Скрытый рай Греции: где среди оливковых холмов отдыхают короли, шейхи и звёзды Голливуда

Туризм

На карте Греции есть место, где тишина стоит дороже любой вечеринки, а соседями по бухте становятся короли и шейхи. Речь о Портохелионе — некогда скромной рыбацкой деревушке на востоке Пелопоннеса, которая сегодня превратилась в символ приватной роскоши и элитарного отдыха.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пляж Греции

Греческий ответ Хэмптону

Еще недавно сюда приезжали за свежей рыбой и спокойствием. Теперь — за уединением, безопасностью и статусом. Журнал Vanity Fair назвал Портохелион "Хэмптоном Греции" — неслучайно: виллы здесь стоят десятки миллионов евро, а яхты у берега принадлежат мировым звездам и бизнес-магнатам.

Западные СМИ называют регион самой охраняемой частью страны. И не зря — богатые семьи выбирают этот уголок именно за его изолированность. Здесь нет аэропорта, нет потоков туристов, зато есть чистейшее море и бухты, защищенные от эгейских ветров.

"Здесь нет аэропорта, поэтому курорт действительно эксклюзивный", — пишут редакторы журнала Spear's.

От рыбацкой деревни к магниту для капитала

Путь Портохелиона к статусу "греческой Ривьеры" начался во второй половине XX века. Сначала сюда потянулись состоятельные афиняне, потом — владельцы судоходных компаний и иностранные династии. К 1980-м годам на месте старых домов выросли роскошные резиденции с частными пляжами и садами, а позже — объекты мировых гостиничных брендов.

Настоящий инвестиционный скачок произошёл после прихода компании Dolphin Capital, вложившей сотни миллионов евро в развитие региона. Ее флагман — курорт Amanzoe, открытый в 2012 году. Архитектура в духе античных храмов и сервис на уровне мировых стандартов сделали Amanzoe точкой притяжения для самых состоятельных путешественников. Следом появился Nikki Beach — первая европейская площадка бренда, известного благодаря Наоми Кэмпбелл.

"В Греции нет подобного места с такой концентрацией богатства", — заявила менеджер Dolphin Capital Катерина Катопис.

География роскоши

На холмах и у моря раскинулись виллы королевских семей и миллиардеров. Среди владельцев — бывший король Греции Константинос II, болгарский бизнесмен Спас Русев, а также нидерландский монарх Виллем-Александр, купивший виллу за €4,5 млн.

По данным Forbes, интерес к недвижимости проявляли и российские, и ближневосточные инвесторы. Принц ОАЭ Тахнун бен Зайед Аль Нахаян строит рядом курорт на €203 млн, а ирландец Пол Коулсон вкладывает €50 млн в обновление двух отелей под брендом Four Seasons.

Каждый новый проект лишь укрепляет статус региона как инвестиционной гавани, где элита не просто отдыхает, но и создаёт личные территории влияния.

Ставки на недвижимость

В Портохелионе виллы — не просто жильё, а актив. Их стоимость может достигать 40-50 миллионов евро, и сделки здесь происходят тихо, но с рекордными суммами.

Так, швейцарский инвестор Нил Раймер, сооснователь фонда Index Ventures, приобрёл легендарную виллу покойного медиамагната Ставроса Психариса за €11,75 млн, выиграв торги у греческих судовладельцев.

"Курорт стал ареной, где влиятельные предприниматели пишут свои личные истории через приобретаемую недвижимость", — поясняет издание Oema.

Эстетика без гламура

При всей концентрации капитала, Портохелион лишён внешнего лоска. Здесь нет бутиков Gucci или Fendi, и вечеринки уступают место тихим вечерам у моря. Миллиардеры отдыхают просто — в тавернах, где подают рыбу с местных ферм, или на лодках, курсирующих к острову Спеце.

Кухня региона Арголида славится оливковым маслом, мёдом и винами, а ужин из свежей рыбы обойдётся примерно в 40 евро — символ того, что истинная роскошь здесь не в показном потреблении, а в качестве жизни.

Доступен ли рай обычным туристам?

Парадоксально, но Портохелион остаётся относительно доступным. Сюда можно доехать из Афин за три часа на машине или пароме, а частные вертолёты долетают за 25 минут. Регулярного аэропорта нет — и именно это защищает деревню от массового туризма.

Несколько гостиниц среднего класса соседствуют с отелями Amanzoe и Nikki Beach. Ночь в последнем стоит от €200, а в Amanzoe — от €4000. Несмотря на цену, бронирование летом почти всегда полное: статус и приватность формируют устойчивый спрос.

Плюсы и минусы Портохелиона

Плюсы Минусы Абсолютная приватность Высокая стоимость жилья Безопасность и экология Небольшой выбор гостиниц Умеренный климат Нет аэропорта Высокий инвестиционный потенциал Закрытость рынка для среднего класса

Почему это не второй Сен-Тропе

Местные уверены: Портохелион не станет жертвой гламура. Здесь нет стремления к показной роскоши — скорее к тихому владению, статусу без шума и фотофлешей.

"Регион будет расти и становиться популярнее, но не потеряет своего очарования… Портохелион никогда не превратится во второй Сен-Тропе, — и слава богу", — заключил представитель Amanzoe Свен ван ден Брук.

Портохелион стал уникальным примером того, как инвестиции и тонкое чувство меры превращают небольшой населённый пункт в символ новой роскоши — не яркой, а интеллектуальной. Здесь деньги не демонстрируют, а прячут за белыми стенами вилл. И именно поэтому этот греческий курорт остаётся редкой территорией спокойствия в мире, где приватность стоит дороже всего.