Крым меняет представление о зиме: туристы массово выбирают отдых на Новый год

Ещё пару десятилетий назад фраза "зимний отдых в Крыму" вызывала лёгкое недоумение. Море ведь холодное, солнце не греет — зачем ехать?
Но в последние годы всё изменилось. С приходом декабря полуостров не засыпает, а будто надевает праздничный костюм. Небольшие города превращаются в сцены рождественских спектаклей, санатории предлагают программы восстановления, а гостиницы соревнуются в изобретательности новогодних шоу.
По словам Романа Тихончука, председателя комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, спрос на новогодние туры стабильно растёт, и лидируют отели, где праздники превращают в настоящее событие: концерты, гастрономические фестивали, зимние походы и даже морские купания для смельчаков.
Идея зимнего туризма на полуострове не нова. Ещё в XIX веке российская знать проводила холодные месяцы в Ялте и Алупке, где субтропический климат и морской воздух считались лекарством от "грудных недугов". Так родился феномен "Южной зимы" - особого типа отдыха, сочетающего лечение и досуг.
После Второй мировой войны советские санатории под Севастополем и Евпаторией стали центрами зимнего оздоровления: сюда приезжали по путёвкам, где главными процедурами были морской воздух, хвойные ингаляции и минеральные ванны.
Сегодня Крым возвращается к этим традициям, но в новом формате: современные отели объединяют оздоровительные программы и праздничный туризм, предлагая гостям то, что можно назвать "праздником с пользой".
По данным министерства курортов Крыма, в 2025 году полуостров посетили более шести миллионов туристов, и тенденция сохраняется даже зимой. Только в сентябре, традиционно межсезонном месяце, здесь отдохнули 745 тысяч человек — на 16 % больше, чем годом ранее.
Почему? Психологи объясняют: после периода глобальной неопределённости люди ищут спокойный, безопасный и предсказуемый отдых, где можно перезагрузиться, не уезжая далеко. А Крым идеально соответствует этим ожиданиям: мягкий климат, короткий перелёт, привычная кухня и культурная близость.
Экономисты добавляют: цены на новогодние туры в Крыму в среднем на 15-20 % ниже, чем на соседней Кубани. Это делает полуостров привлекательным для семейного отдыха и путешественников старшего поколения.
Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Гурзуф) - выбор для тех, кто ищет "отдых с размахом". Здесь фейерверки отражаются в море, а праздничные ужины в отелях напоминают старинные балы. Множество заведений предлагают гастрономические программы с крымскими винами и морепродуктами, а воздух в январе напоминает итальянскую весну — около +10 °C.
Западный Крым (Евпатория, Саки, Черноморское) - это вариант для тех, кто ценит тишину и терапию. Местные санатории работают круглый год, предлагая восстановление дыхательной и опорно-двигательной систем. Зимой здесь меньше ветра, а цены — на треть ниже, чем на ЮБК.
Восточный Крым (Феодосия, Коктебель, Судак) - рай для любителей природы и неспешных прогулок. Новогодние туры здесь совмещают винные дегустации, походы по мысу Меганом и посещение средневековых крепостей.
Планируйте заранее. Лучшие отели с праздничными программами бронируют ещё в октябре.
Берите тёплые вещи. Несмотря на мягкий климат, ветер с моря бывает прохладным, особенно по вечерам.
Пользуйтесь трансфером. Дороги горные, поэтому поездки в туман лучше доверить профессиональным водителям.
Выбирайте пакеты с лечением. Многие санатории предлагают процедуры со скидкой в зимний сезон.
Добавьте культурную часть. Январь — время камерных концертов, выставок и гастрономических фестивалей.
Совет путешественника: попробуйте встретить Новый год в горах Ай-Петри — чай из самовара на высоте тысячи метров и панорама огней Ялты останутся в памяти навсегда.
Крымская зима мягкая: температура редко опускается ниже +3 °C, а воздух остаётся насыщенным фитонцидами можжевельника. Это делает полуостров идеальным для дыхательных практик и восстановительных программ.
Учёные из Крымского федерального университета отмечают, что зимний морской воздух содержит на 30 % меньше аллергенов, чем летом, а концентрация отрицательных ионов выше — именно они влияют на самочувствие и сон.
Таким образом, зимний отдых здесь — это не просто замена пляжному сезону, а научно обоснованный способ восстановления организма.
Можно ли купаться зимой в море?
Некоторые отважные туристы практикуют моржевание. Температура воды — около +8 °C, но рядом всегда дежурят спасатели.
Работают ли санатории в январе?
Да, большинство здравниц функционируют круглогодично. Более того, зимой стоимость путёвок ниже на 20-30 %.
Есть ли новогодние программы для детей?
Практически все крупные отели предлагают детские клубы, театрализованные ёлки и квесты.
Как добраться?
Основные маршруты проходят через авиасообщение и автобусные туры из крупных городов России. Внутри полуострова курсируют туристические шаттлы.
Что с погодой?
В декабре-январе температура колеблется от +5 до +12 °C, осадков немного. В ясные дни можно загорать на террасе с видом на море.
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.