блестящие овальные листья.

Мелкие жёлтые цветки, растущие группами на ветках.

Плоды диаметром 2,5-5 см, зелёные или желтоватые, с лёгким оранжевым оттенком.

На многих карибских островах у стволов этих деревьев установлены таблички с предупреждением "Danger! Manchineel tree" — игнорировать их нельзя ни в коем случае.

История открытия

Первое письменное упоминание о манцинелле принадлежит европейскому хронисту Пьетро Мартире д'Анджерье, жившему на рубеже XV-XVI веков. Он описывал отчёты испанских мореплавателей, включая спутников Христофора Колумба, столкнувшихся с "загадочным деревом, вызывающим слепоту и ожоги".

Так появилось название "Мансанилья де ла Муэрте" — "маленькое яблоко смерти". Считается, что именно Колумб впервые рассказал об этом растении европейцам.

Интересно, что несмотря на ядовитость, древесина манцинеллы используется для мебели: токсины нейтрализуют только после длительной термической обработки. А коренные племена Америки применяли её млечный сок для создания отравленных стрел.

Исторический контекст

Есть версия, что испанский исследователь Хуан Понсе де Леон, открывший Флориду, погиб именно от стрелы, смазанной соком манцинеллы. В 1521 году его войско столкнулось с индейцами калуса, которые использовали отравленные наконечники.

Подобные истории повторялись веками. Люди, оказавшиеся на тропических островах, нередко путали ядовитые плоды с дикими яблоками. Одна из самых известных современных историй — случай британского кардиолога Николы Стрикленд. В 2000 году на острове Тобаго она по ошибке съела кусочек плода манцинеллы.

"Через несколько минут мы почувствовали странный привкус во рту, который постепенно перерос в жжение, резь и сдавливание в горле", — рассказала кардиолог Никола Стрикленд.

В течение нескольких часов боль усилилась настолько, что она не могла глотать даже воду. Позже её случай был подробно описан в изданиях Atlas Obscura и Mother Nature Network.

Первая помощь при контакте с ядовитым деревом

Если вы оказались рядом с манцинеллой и получили ожог или контактировали с её соком, важно действовать быстро:

Уйдите от дерева и избегайте попадания влаги на кожу. Тщательно промойте поражённый участок чистой водой с мылом, если нет открытых ран. Нанесите крем с гидрокортизоном или используйте холодные компрессы. Если яд попал в глаза — немедленно промойте их водой не менее 15 минут. При усилении симптомов примите антигистаминное средство и обратитесь за медицинской помощью.

Согласно рекомендациям медицинского портала WebMD, во время путешествий по тропическим странам полезно иметь при себе аптечку с антисептиком, мазью от ожогов и антигистаминными препаратами.

А что если случайно срубить манцинеллу?

Даже сухая древесина сохраняет остаточные токсины. При сжигании она выделяет едкий дым, способный вызвать ожоги глаз и лёгких. Поэтому местные жители никогда не используют манцинеллу как топливо. В некоторых странах Карибского бассейна вырубка этих деревьев регулируется законом — только специально обученные сотрудники могут их удалять.

Часто задаваемые вопросы

Как выглядит манцинелловое дерево?

Оно похоже на яблоню с овальными листьями и зелёными плодами, но его кора имеет серо-красноватый оттенок.

Можно ли находиться рядом с деревом?

Нет, особенно во время дождя. Капли, стекающие с листьев, могут вызвать ожоги.

Что делать при отравлении плодом?

Не пытайтесь лечиться самостоятельно. Срочно обратитесь к врачу — яд может поражать внутренние органы.

Почему его не уничтожают?

Манцинелла важна для экосистемы: она предотвращает эрозию берегов и служит укрытием для птиц.

3 интересных факта

На Карибах манцинеллу нередко отмечают красными крестами на стволах, чтобы туристы не подходили близко. В некоторых старинных легендах дерево считалось проклятым и росло на местах кораблекрушений. Учёные исследуют состав яда манцинеллы, чтобы создать на его основе новые обезболивающие препараты.

Уточнения

Манцинелловое дерево (лат. Hippomane mancinella) — вид деревьев семейства Молочайные. Растение получило широкую известность из-за ядовитого млечного сока, содержащегося во всех его частях, в том числе в плодах. Манцинелловое дерево — одно из самых ядовитых деревьев на планете.

