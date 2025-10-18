Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Архипелаг памяти и света: как Соловки совмещают святыню, тюрьму и заповедную природу

8:20
Туризм

Соловецкий архипелаг в Белом море — место, где духовность переплетается с суровой красотой Севера. Здесь можно увидеть северное сияние, побывать в монастыре, включённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пройтись по каменным лабиринтам, построенным тысячелетия назад, и услышать тишину, в которой будто звучит сама история.

Соловецкий монастырь на берегу Белого моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соловецкий монастырь на берегу Белого моря

Общая информация

Соловецкие острова, или Соловки, находятся на входе в Онежскую губу Белого моря. Архипелаг состоит из шести крупных и сотен мелких островов, главными из которых являются Большой Соловецкий и Большой Заяцкий.

Сегодня сюда едут не только паломники, но и туристы, интересующиеся архитектурой, историей ГУЛАГа и северной природой. За год архипелаг посещают около 50 тысяч человек.

"Тысячи верующих и туристов идут сюда не только поклониться святыням, но и за опытом правильной христианской жизни", — подчеркнула генеральный директор АНО "Дирекция Соловецкого архипелага" Светлана Зеновская.

Как добраться

Соловки нельзя назвать лёгким направлением, но дорога сюда — часть путешествия.

Способ Маршрут Время в пути Примечания
Поезд + катер/паром Москва → Кемь → Рабочеостровск → Соловки ~24 ч поездом + 1 ч морем Самый популярный способ летом (июнь-сентябрь). Билеты на катер — от 2800 ₽ в одну сторону.
Самолёт из Архангельска Архангельск → Соловки (аэропорт Васьково) 55 минут Круглогодичные рейсы на самолётах Л-410, стоимость — от 17 900 ₽ туда-обратно.
Автомобиль + паром До Рабочеостровска зависит от точки отправления Удобен для путешественников на северных маршрутах Карелии.

Перед поездкой рекомендуется уточнить расписание паромов на сайте порта Кеми и заранее бронировать билеты: в высокий сезон места быстро заканчиваются.

"Это место русской святости, место мученичества. Причалы, доски, затонувшая баржа — этот пейзаж сыграл в фильме не меньшую роль, чем актёры", — сказал режиссёр Павел Лунгин.

Проживание и инфраструктура

Для небольшого поселения Соловецкий посёлок имеет развитую туристическую инфраструктуру: около 5 гостиниц, 10 кафе и ресторанов, гостевые дома и музейные комплексы.

Отель Особенности Цена за сутки
Соловки Отель Коттеджи с рестораном и баней у моря от 7600 ₽
Соловецкая Слобода 55 номеров, кафе и банкетный зал от 6800 ₽
Приют 17 номеров, прокат велосипедов, баня от 7300 ₽

В низкий сезон (зима и ранняя весна) работает только одна гостиница — "Соловецкая Слобода".
Wi-Fi стабилен, но мобильная связь ограничена: лучше использовать SIM-карты МТС или "Мегафон".

Лучшее время для поездки

Туристический сезон длится с июня по сентябрь. Средняя температура летом +14…+17 °C, в сентябре около +12 °C.

Месяц Особенности сезона
Июнь-июль Белые ночи, наблюдение за белухами, первые экскурсии.
Июль-август Сбор ягод, экскурсии на Большой Заяцкий, морские прогулки.
Сентябрь Северное сияние и меньше туристов.

"На Соловки лучше приезжать в начале лета, когда остров только просыпается после зимы — это время тишины и чистого воздуха", — советует Светлана Зеновская.

Совет путешественникам: даже летом берите тёплую куртку, дождевик и удобную обувь. Погода на Белом море переменчива, и на катере может сильно качать.

Что посмотреть на Соловках

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Главная достопримечательность архипелага и духовный центр Севера. Его силуэт изображён на 500-рублёвой купюре.

Монастырь основан в 1429 году преподобными Германом, Савватием и Зосимой. За века он был культурным, военным и духовным центром Поморья, а затем — политической тюрьмой.

"Соловецкий комплекс — это апогей русской стойкости и веры, выдающийся пример монастырского поселения в суровых условиях Севера", — отмечено в протоколе ЮНЕСКО.

Во времена СССР монастырь стал Соловецким лагерем особого назначения (СЛОН). Сегодня здесь действующий монастырь, музей и мемориальные экспозиции.

Большой Заяцкий остров

Одно из самых загадочных мест архипелага. Здесь сохранились каменные лабиринты, созданные ещё в I тысячелетии до нашей эры. Учёные спорят об их предназначении: кто-то считает их ловушками для рыбы, кто-то — местами ритуалов.

"Лабиринты — это Saivo, священные горы, где живут души усопших", — писал археолог Николай Виноградов, исследовавший Соловки в начале XX века.

Также на острове расположена церковь апостола Андрея Первозванного, где, по преданию, освятили первый Андреевский флаг — будущий символ российского флота.

Ботанический сад

Один из самых северных ботанических садов в мире. Основан монахами ещё до революции. Здесь растут кедры, яблони, розы и сирень, а в XIX веке в теплицах выращивали даже арбузы и виноград.
Сад открыт только для экскурсионных групп. Вход бесплатный, но сорвать растение нельзя — за этим строго следят.

Соловецкий морской музей

Расположен в отреставрированном амбаре XIX века. Экспозиция рассказывает о жизни поморов, судостроении и морских промыслах. Среди экспонатов — лодки-шняки, сапоги из тюленьей кожи и старинные рыбацкие снасти.
Вход — свободный, приветствуются пожертвования.

Соловецкий музей ГУЛАГа

Место, без которого невозможно понять историю архипелага. Расположен в бывшем лагерном бараке. В экспозиции собраны документы, письма, предметы быта и личные вещи узников СЛОНа.

Здесь же можно увидеть фотографии женщин-заключённых и услышать их воспоминания о жизни в бараках.

Секирная гора

Одно из самых трагических мест Соловков. В XIX веке здесь находился Свято-Вознесенский скит, а во времена лагеря — штрафной изолятор. Заключённых держали в холодных помещениях без отопления, заставляя спать на полу.
Сейчас на вершине стоит церковь-маяк — одна из трёх подобных в России. Рядом установлены кресты в память о погибших.

Морская прогулка по Долгой губе

Популярная экскурсия по заливу на моторной лодке. По пути можно увидеть морских звёзд, тюленей, водоросли и отведать мидии, приготовленные на костре прямо у берега. Это кулинарный символ архипелага — просто, но невероятно вкусно.

Полезные советы

  • Одежда: ветровка, шапка, перчатки, водонепроницаемые ботинки.
  • Связь: лучше использовать МТС или "Мегафон".
  • Экскурсии: посещайте монастырь и скиты только с аттестованными гидами.
  • Поведение: в монастыре требуются скромная одежда и уважительное отношение.
  • Зима: планируется запуск самолёта Ил-114-300 для увеличения турпотока в межсезонье.

Соловецкие острова — это одновременно святое место, музей под открытым небом и исторический урок, от которого невозможно отмахнуться. Сюда едут не за комфортом, а за ощущением подлинности — суровой, честной и глубоко русской. Здесь время не ускоряется, а замедляется, позволяя почувствовать, как хрупка и прекрасна жизнь на краю Белого моря.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
