Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти стены доводят до бессонницы: ошибки, из-за которых спальня работает против вас
Вы всё ещё пьёте кофе, чтобы проснуться? Есть способ, который действует быстрее
До динозавров было страшнее: учёные нашли существ, которые первыми внесли страх в океан
Решетова устроила сыну экстремальное испытание — подписчики не сдержали тревогу
Машина может не дожить до снега: как спасти её от зимней катастрофы
Мозг ищет комфорт, а не прогресс: как встроить спорт в рутину и не сгореть на старте
Один укус — и дофамин зашкаливает: тайна еды, которая управляет нашими эмоциями
Еле сводят концы с концами: выходцы из Южной Азии сталкиваются с борьбой за выживание в Британии
Кажется, просто подкормка, а на деле — ошибка, которая крадёт половину урожая смородины

Скрытый рай Греции: где среди оливковых холмов отдыхают короли, шейхи и звёзды Голливуда

6:18
Туризм

На карте Греции есть место, где тишина стоит дороже любой вечеринки, а соседями по бухте становятся короли и шейхи. Речь о Портохелионе — некогда скромной рыбацкой деревушке на востоке Пелопоннеса, которая сегодня превратилась в символ приватной роскоши и элитарного отдыха.

Пляж Греции
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пляж Греции

Греческий ответ Хэмптону

Еще недавно сюда приезжали за свежей рыбой и спокойствием. Теперь — за уединением, безопасностью и статусом. Журнал Vanity Fair назвал Портохелион "Хэмптоном Греции" — неслучайно: виллы здесь стоят десятки миллионов евро, а яхты у берега принадлежат мировым звездам и бизнес-магнатам.

Западные СМИ называют регион самой охраняемой частью страны. И не зря — богатые семьи выбирают этот уголок именно за его изолированность. Здесь нет аэропорта, нет потоков туристов, зато есть чистейшее море и бухты, защищенные от эгейских ветров.

"Здесь нет аэропорта, поэтому курорт действительно эксклюзивный", — пишут редакторы журнала Spear's.

От рыбацкой деревни к магниту для капитала

Путь Портохелиона к статусу "греческой Ривьеры" начался во второй половине XX века. Сначала сюда потянулись состоятельные афиняне, потом — владельцы судоходных компаний и иностранные династии. К 1980-м годам на месте старых домов выросли роскошные резиденции с частными пляжами и садами, а позже — объекты мировых гостиничных брендов.

Настоящий инвестиционный скачок произошёл после прихода компании Dolphin Capital, вложившей сотни миллионов евро в развитие региона. Ее флагман — курорт Amanzoe, открытый в 2012 году. Архитектура в духе античных храмов и сервис на уровне мировых стандартов сделали Amanzoe точкой притяжения для самых состоятельных путешественников. Следом появился Nikki Beach — первая европейская площадка бренда, известного благодаря Наоми Кэмпбелл.

"В Греции нет подобного места с такой концентрацией богатства", — заявила менеджер Dolphin Capital Катерина Катопис.

География роскоши

На холмах и у моря раскинулись виллы королевских семей и миллиардеров. Среди владельцев — бывший король Греции Константинос II, болгарский бизнесмен Спас Русев, а также нидерландский монарх Виллем-Александр, купивший виллу за €4,5 млн.

По данным Forbes, интерес к недвижимости проявляли и российские, и ближневосточные инвесторы. Принц ОАЭ Тахнун бен Зайед Аль Нахаян строит рядом курорт на €203 млн, а ирландец Пол Коулсон вкладывает €50 млн в обновление двух отелей под брендом Four Seasons.

Каждый новый проект лишь укрепляет статус региона как инвестиционной гавани, где элита не просто отдыхает, но и создаёт личные территории влияния.

Ставки на недвижимость

В Портохелионе виллы — не просто жильё, а актив. Их стоимость может достигать 40-50 миллионов евро, и сделки здесь происходят тихо, но с рекордными суммами.

Так, швейцарский инвестор Нил Раймер, сооснователь фонда Index Ventures, приобрёл легендарную виллу покойного медиамагната Ставроса Психариса за €11,75 млн, выиграв торги у греческих судовладельцев.

"Курорт стал ареной, где влиятельные предприниматели пишут свои личные истории через приобретаемую недвижимость", — поясняет издание Oema.

Эстетика без гламура

При всей концентрации капитала, Портохелион лишён внешнего лоска. Здесь нет бутиков Gucci или Fendi, и вечеринки уступают место тихим вечерам у моря. Миллиардеры отдыхают просто — в тавернах, где подают рыбу с местных ферм, или на лодках, курсирующих к острову Спеце.

Кухня региона Арголида славится оливковым маслом, мёдом и винами, а ужин из свежей рыбы обойдётся примерно в 40 евро — символ того, что истинная роскошь здесь не в показном потреблении, а в качестве жизни.

Доступен ли рай обычным туристам?

Парадоксально, но Портохелион остаётся относительно доступным. Сюда можно доехать из Афин за три часа на машине или пароме, а частные вертолёты долетают за 25 минут. Регулярного аэропорта нет — и именно это защищает деревню от массового туризма.

Несколько гостиниц среднего класса соседствуют с отелями Amanzoe и Nikki Beach. Ночь в последнем стоит от €200, а в Amanzoe — от €4000. Несмотря на цену, бронирование летом почти всегда полное: статус и приватность формируют устойчивый спрос.

Плюсы и минусы Портохелиона

Плюсы Минусы
Абсолютная приватность Высокая стоимость жилья
Безопасность и экология Небольшой выбор гостиниц
Умеренный климат Нет аэропорта
Высокий инвестиционный потенциал Закрытость рынка для среднего класса

Почему это не второй Сен-Тропе

Местные уверены: Портохелион не станет жертвой гламура. Здесь нет стремления к показной роскоши — скорее к тихому владению, статусу без шума и фотофлешей.

"Регион будет расти и становиться популярнее, но не потеряет своего очарования… Портохелион никогда не превратится во второй Сен-Тропе, — и слава богу", — заключил представитель Amanzoe Свен ван ден Брук.

Портохелион стал уникальным примером того, как инвестиции и тонкое чувство меры превращают небольшой населённый пункт в символ новой роскоши — не яркой, а интеллектуальной. Здесь деньги не демонстрируют, а прячут за белыми стенами вилл. И именно поэтому этот греческий курорт остаётся редкой территорией спокойствия в мире, где приватность стоит дороже всего.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Еда и рецепты
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Популярное
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке

Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.

Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Последние материалы
Обычный продукт, что ведёт двойную жизнь: вкус как у лакомства, эффект как у лекарства
Крепости, пережившие крестоносцев и землетрясения: маршруты для тех, кто ищет древность без толп туристов
Голод может саботировать тренировки — вот что происходит внутри вашего организма
L'Oreal готовит триумфальное возвращение? Косметический гигант из Франции активизировался в России
Джинсы без примерки — как лотерея: эти трюки помогут вытянуть счастливый билет
Скрытый рай Греции: где среди оливковых холмов отдыхают короли, шейхи и звёзды Голливуда
Эти лайфхаки перевернут ваш быт: простые вещи, которые работают лучше дорогих устройств
Они всплывают, чтобы умереть — и взрываются: тайна морских гигантов, ставших опаснее динамита
Главная ошибка при готовке мясного рулета: избегайте её, чтобы не испортить блюдо
Прорыв в медицине: российские биоинженеры вырастили живую кожу для лечения тяжёлых ран
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.