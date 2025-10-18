Архипелаг памяти и света: как Соловки совмещают святыню, тюрьму и заповедную природу

Соловецкий архипелаг в Белом море — место, где духовность переплетается с суровой красотой Севера. Здесь можно увидеть северное сияние, побывать в монастыре, включённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пройтись по каменным лабиринтам, построенным тысячелетия назад, и услышать тишину, в которой будто звучит сама история.
Соловецкие острова, или Соловки, находятся на входе в Онежскую губу Белого моря. Архипелаг состоит из шести крупных и сотен мелких островов, главными из которых являются Большой Соловецкий и Большой Заяцкий.
Сегодня сюда едут не только паломники, но и туристы, интересующиеся архитектурой, историей ГУЛАГа и северной природой. За год архипелаг посещают около 50 тысяч человек.
"Тысячи верующих и туристов идут сюда не только поклониться святыням, но и за опытом правильной христианской жизни", — подчеркнула генеральный директор АНО "Дирекция Соловецкого архипелага" Светлана Зеновская.
Соловки нельзя назвать лёгким направлением, но дорога сюда — часть путешествия.
|Способ
|Маршрут
|Время в пути
|Примечания
|Поезд + катер/паром
|Москва → Кемь → Рабочеостровск → Соловки
|~24 ч поездом + 1 ч морем
|Самый популярный способ летом (июнь-сентябрь). Билеты на катер — от 2800 ₽ в одну сторону.
|Самолёт из Архангельска
|Архангельск → Соловки (аэропорт Васьково)
|55 минут
|Круглогодичные рейсы на самолётах Л-410, стоимость — от 17 900 ₽ туда-обратно.
|Автомобиль + паром
|До Рабочеостровска
|зависит от точки отправления
|Удобен для путешественников на северных маршрутах Карелии.
Перед поездкой рекомендуется уточнить расписание паромов на сайте порта Кеми и заранее бронировать билеты: в высокий сезон места быстро заканчиваются.
"Это место русской святости, место мученичества. Причалы, доски, затонувшая баржа — этот пейзаж сыграл в фильме не меньшую роль, чем актёры", — сказал режиссёр Павел Лунгин.
Для небольшого поселения Соловецкий посёлок имеет развитую туристическую инфраструктуру: около 5 гостиниц, 10 кафе и ресторанов, гостевые дома и музейные комплексы.
|Отель
|Особенности
|Цена за сутки
|Соловки Отель
|Коттеджи с рестораном и баней у моря
|от 7600 ₽
|Соловецкая Слобода
|55 номеров, кафе и банкетный зал
|от 6800 ₽
|Приют
|17 номеров, прокат велосипедов, баня
|от 7300 ₽
В низкий сезон (зима и ранняя весна) работает только одна гостиница — "Соловецкая Слобода".
Wi-Fi стабилен, но мобильная связь ограничена: лучше использовать SIM-карты МТС или "Мегафон".
Туристический сезон длится с июня по сентябрь. Средняя температура летом +14…+17 °C, в сентябре около +12 °C.
|Месяц
|Особенности сезона
|Июнь-июль
|Белые ночи, наблюдение за белухами, первые экскурсии.
|Июль-август
|Сбор ягод, экскурсии на Большой Заяцкий, морские прогулки.
|Сентябрь
|Северное сияние и меньше туристов.
"На Соловки лучше приезжать в начале лета, когда остров только просыпается после зимы — это время тишины и чистого воздуха", — советует Светлана Зеновская.
Совет путешественникам: даже летом берите тёплую куртку, дождевик и удобную обувь. Погода на Белом море переменчива, и на катере может сильно качать.
Главная достопримечательность архипелага и духовный центр Севера. Его силуэт изображён на 500-рублёвой купюре.
Монастырь основан в 1429 году преподобными Германом, Савватием и Зосимой. За века он был культурным, военным и духовным центром Поморья, а затем — политической тюрьмой.
"Соловецкий комплекс — это апогей русской стойкости и веры, выдающийся пример монастырского поселения в суровых условиях Севера", — отмечено в протоколе ЮНЕСКО.
Во времена СССР монастырь стал Соловецким лагерем особого назначения (СЛОН). Сегодня здесь действующий монастырь, музей и мемориальные экспозиции.
Одно из самых загадочных мест архипелага. Здесь сохранились каменные лабиринты, созданные ещё в I тысячелетии до нашей эры. Учёные спорят об их предназначении: кто-то считает их ловушками для рыбы, кто-то — местами ритуалов.
"Лабиринты — это Saivo, священные горы, где живут души усопших", — писал археолог Николай Виноградов, исследовавший Соловки в начале XX века.
Также на острове расположена церковь апостола Андрея Первозванного, где, по преданию, освятили первый Андреевский флаг — будущий символ российского флота.
Один из самых северных ботанических садов в мире. Основан монахами ещё до революции. Здесь растут кедры, яблони, розы и сирень, а в XIX веке в теплицах выращивали даже арбузы и виноград.
Сад открыт только для экскурсионных групп. Вход бесплатный, но сорвать растение нельзя — за этим строго следят.
Расположен в отреставрированном амбаре XIX века. Экспозиция рассказывает о жизни поморов, судостроении и морских промыслах. Среди экспонатов — лодки-шняки, сапоги из тюленьей кожи и старинные рыбацкие снасти.
Вход — свободный, приветствуются пожертвования.
Место, без которого невозможно понять историю архипелага. Расположен в бывшем лагерном бараке. В экспозиции собраны документы, письма, предметы быта и личные вещи узников СЛОНа.
Здесь же можно увидеть фотографии женщин-заключённых и услышать их воспоминания о жизни в бараках.
Одно из самых трагических мест Соловков. В XIX веке здесь находился Свято-Вознесенский скит, а во времена лагеря — штрафной изолятор. Заключённых держали в холодных помещениях без отопления, заставляя спать на полу.
Сейчас на вершине стоит церковь-маяк — одна из трёх подобных в России. Рядом установлены кресты в память о погибших.
Популярная экскурсия по заливу на моторной лодке. По пути можно увидеть морских звёзд, тюленей, водоросли и отведать мидии, приготовленные на костре прямо у берега. Это кулинарный символ архипелага — просто, но невероятно вкусно.
Соловецкие острова — это одновременно святое место, музей под открытым небом и исторический урок, от которого невозможно отмахнуться. Сюда едут не за комфортом, а за ощущением подлинности — суровой, честной и глубоко русской. Здесь время не ускоряется, а замедляется, позволяя почувствовать, как хрупка и прекрасна жизнь на краю Белого моря.
В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?