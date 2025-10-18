Лапти вместо кроссовок и запах сена: как Мандроги возвращают вкус простой русской жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:56
Туризм

Если бы русская сказка могла ожить, она выглядела бы именно так. Деревня Мандроги в Ленинградской области — это не музей под стеклом, а настоящая реконструкция русской деревни XIX века, где в избе можно остаться на ночь, а вместо телефона взять в руки деревянную ложку, квас и самовар.

Деревня Мандроги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Деревня Мандроги

Что такое Мандроги и почему сюда едут

Мандроги — это туристическая деревня на берегу реки Свирь, где каждое здание имеет историю, а каждый предмет сделан руками мастеров. Это место называют "музеем русского зодчества под открытым небом".

Для многих путешественников Мандроги становятся точкой "перезагрузки": здесь можно пожить без суеты, отдохнуть от гаджетов, почувствовать запах свежего дерева и услышать, как скрипит старый пол. В последнее время этот формат отдыха даже получил особое название — избинг, то есть жизнь в старинной избе без благ цивилизации.

"Мандроги — это возможность потрогать прошлое руками и ощутить настоящую русскую культуру", — говорят экскурсоводы деревни.

Коротко об истории

Факт Подробности
Название Происходит от вепсского слова "пороги" — по аналогии с бурными участками реки Свирь.
Основание Первое упоминание — XVII век.
Разрушение В годы Великой Отечественной войны деревня была уничтожена.
Возрождение В 1996 году энтузиасты восстановили поселение, перевезя избы из Вологодской и Архангельской областей.
Сегодня Более 10 срубов, мельница, церковь и ремесленные мастерские.

Каждую избу перевозили буквально по брёвнам, а потом собирали заново. Поэтому архитектура выглядит подлинно, без фальши — будто дома здесь стояли веками.

Что здесь посмотреть и чем заняться

Мандроги — это не просто экспозиция, а живая деревня, где работают мастера и живут их семьи.

  • Гончарная мастерская — можно сделать горшок или сувенир.
  • Кузница и столярка — попробовать себя в древнем ремесле.
  • Музей матрёшки — роспись своими руками под руководством художника.
  • Свечная и кондитерская — создают ароматное мыло и сладкие сувениры.

Каждая изба — как отдельный музей, где экскурсоводы рассказывают о быте и традициях, а мастера — о своём ремесле.

Для полного погружения можно снять аутентичную избу без электричества и провести вечер при свете свечей, в лаптях и с русской печью. Такой формат отдыха и есть настоящий избинг.

Архитектура и духовная жизнь

Старинные дома отбирались с особой тщательностью: у каждого сруба — своя история. На прогулке можно увидеть церковь пророка Елисея, перевезённую из деревни Сидозеро. Здесь проводят свадьбы по славянским традициям, а местная администрация даже имеет право официально регистрировать браки.

Прогулка по деревне — это урок истории, рассказанный языком дерева. Экскурсоводы показывают, где жили ремесленники, как готовили пищу и зачем в каждом доме стояли расписные сундуки.

Праздники и события

Мандроги живут круглый год. Летом здесь звучит смех детей и стук молотков в мастерских, зимой — звон бубенчиков и пар из бань.

  • Масленица — блины на всю деревню и катания на санях.
  • Иван Купала — венки, костры и песни у реки.
  • Рождество — каток, горка и хороводы в снегу.
  • Фестивали — дегустации блюд, фольклорные концерты и показ свадебных обрядов.

Для любителей природы есть ферма с домашними животными и конюшня для прогулок верхом или в повозке.

Особое место занимает банный комплекс с выходом к Свири: бани по-чёрному, чаны с травами и маслами под открытым небом — всё по старинным традициям.

Гастрономический колорит

Русская кухня здесь не просто подают — её воссоздают. В ресторане "Гостиный двор" блюда готовят по историческим рецептам:

  • квас на репе,
  • пироги с брусникой,
  • уха на трёх рыбах,
  • блины с красной икрой.

Работает и блинная под шатром, где кипит гигантский самовар на 320 литров. Можно отправиться на пикник в лес — туда гостей везут на лошадях, а обед готовят прямо на костре.

Для любителей необычного — Музей водки, где рассказывают о напитке как о части культуры, а дегустации сопровождают рассказами о старинных рецептах настоек.

Как добраться

Мандроги находятся в Подпорожском районе Ленинградской области. Координаты: 60.902735, 33.828619.

Варианты дороги:

Транспорт Время Особенности
Автомобиль ~4 часа из Санкт-Петербурга (260 км) Удобно ехать по Мурманскому шоссе.
Поезд "Ласточка" 5 часов до станции "Подпорожье" + такси Комфортно и живописно.
Круизный теплоход Зависит от маршрута Многие речные туры из Москвы и Петербурга делают остановку в Мандрогах.
Экскурсионные автобусы 1 день Готовая программа с мастер-классами.

Часто туристы совмещают поездку с визитом в Кижи (Карелия) или Валаам — популярные маршруты "Русского Севера".

Проживание и цены

Жильё в Мандрогах представлено на любой вкус

  • гостиница с современными удобствами;
  • комфортабельные терема для нескольких семей;
  • избы с печами, старинной утварью и спрятанными телевизорами;
  • усадьба с личным поваром и причалом.

Цены

  • входной билет — 500-700 рублей;
  • ночь в гостинице — от 8 тыс. руб.;
  • ночь в избе — от 25 тыс. руб.

Работает система бронирования и экскурсионное сопровождение от группы "Мантера".

Подходит ли для детей

Мандроги созданы для семейного отдыха.

  • Детям доступны ремесленные мастер-классы (пряники, игрушки, петушки на палочке).
  • Есть ферма, катания на санях, зимний каток и парк "Лукоморье" с фигурами сказочных героев.
  • На праздниках работает детская анимация.

Когда лучше ехать

Время года Чем заняться
Лето Прогулки, катания на лодках, пикники, рыбалка.
Осень Грибы, ягоды, фотосессии в золотом лесу.
Зима Масленица, каток, баня и уха на костре.
Весна Пробуждение природы, Пасха, первые фестивали.

Главное преимущество Мандрог — отдых круглый год, даже при ненастной погоде.

Мандроги — это не просто деревня, а путешествие во времени. Здесь оживают старинные традиции, пахнет хлебом и свежим деревом, а тишина звучит громче любой музыки. Это место, где можно не просто отдохнуть, а вспомнить, каково это — жить без спешки, с огнём в печи и песнями у реки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
