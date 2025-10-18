Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина выглядит чистой, но дышит грязью: водители забывают о главной процедуре года
Пляжи, карри и байки по цене кофе — как Гоа превратился в рай для экономных туристов
Сергей Лазарев заплакал прямо на сцене: как одна песня превратила концерт в исповедь
Бассейн становится порталом: аквафитнес переносит тело туда, где нет боли и веса
Мандарины подорожают: названы новые цены и сроки
Питомцы не знают слов, но чувствуют настроение: секрет общения, который мы недооцениваем
Фрукты ставят ловушку спортсменам: как привычный перекус мешает увидеть результат на весах
Заговор, написанный на золоте: археологи раскрыли тайны древней любви и веры
Вы тоже смываете с открытой крышкой? Тогда готовьтесь чистить зубы микробами

Сальвадор снял страшную маску: как страна бандитов стала находкой для туристов

0:53
Туризм

Сальвадор — крошечная страна в Центральной Америке между Гватемалой и Гондурасом, которую долгое время считали самым опасным местом на планете. Ещё недавно она ассоциировалась с преступностью, бедностью и уличными бандами. Но теперь сюда едут туристы — в том числе из России. Почему миф о "страшном Сальвадоре" оказался преувеличением, и чем он завоёвывает сердца путешественников — в этом материале.

Туристы в Сальвадоре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туристы в Сальвадоре

Страна с дурной славой

Ещё десять лет назад Сальвадор утопал в разборках между группировками MS-13 и Barrio 18. После гражданской войны (1979-1992 годы) криминальные кланы фактически контролировали города.

"Если честно — я боялась. Ну как — не так чтобы дрожала, но сердце ёкнуло, когда мы подкатывали к границе Сальвадора. В голове крутились картинки: бандитские разборки, хмурые лица, лачуги, палёный ром", — рассказала путешественница Марина Ершова.

Ситуация начала меняться в 2019 году, когда президент Найиб Букеле запустил масштабную антикриминальную кампанию. В стране ввели чрезвычайное положение и арестовали десятки тысяч членов банд.

"Президент у них — как с другой планеты. Он реально делает то, о чём политики только болтают. Построил огромную тюрьму на 40 тысяч человек, и теперь на улицах тихо", — добавила Ершова.

Сегодня Сальвадор входит в список самых безопасных стран Латинской Америки. Пожилые жители впервые за десятилетия спокойно выходят на улицы, а в каждом заведении у входа дежурит вооружённый охранник.

"Один мужчина подошёл и сказал: "Добро пожаловать! Надеюсь, вы полюбите мою страну". Это ощущение, что ты здесь нужен — греет не хуже солнца", — поделилась путешественница.

Чисто, бедно, но с достоинством

Путешественники отмечают, что первое впечатление от Сальвадора — порядок и чистота. Даже в бедных районах на улицах нет мусора, а жители стараются содержать свои дома в порядке.

"Мы гуляли по окраинам, по деревушкам, по рынкам — и мусора почти не было. Люди убирают за собой", — рассказала Ершова.

Средняя зарплата в Сальвадоре — около 300 долларов, но многие семьи получают переводы от родственников, работающих в США. Поэтому за ржавым забором может скрываться аккуратный дом с новой техникой.

Цены на продукты приятно удивляют:

  • кофе (320 г) — около 200 рублей;
  • фрукты (папайя, бананы, ананасы) — по цене 1 доллар за килограмм.

Особая гордость страны — манго. Оно растёт прямо на улицах, и туристам разрешают срывать плоды.

"Манго валяются под ногами. Русский человек, особенно москвич, привыкший покупать их зимой за цену куска мяса, потеряет голову", — смеются путешественники.

Транспорт и городская жизнь

Главный способ передвижения по стране — яркие автобусы-чикенбассы, украшенные вручную красками и блёстками. Они выглядят как движущиеся картины, но поездка — не для слабонервных.

"Едут они как бешеные. Музыка гремит, люди кричат водителю, кто-то прыгает с задней площадки — но при этом всё работает", — поделилась Ершова.

