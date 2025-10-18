Сальвадор снял страшную маску: как страна бандитов стала находкой для туристов

Сальвадор — крошечная страна в Центральной Америке между Гватемалой и Гондурасом, которую долгое время считали самым опасным местом на планете. Ещё недавно она ассоциировалась с преступностью, бедностью и уличными бандами. Но теперь сюда едут туристы — в том числе из России. Почему миф о "страшном Сальвадоре" оказался преувеличением, и чем он завоёвывает сердца путешественников — в этом материале.
Ещё десять лет назад Сальвадор утопал в разборках между группировками MS-13 и Barrio 18. После гражданской войны (1979-1992 годы) криминальные кланы фактически контролировали города.
"Если честно — я боялась. Ну как — не так чтобы дрожала, но сердце ёкнуло, когда мы подкатывали к границе Сальвадора. В голове крутились картинки: бандитские разборки, хмурые лица, лачуги, палёный ром", — рассказала путешественница Марина Ершова.
Ситуация начала меняться в 2019 году, когда президент Найиб Букеле запустил масштабную антикриминальную кампанию. В стране ввели чрезвычайное положение и арестовали десятки тысяч членов банд.
"Президент у них — как с другой планеты. Он реально делает то, о чём политики только болтают. Построил огромную тюрьму на 40 тысяч человек, и теперь на улицах тихо", — добавила Ершова.
Сегодня Сальвадор входит в список самых безопасных стран Латинской Америки. Пожилые жители впервые за десятилетия спокойно выходят на улицы, а в каждом заведении у входа дежурит вооружённый охранник.
"Один мужчина подошёл и сказал: "Добро пожаловать! Надеюсь, вы полюбите мою страну". Это ощущение, что ты здесь нужен — греет не хуже солнца", — поделилась путешественница.
Путешественники отмечают, что первое впечатление от Сальвадора — порядок и чистота. Даже в бедных районах на улицах нет мусора, а жители стараются содержать свои дома в порядке.
"Мы гуляли по окраинам, по деревушкам, по рынкам — и мусора почти не было. Люди убирают за собой", — рассказала Ершова.
Средняя зарплата в Сальвадоре — около 300 долларов, но многие семьи получают переводы от родственников, работающих в США. Поэтому за ржавым забором может скрываться аккуратный дом с новой техникой.
Цены на продукты приятно удивляют:
Особая гордость страны — манго. Оно растёт прямо на улицах, и туристам разрешают срывать плоды.
"Манго валяются под ногами. Русский человек, особенно москвич, привыкший покупать их зимой за цену куска мяса, потеряет голову", — смеются путешественники.
Главный способ передвижения по стране — яркие автобусы-чикенбассы, украшенные вручную красками и блёстками. Они выглядят как движущиеся картины, но поездка — не для слабонервных.
"Едут они как бешеные. Музыка гремит, люди кричат водителю, кто-то прыгает с задней площадки — но при этом всё работает", — поделилась Ершова.
На улицах городов всё чаще встречаются туристы. В магазинах и на рынках — фиксированные цены, обмана нет, а к иностранцам относятся с искренним интересом и уважением.
Сальвадорки покоряют гостей южным темпераментом.
"Сальвадор — страна маленькая, но женщины здесь такие, что у неподготовленного русского мужика может случиться шок. И не только культурный", — призналась Марина Ершова.
Средний рост девушек — около 150 см, но при этом они тщательно следят за собой: аккуратные причёски, маникюр, ресницы — привычная часть повседневности.
Отношения здесь строятся с акцентом на заботу о семье: мужчина должен помогать не только любимой, но и её родне.
"Ревность у них кипит латиноамериканская: с эмоциями, криками и иногда даже с драками. Так что роман с сальвадоркой — это не прогулка в парке, это сериал с интригами", — отметила путешественница.
Сальвадорцы — народ открытый и доброжелательный. Гости из России вызывают искренний интерес, ведь туристов здесь пока немного.
Часто местные приглашают к себе домой, угощают попусами — традиционными кукурузными лепёшками с сыром и бобами, которые едят в любое время суток.
Сальвадор — небольшая страна, но выбор пляжей и отелей здесь широк.
|Курорт
|Особенности
|Средняя цена за ночь
|Costa del Sol
|Широкие песчаные пляжи, близость к столице
|от 7000 ₽
|El Tunco
|Серфинг, бары, вечерние фестивали
|от 12 000 ₽
|La Barra de Santiago
|Спокойствие, экотуризм, природа
|от 8000 ₽
Российским туристам виза не нужна, достаточно загранпаспорта. Разрешённый срок пребывания — до 90 дней.
По данным TripAdvisor, лучшие отели страны — четырёхзвёздочные Hotel Casa Do Amarelindo и Fiesta Bahia Hotel, где номера стоят от 4 тысяч рублей в сутки.
"Сальвадор — это живая, настоящая страна, с трудной судьбой и открытым сердцем. И если вы ищете не "всё включено", а "всё настоящее" — эта страна может удивить", — подытожили путешественники.
