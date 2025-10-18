Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёплая иллюзия в бутылке: интернет-совет, который спасает не температурой, а влажностью
Хрустящий картофель в духовке — это реально: секрет в одном простом ингредиенте, который есть у каждого
Хранилище или могила для урожая: три ошибки, из-за которых лук сгниёт даже в сухом месте
Кошка вытаскивает корм из миски? Причина шокирует — а решение проще, чем вы думаете
Греть нельзя ехать: где поставить запятую, чтобы не остаться без двигателя
Самый коварный враг похудения — не лень и не еда: он прячется в голове и говорит вашим голосом
Голос джунглей, от которого спасения нет: кто орёт так, что даже удавы затыкают уши
Как блогер Ида Галич изменила жизнь семьи, сортируя мусор — её маленькая помощница ставит рекорды
Фокус рушится под светом мониторов: простые движения претендуют на спасение зрения

Там, где кончаются дороги: почему в ямальской тундре жизнь ярче, чем в столице

0:34
Туризм

Новый Порт — не про "галочку" в списке мест. Это про чувство края земли, где тундра шуршит ветром, море пахнет рыбой, а люди сохраняют уклад, который выдержал и холод, и время. Если хочется увидеть живой Север без декораций, сюда — по-настоящему.

Ямальский народ с рыбой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ямальский народ с рыбой

Где это и зачем ехать

Новый Порт стоит на берегу Обской губы Ямала. Сюда не ведут трассы и железная дорога — только воздух, вода и сезонные зимники. Зато на месте вы обнаружите необычную "эклектику": бетонные плиты ровных улиц, муралы на фасадах, советский дом-пароход, гостевой чум и главный "герой" — гигантский мерзлотник.

Как добраться: сравнение маршрутов

Способ Когда доступен Время в пути Плюсы Минусы
Вертолёт из Салехарда Круглый год по расписанию ~2 часа Быстро, вид на тундру Зависимость от погоды, ограниченные рейсы
Теплоход по Обской губе Июль-октябрь (навигация) 9-10 часов+ Живописный маршрут, "медленное путешествие" График диктует погода, возможны задержки
Вездеход/зимник Декабрь-апрель Индивидуально Самый "приключенческий" способ Экстремально, нужна подготовка и проводник

Что вас ждёт на месте

  • Дом-пароход из корпуса настоящего судна — напоминание о времена, когда строили "из того, что было".
  • Улицы с муралами: "Девочка, рисующая мечты", "Пушица", "Гагара" и сцены из жизни ненцев.
  • Арт-объект — старый корабль на постаменте из камней, как памятник морскому труду.
  • Гостевой чум "Юсна": кухня Ямала, мастер-классы, рассказы о быте тундры.
  • Мерзлотник — крупнейшее рукотворное хранилище в вечной мерзлоте (1950-е), выдолблен вручную.

План на 1-2 дня

  1. Забронируйте место в вертолёте/теплоходе и жильё (чум, гостевой дом, ведомственный вариант при наличии).
  2. Соберите "северный" набор: репеллент, непромокаемая ветрозащита, термобельё, непромокаемая обувь, наличные (на всякий).
  3. По прибытии — прогулка по "галерее" муралов и к дому-пароходу.
  4. Обед в чуме: попробуйте корюшку, муксуна, рыбные котлеты с ягелем.
  5. Экскурсия в мерзлотник (уточните доступность заранее): "ледяной музей труда", акустические "залы".
  6. Вечер у воды: фотографируйте "золотой час" тундры, наблюдайте птиц.
  7. На второй день — мастер-класс, знакомство с укладом ненецких семей, прогулка по набережной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Нехватка времени "на погоду" → пропуск рейса → закладывайте +1 день на обратный путь.
  2. Городская обувь и джинсы → холод и мокрые ноги → водонепроницаемые ботинки, мембранные брюки.
  3. "Спонтанная" экскурсия в мерзлотник → закрыто на перезаливку льда → записывайтесь заранее и следите за окнами посещения.
  4. Игнорировать репеллент → комары испортят прогулки → репелленты + сетка на лицо при ветровой тишине.

