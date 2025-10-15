Место, где Россия выглядит как из сказки: терем в Рыбинске, о котором мало кто знает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Рыбинске, на берегу Волги, где старинные улочки хранят дух купеческого прошлого, стоит здание, которое словно ожило из русской сказки. Резные наличники, цветные ставни, башенки и балконы — Дом купца Гордеева кажется декорацией к фильму о старой России, но это настоящий, живой памятник, спасённый людьми искусства. Сегодня сюда приезжают туристы, чтобы увидеть чудо архитектурного возрождения и почувствовать особую атмосферу города, где история и творчество переплелись воедино.

Терем из золотого века купечества

В конце XIX века богатый хлеботорговец Семён Гордеевич Гордеев решил построить дочери дом — не просто жильё, а настоящий терем в русском стиле, символ достатка и любви к прекрасному. В 1900 году над старым флигелем вырос деревянный особняк с кружевной резьбой, остроконечными башенками и балконом.

Дом стал одной из главных достопримечательностей Рыбинска: на первом этаже размещались лавки, а наверху жила семья хозяев. В те годы город процветал — сюда стекались купцы, торговцы, ремесленники. Рыбинск называли "воротами Волги", и дом Гордеева идеально отражал ту эпоху — яркую, шумную, уверенную в будущем.

Упадок и возрождение

После революции судьба усадьбы сложилась печально. Дом национализировали, помещения разделили между жильцами, а некогда роскошный фасад потускнел. К 1980-м здание стало аварийным, деревянные балки гнили, и, казалось, терем обречён.

Но именно в этот момент произошло настоящее чудо. В 1987 году группа энтузиастов — рыбинские художники во главе с Александром Ждановым — решила спасти дом. Без строительного опыта, но с огромной любовью к родному городу они начали реставрацию. Зимой топили печь, чтобы согреться, летом поднимали бревна вручную.

Постепенно из-под пыли и трещин снова проявился сказочный силуэт терема. Дом фактически построили заново — по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям старожилов. Весной 1992 года обновлённый терем открыл двери — не как музей, а как дом творческих людей.

Дом художников сегодня

С тех пор в Доме купца Гордеева живут и работают художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства. Каждый уголок дышит вдохновением — где-то слышен стук резца по дереву, где-то пахнет краской и свежим лаком. На фасаде — резные балконы, волнистые наличники и цветочные узоры, от которых невозможно отвести взгляд.

Во дворе всегда уютно: клумбы, деревянные лавочки, старинные фонари. Летом здесь устраивают выставки под открытым небом, где можно увидеть картины, глиняные игрушки, резные панно. Туристы приходят не только фотографировать терем, но и общаться с его жильцами — творческими людьми, которые продолжают традиции народного ремесла.

Что посмотреть рядом

Рыбинск — город с богатой историей и множеством архитектурных жемчужин. Прогулку по городу стоит начать с Волжской набережной, откуда открывается панорама речного вокзала и Спасо-Преображенского собора. Всего в десяти минутах ходьбы — Рыбинский музей-заповедник, один из крупнейших в Верхневолжье.

Любители купеческой архитектуры оценят старинные особняки на Крестовой и Стояновской улицах, а поклонники тихого отдыха могут заглянуть в сад им. Ветошникова — тенистое место для прогулок с видом на Волгу.

Не забудьте попробовать местную кухню: в небольших кафе подают пироги с рыбой и фирменный "рыбинский сбитень".

А что если остаться подольше

Дом купца Гордеева часто называют "сердцем художественного Рыбинска". Если вы любите атмосферный туризм — этот город стоит того, чтобы остаться хотя бы на пару дней. Здесь нет суеты крупных мегаполисов, зато есть человеческое тепло, ремесленные традиции и дух возрождения.

Можно арендовать жильё рядом с набережной, прогуляться по вечернему городу, когда окна старинных домов мягко подсвечены, и кажется, что по улице вот-вот пройдёт сам купец Гордеев — в длинном сюртуке и с портфелем, полным планов на будущее.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Аутентичная архитектура и уютная атмосфера Не всегда развитая инфраструктура для туристов
Возможность увидеть живое ремесло Небольшое количество отелей высокого класса
Тёплый приём местных жителей Нестабильная погода у Волги
Богатая история и природа Требуется время на дорогу

FAQ

Можно ли попасть внутрь дома?
Да, летом и в тёплое время года проводятся экскурсии и выставки, вход свободный.

Есть ли поблизости музеи и кафе?
Да, в нескольких минутах — музей-заповедник и уютные заведения с русской кухней.

Сколько времени нужно на осмотр?
Около часа на посещение дома и не меньше дня, чтобы спокойно прогуляться по историческому центру.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Место, где Россия выглядит как из сказки: терем в Рыбинске, о котором мало кто знает
