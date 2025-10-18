Сальвадор снял страшную маску: как страна бандитов стала находкой для туристов

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сальвадор — крошечная страна в Центральной Америке между Гватемалой и Гондурасом, которую долгое время считали самым опасным местом на планете. Ещё недавно она ассоциировалась с преступностью, бедностью и уличными бандами. Но теперь сюда едут туристы — в том числе из России. Почему миф о "страшном Сальвадоре" оказался преувеличением, и чем он завоёвывает сердца путешественников — в этом материале.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туристы в Сальвадоре

Страна с дурной славой

Ещё десять лет назад Сальвадор утопал в разборках между группировками MS-13 и Barrio 18. После гражданской войны (1979-1992 годы) криминальные кланы фактически контролировали города.

"Если честно — я боялась. Ну как — не так чтобы дрожала, но сердце ёкнуло, когда мы подкатывали к границе Сальвадора. В голове крутились картинки: бандитские разборки, хмурые лица, лачуги, палёный ром", — рассказала путешественница Марина Ершова.

Ситуация начала меняться в 2019 году, когда президент Найиб Букеле запустил масштабную антикриминальную кампанию. В стране ввели чрезвычайное положение и арестовали десятки тысяч членов банд.

"Президент у них — как с другой планеты. Он реально делает то, о чём политики только болтают. Построил огромную тюрьму на 40 тысяч человек, и теперь на улицах тихо", — добавила Ершова.

Сегодня Сальвадор входит в список самых безопасных стран Латинской Америки. Пожилые жители впервые за десятилетия спокойно выходят на улицы, а в каждом заведении у входа дежурит вооружённый охранник.

"Один мужчина подошёл и сказал: "Добро пожаловать! Надеюсь, вы полюбите мою страну". Это ощущение, что ты здесь нужен — греет не хуже солнца", — поделилась путешественница.

Чисто, бедно, но с достоинством

Путешественники отмечают, что первое впечатление от Сальвадора — порядок и чистота. Даже в бедных районах на улицах нет мусора, а жители стараются содержать свои дома в порядке.

"Мы гуляли по окраинам, по деревушкам, по рынкам — и мусора почти не было. Люди убирают за собой", — рассказала Ершова.

Средняя зарплата в Сальвадоре — около 300 долларов, но многие семьи получают переводы от родственников, работающих в США. Поэтому за ржавым забором может скрываться аккуратный дом с новой техникой.

Цены на продукты приятно удивляют:

кофе (320 г) — около 200 рублей;

фрукты (папайя, бананы, ананасы) — по цене 1 доллар за килограмм.

Особая гордость страны — манго. Оно растёт прямо на улицах, и туристам разрешают срывать плоды.

"Манго валяются под ногами. Русский человек, особенно москвич, привыкший покупать их зимой за цену куска мяса, потеряет голову", — смеются путешественники.

Транспорт и городская жизнь

Главный способ передвижения по стране — яркие автобусы-чикенбассы, украшенные вручную красками и блёстками. Они выглядят как движущиеся картины, но поездка — не для слабонервных.

"Едут они как бешеные. Музыка гремит, люди кричат водителю, кто-то прыгает с задней площадки — но при этом всё работает", — поделилась Ершова.

На улицах городов всё чаще встречаются туристы. В магазинах и на рынках — фиксированные цены, обмана нет, а к иностранцам относятся с искренним интересом и уважением.

Женщины, темперамент и традиции

Сальвадорки покоряют гостей южным темпераментом.

"Сальвадор — страна маленькая, но женщины здесь такие, что у неподготовленного русского мужика может случиться шок. И не только культурный", — призналась Марина Ершова.

Средний рост девушек — около 150 см, но при этом они тщательно следят за собой: аккуратные причёски, маникюр, ресницы — привычная часть повседневности.

Отношения здесь строятся с акцентом на заботу о семье: мужчина должен помогать не только любимой, но и её родне.

"Ревность у них кипит латиноамериканская: с эмоциями, криками и иногда даже с драками. Так что роман с сальвадоркой — это не прогулка в парке, это сериал с интригами", — отметила путешественница.

Гостеприимство на уровне Кавказа

Сальвадорцы — народ открытый и доброжелательный. Гости из России вызывают искренний интерес, ведь туристов здесь пока немного.

Часто местные приглашают к себе домой, угощают попусами — традиционными кукурузными лепёшками с сыром и бобами, которые едят в любое время суток.

Где отдыхать и сколько это стоит

Сальвадор — небольшая страна, но выбор пляжей и отелей здесь широк.

Курорт Особенности Средняя цена за ночь Costa del Sol Широкие песчаные пляжи, близость к столице от 7000 ₽ El Tunco Серфинг, бары, вечерние фестивали от 12 000 ₽ La Barra de Santiago Спокойствие, экотуризм, природа от 8000 ₽

Российским туристам виза не нужна, достаточно загранпаспорта. Разрешённый срок пребывания — до 90 дней.

По данным TripAdvisor, лучшие отели страны — четырёхзвёздочные Hotel Casa Do Amarelindo и Fiesta Bahia Hotel, где номера стоят от 4 тысяч рублей в сутки.

Что нужно знать перед поездкой

Безопасность. Несмотря на значительное улучшение, ночью лучше не ходить в одиночку по окраинам.

Климат. С декабря по апрель — сухой сезон, с мая по октябрь — дожди. Средняя температура — +30 °C.

Деньги. Ходят сальвадорские колоны и доллары США. Карты принимаются не везде, берите наличные.

Язык — испанский. Английский знают в отелях и туристических местах.

Связь. Интернет стабильный, сим-карты доступны в аэропорту и крупных городах.

Почему стоит ехать в Сальвадор

Удивительное сочетание сурового прошлого и мирного настоящего.

Гостеприимство, которого не встретишь в популярных курортах.

Природа — вулканы, океан, тропические леса и манговые рощи.

Низкие цены и отсутствие туристической толпы.

"Сальвадор — это живая, настоящая страна, с трудной судьбой и открытым сердцем. И если вы ищете не "всё включено", а "всё настоящее" — эта страна может удивить", — подытожили путешественники.