Секреты лучших автопутешествий: какие маршруты завоевали сердца экспертов в 2025 году

Туризм

В рамках церемонии награждения победителей и призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2025" пройдет презентация нового совместного с интернет-медиахолдингом Pravda.Ru проекта Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ — ежегодного рейтинга региональных туристических автомобильных маршрутов, также награждение лучших автомаршрутов этого года по версии ЕСОТ и медиахолдинга Pravda.Ru.

Награждение лучших автомаршрутов 2025 года
Фото: Пресс-служба ЕСОТ
Награждение лучших автомаршрутов 2025 года

Эксперты выбирали лучшие из более чем 300 автомаршрутов, размещенных на официальных туристических сайтах регионов, оценивая, насколько проработан маршрут с учетом потребностей автотуристов, его потенциальный интерес и доступность для автопутешественников, есть ли дополнительная информация.

Экспертами выступили:

  • Игорь Моржаретто, автоэксперт, шеф-редактор "Радио АВТОДОР", член Общественного совета при МВД России;
  • Александр Егай, исполнительный директор компании "ТриА Девелопмент";
  • священник Андрей Сапунов, президент Троицкого отделения мотоклуба "Ночные волки";
  • Юлия Зелепукина, директор департамента бренд коммуникаций ООО "Джетур Мотор РУС";
  • Анна Максимова, руководитель проекта "Дом кругом";
  • Светлана Чичкина, вице-президент ЕСОТ;
  • Инна Новикова, главный редактор Pravda.Ru;
  • Олег Злобин, директор отдела региональных программ журнала "Отдых в России".

Новая премия "Лучшие автомаршруты" инициирована ЕСОТ (проект "PROстранствие") и Правда. ру.

Партнер — "Дом.Кругом".

Награждение состоится 29 октября в Москве в пространстве Арт-кластера Андрея Тыртышникова по адресу: ул. Велозаводская, д. 11/1. Сбор гостей — с 14 часов. Начало церемонии — в 15 часов. Перед началом торжественной церемонии гостей ждут экскурсия и знакомство с выставкой современного искусства "Дыхание пространства".

ПОБЕДИТЕЛИ:

  • ПАО НК "РОСНЕФТЬ"
    Серия федеральный и региональных автомаршрутов по России
  • Туристский информационный центр Алтайского края
    Маршруты для самостоятельных путешествий по Алтайскому краю
  • Туристский информационный центр Владимирской области
    Автомаршрут "Древняя обитель, роскошные усадьбы и крестьянский сын Чоботок"
  • Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
    "Вокруг Татарстана: культура, природа и история в одном автомаршруте"
  • Фонд развития Югры
    Автомаршрут "Через всю Югру на машине — вперед!"
  • Министерство туризма Ярославской области
    Серия автомобильных маршрутов по Ярославской области
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