На улицах городов всё чаще встречаются туристы. В магазинах и на рынках — фиксированные цены, обмана нет, а к иностранцам относятся с искренним интересом и уважением.

Женщины, темперамент и традиции

Сальвадорки покоряют гостей южным темпераментом.

"Сальвадор — страна маленькая, но женщины здесь такие, что у неподготовленного русского мужика может случиться шок. И не только культурный", — призналась Марина Ершова.

Средний рост девушек — около 150 см, но при этом они тщательно следят за собой: аккуратные причёски, маникюр, ресницы — привычная часть повседневности.

Отношения здесь строятся с акцентом на заботу о семье: мужчина должен помогать не только любимой, но и её родне.

"Ревность у них кипит латиноамериканская: с эмоциями, криками и иногда даже с драками. Так что роман с сальвадоркой — это не прогулка в парке, это сериал с интригами", — отметила путешественница.

Гостеприимство на уровне Кавказа

Сальвадорцы — народ открытый и доброжелательный. Гости из России вызывают искренний интерес, ведь туристов здесь пока немного.

Часто местные приглашают к себе домой, угощают попусами — традиционными кукурузными лепёшками с сыром и бобами, которые едят в любое время суток.

Где отдыхать и сколько это стоит

Сальвадор — небольшая страна, но выбор пляжей и отелей здесь широк.

Курорт Особенности Средняя цена за ночь
Costa del Sol Широкие песчаные пляжи, близость к столице от 7000 ₽
El Tunco Серфинг, бары, вечерние фестивали от 12 000 ₽
La Barra de Santiago Спокойствие, экотуризм, природа от 8000 ₽

Российским туристам виза не нужна, достаточно загранпаспорта. Разрешённый срок пребывания — до 90 дней.

По данным TripAdvisor, лучшие отели страны — четырёхзвёздочные Hotel Casa Do Amarelindo и Fiesta Bahia Hotel, где номера стоят от 4 тысяч рублей в сутки.

Что нужно знать перед поездкой

  • Безопасность. Несмотря на значительное улучшение, ночью лучше не ходить в одиночку по окраинам.
  • Климат. С декабря по апрель — сухой сезон, с мая по октябрь — дожди. Средняя температура — +30 °C.
  • Деньги. Ходят сальвадорские колоны и доллары США. Карты принимаются не везде, берите наличные.
  • Язык — испанский. Английский знают в отелях и туристических местах.
  • Связь. Интернет стабильный, сим-карты доступны в аэропорту и крупных городах.

Почему стоит ехать в Сальвадор

  • Удивительное сочетание сурового прошлого и мирного настоящего.
  • Гостеприимство, которого не встретишь в популярных курортах.
  • Природа — вулканы, океан, тропические леса и манговые рощи.
  • Низкие цены и отсутствие туристической толпы.

"Сальвадор — это живая, настоящая страна, с трудной судьбой и открытым сердцем. И если вы ищете не "всё включено", а "всё настоящее" — эта страна может удивить", — подытожили путешественники.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Шоу-бизнес
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Наука и техника
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Последние материалы
Заговор, написанный на золоте: археологи раскрыли тайны древней любви и веры
Вы тоже смываете с открытой крышкой? Тогда готовьтесь чистить зубы микробами
Сальвадор снял страшную маску: как страна бандитов стала находкой для туристов
Южнокорейский Кёнджу готовится к встрече лидеров АТЭС: как тысячелетняя история встретит будущее
Природа сошла с ума или готовит новое поколение видов? Удивительный список гибридов
Один день осенью — неделя свободы весной: как подготовить теплицу к зиме правильно
Ползёте по трассе — готовьтесь к ремонту: как низкая скорость убивает мотор
Варёная тыква без горечи и без сахара: секрет идеального вкуса найден
Ошиблись с запахом — потеряли репутацию: где духи превращаются в главный промах образа
Отношения рушатся не от ссор: четыре фразы, которые убивают доверие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.