Рельсы сквозь сердце Бразилии: этот маршрут покажет всю страну в каждом изгибе пути

Каждый день из Витории (столицы штата Эспириту-Санту) в направлении Минас-Жерайс отправляется поезд, соединяющий два штата и проходящий через 42 города. Это не просто способ перемещения — это настоящее путешествие по живописным местам Бразилии, где каждый километр открывает новые пейзажи, горы и реки.
Маршрут длиной более 600 километров занимает около 13 часов, но время пролетает незаметно: виды за окном и атмосфера старинного железнодорожного пути делают поездку особенной.
Рано утром, с семи часов, пассажиры начинают садиться на станции Кариасика, в Витории. Состав компании Vale плавно уходит на юго-восток, следуя до Белу-Оризонти. Прибытие ожидается около 20:30 — за день поезд успевает пересечь десятки рек, мостов и холмов, погружая путешественников в самую суть Бразилии.
Эта дорога, известная как Vitória-Minas, — одна из немногих регулярных пассажирских железнодорожных линий страны. Помимо основного маршрута существует дополнительный — между городами Итабира и Нова Эра, также в штате Минас-Жерайс. Оба состава оборудованы кондиционерами и удобными креслами, а один из них полностью приспособлен для людей, пользующихся инвалидными колясками.
Vale предлагает три варианта проезда: эконом, бизнес и специальный для пассажиров с ограниченной подвижностью. Стоимость билетов колеблется от 100 до 150 реалов в зависимости от уровня комфорта и даты поездки. Дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно, если находятся на коленях у родителей, а животные допускаются только при наличии документов для собак-поводырей.
Все поезда оснащены кондиционерами, чистыми туалетами и мягкими креслами с откидной спинкой. В каждом вагоне работают сотрудники, готовые помочь с багажом, объяснить детали маршрута или подсказать, на какой станции лучше выйти для осмотра достопримечательностей.
Во время пути голодным остаться невозможно. Питание организовано максимально удобно: по вагонам курсируют тележки с закусками, напитками и готовыми блюдами. Можно заказать всё прямо в кресле или пройти в вагон-ресторан, где подают горячие блюда и кофе. В меню — традиционные бразильские перекусы: рис с фасолью, курица, печенье, сладкие булочки. Алкоголь на борту и станциях не продаётся — это правило действует на всей линии.
"Путешествие на Vitória-Minas — это не просто транспорт, это возможность увидеть настоящую Бразилию", — отметил представитель компании Vale Рикардо Силва.
|Класс
|Уровень комфорта
|Дополнительные услуги
|Средняя цена
|Эконом
|Базовый комфорт, кондиционер
|Еда за дополнительную плату
|100 реалов
|Бизнес
|Более просторные кресла, приоритетная посадка
|Тележки с горячими блюдами
|130 реалов
|Спец. для инвалидов
|Доступ для колясок, помощь персонала
|Просторные проходы и лифт
|150 реалов
Забронируйте билет заранее. На популярные даты билеты быстро раскупают. Лучше сделать это онлайн на сайте Vale.
Приходите пораньше. Посадка начинается за 30-40 минут до отправления.
Возьмите с собой воду и лёгкий перекус. Хотя питание доступно, свои запасы пригодятся на случай, если вы не хотите покидать место.
Зарядите устройства. В некоторых вагонах есть розетки, но не во всех — возьмите пауэрбанк.
Одевайтесь удобно. В пути температура в вагоне может быть ниже, чем на улице.
Ошибка: выбрать эконом-класс для длительного путешествия без кондиционера.
Последствие: усталость и перегрев.
Альтернатива: бизнес-класс — идеальный баланс между комфортом и ценой.
Ошибка: не взять с собой наличные.
Последствие: невозможно оплатить мелкие покупки в поезде.
Альтернатива: заранее подготовить немного купюр, особенно для кафе и сувениров.
Ошибка: не уточнить остановки.
Последствие: можно пропустить интересные виды или достопримечательности.
Альтернатива: изучите карту маршрута заранее — некоторые станции находятся у водопадов и старинных мостов.
Для многих этот маршрут становится не просто дорогой, а настоящим приключением. Поезд идёт вдоль рек Доси и Пираньи, мимо густых лесов и горных долин. В окне мелькают маленькие города, шахтёрские посёлки и зелёные холмы. Осенью пейзажи особенно живописны — деревья окрашиваются в золотистые и красноватые тона.
Любители фотографии часто выбирают этот маршрут именно ради снимков. На некоторых участках скорость поезда снижается, позволяя сделать кадры с панорамой долины или старинных железнодорожных мостов.
|Плюсы
|Минусы
|Доступные цены
|Долгое время в пути
|Живописные виды
|Нет Wi-Fi
|Удобные сиденья
|Ограниченное питание
|Атмосфера старинной поездки
|Запрет на алкоголь
|Возможность путешествовать с детьми
|Небольшое количество остановок
1. Как купить билет на поезд Vitória-Minas?
Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте Vale или в кассах вокзала Кариасика.
2. Сколько длится поездка?
Средняя продолжительность — 13 часов, включая короткие остановки.
3. Можно ли брать еду с собой?
Да, допускается. Главное — не употреблять алкоголь.
4. Есть ли ночные рейсы?
Нет, поезд отправляется утром и прибывает вечером.
5. Что делать, если вы путешествуете с ребёнком?
Дети до 5 лет ездят бесплатно, но без отдельного места. Для малышей старше лучше приобрести отдельный билет.
Миф 1. Поездка длится двое суток.
Правда: маршрут занимает менее 14 часов.
Миф 2. Поезда в Бразилии старые и шумные.
Правда: составы компании Vale модернизированы и оборудованы кондиционерами.
Миф 3. На борту нет еды.
Правда: питание организовано — можно выбрать перекусы или горячие блюда.
Линия Vitória-Minas — единственная в Бразилии, где ежедневно ходят пассажирские поезда на большие расстояния.
На маршруте более 300 мостов и 90 тоннелей.
Железная дорога используется и для грузовых перевозок: по ней транспортируют железную руду.
Железная дорога Vitória-Minas появилась в начале XX века, чтобы связать шахтёрские регионы Минас-Жерайс с морскими портами. Позже она стала важным пассажирским маршрутом, соединяющим прибрежные и горные города. Сегодня этот путь — не только транспортная артерия, но и туристическая достопримечательность, сохраняющая дух старой Бразилии.
