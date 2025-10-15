Суд наказал Победу: отказались вернуть деньги за билеты, а теперь заплатят втрое больше

В Челябинске семья туристов выиграла суд у авиакомпании "Победа" и получила компенсацию, втрое превышающую стоимость аннулированных авиабилетов. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на решение Калининского районного суда.

Фото: ttp://www.airliners.net/photo/Pobeda-(Aeroflot--/Boeing-737-8FZ/2535848/L/ by Dmitry Petrov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Авиакомпания Победа

Отпуск не состоялся из-за болезни

Супруги с ребенком собирались провести отпуск в Сочи и заранее приобрели билеты из Екатеринбурга туда и обратно. Однако за сутки до вылета планы пришлось отменить — у ребёнка обнаружили ветрянку. Родители сразу уведомили авиакомпанию и направили медицинское подтверждение болезни, что, согласно правилам, является достаточным основанием для возврата средств.

Почему авиакомпания отказала

Несмотря на соблюдение всех сроков, "Победа" отказалась возвращать деньги за билеты. Поводом стало то, что справку о болезни направила мать, тогда как покупателем билетов был отец. Из-за этого авиакомпания сочла обращение неправомерным и не произвела возврат.

Позже перевозчик всё же перечислил клиенту 52 тысячи рублей, однако семья уже подала иск, требуя компенсации за задержку возврата и моральный ущерб.

Суд встал на сторону пассажиров

Калининский районный суд Челябинска признал отказ "Победы" неправомерным. В решении указано, что перевозчик обязан был удовлетворить требование о возврате стоимости билетов сразу после уведомления о болезни.

Согласно судебным материалам, авиакомпания должна выплатить семье:

стоимость билетов — 52 тыс. рублей;

неустойку — 46,7 тыс. рублей;

штраф за неудовлетворение требований добровольно — 54,6 тыс. рублей;

компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Общая сумма взыскания составила около 150 тысяч рублей, то есть почти в три раза больше первоначальной стоимости поездки.

Прецедент для пассажиров

Юристы отмечают, что этот случай может стать примером для других путешественников, которые сталкиваются с отказом авиакомпаний возвращать средства при вынужденном отказе от перелета. Закон "О защите прав потребителей" и Воздушный кодекс РФ прямо обязывают перевозчиков возвращать деньги при подтверждённой болезни пассажира или члена его семьи.

Авиакомпания пока не сообщила, намерена ли обжаловать решение суда.