А что, если произошли неожиданные ситуации

  • Если штормит и теплоход задержали? Перенесите выезд, используйте день для мастер-классов и локальных прогулок.
  • Если внезапно похолодало летом? Слои одежды решают: термобельё + флис + ветрозащита.
  • Если хочется "больше Севера"? Планируйте поездку к Дню рыбака в июле: ярмарки, уха, гастрономические коллаборации шефов.

Плюсы и минусы направления

Плюсы Минусы
Настоящая тундра без массового туризма Логистика сложнее обычной
Уникальные объекты: мерзлотник, дом-пароход, муралы Погодные риски и срыв графиков
Аутентичная кухня и встречи с местными Ограниченная инфраструктура кафе/связи
Сильная фотогеничность и "эффект присутствия" Комары в тёплый безветренный сезон
Культурный контекст ненцев и северных промыслов Часть объектов доступна по предварительной записи

FAQ

Какой сезон лучше?

Лето — теплоход и зелёная тундра; зима — "снежная тишина" и зимник; межсезонье — меньше людей, но выше погодные риски.

Нужен ли гид?

За пределами посёлка — да: тундра коварна. Внутри — опционально, но с проводником истории "оживают".

Можно ли с детьми?

Да, при правильной экипировке и разумном времени на воздухе. Чум, муралы и прогулки заходят отлично.

Что попробовать из еды?

Корюшка, муксун, рыбные котлеты с ягелем, северный чай. Спрашивайте сезонные блюда.

Мифы и правда

  • Миф: "Без дорог — значит дикость".
    Правда: внутри посёлка — ухоженные плиты, порядок и чистота.
  • Миф: "Север — это только холод и серость".
    Правда: муралы, арт-объекты и свет северного неба создают яркую палитру.
  • Миф: "Мерзлотник — просто холодильник".
    Правда: это памятник труда и инженерной смекалки 1950-х.

3 интересных факта

  1. В местный мерзлотник свет провели позже: раньше — лампы на крюках и "ручной труд" по уходу за льдом.
  2. В "залах" мерзлотника особая акустика — туристы поют и слушают "ледяное эхо".
  3. В стенах хранилища гости "замораживают монетки" — получается мозаика из путешествий.

Исторический контекст (вехи)

  • 1950-е: вручную создаётся гигантское хранилище в многолетнемёрзлых породах для ценной рыбы.
  • Советская эпоха: посёлок растёт вокруг рыбного промысла и северной логистики.
  • Наши дни: уличное искусство, арт-объекты и праздник Дня рыбака формируют новый культурный слой.

Сон и психология Северa (по теме)

Световая "качеля" и ветер утомляют. Помогают режим, тёплый ужин, горячий чай и короткие "теплые" паузы в помещении. Утренние прогулки по ветру бодрят, вечерняя "золотая тундра" успокаивает.

Мини-гид по экипировке

  • Тело: термобельё, флис, мембранная куртка.
  • Ноги: непромокаемые ботинки, тёплые носки.
  • Другое: репеллент, перчатки, бафф/шапка, гермоупаковка для техники.

Новый Порт — редкая возможность увидеть Север "как есть": строгий, добрый и очень живой. Здесь не обещают лёгких дорог, но гарантируют честные впечатления. Ради дома-парохода, ледяной "симфонии" в мерзлотнике, вкуса корюшки и разговоров в чуме сюда едут те, кому важен смысл пути. Вы уедете с ощущением, что край земли — это вовсе не про расстояния, а про глубину человеческой стойкости и красоты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Домашние животные
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Хранилище или могила для урожая: три ошибки, из-за которых лук сгниёт даже в сухом месте
Кошка вытаскивает корм из миски? Причина шокирует — а решение проще, чем вы думаете
Греть нельзя ехать: где поставить запятую, чтобы не остаться без двигателя
Там, где кончаются дороги: почему в ямальской тундре жизнь ярче, чем в столице
Самый коварный враг похудения — не лень и не еда: он прячется в голове и говорит вашим голосом
Голос джунглей, от которого спасения нет: кто орёт так, что даже удавы затыкают уши
Как блогер Ида Галич изменила жизнь семьи, сортируя мусор — её маленькая помощница ставит рекорды
Фокус рушится под светом мониторов: простые движения претендуют на спасение зрения
Хрупкая красота в холоде: как помочь орхидее пережить зиму и сохранить бутоны
Кошка, которую ищут веками: где скрывается самый загадочный хищник континента
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.