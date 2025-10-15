Секреты лучших автопутешествий: какие маршруты завоевали сердца экспертов в 2025 году

В рамках церемонии награждения победителей и призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2025" пройдет презентация нового совместного с интернет-медиахолдингом Pravda.Ru проекта Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ — ежегодного рейтинга региональных туристических автомобильных маршрутов, также награждение лучших автомаршрутов этого года по версии ЕСОТ и медиахолдинга Pravda.Ru.

Эксперты выбирали лучшие из более чем 300 автомаршрутов, размещенных на официальных туристических сайтах регионов, оценивая, насколько проработан маршрут с учетом потребностей автотуристов, его потенциальный интерес и доступность для автопутешественников, есть ли дополнительная информация.

Экспертами выступили:

Игорь Моржаретто , автоэксперт, шеф-редактор "Радио АВТОДОР", член Общественного совета при МВД России;

, автоэксперт, шеф-редактор "Радио АВТОДОР", член Общественного совета при МВД России; Александр Егай , исполнительный директор компании "ТриА Девелопмент";

, исполнительный директор компании "ТриА Девелопмент"; священник Андрей Сапунов , президент Троицкого отделения мотоклуба "Ночные волки";

, президент Троицкого отделения мотоклуба "Ночные волки"; Юлия Зелепукина , директор департамента бренд коммуникаций ООО "Джетур Мотор РУС";

, директор департамента бренд коммуникаций ООО "Джетур Мотор РУС"; Анна Максимова , руководитель проекта "Дом кругом";

, руководитель проекта "Дом кругом"; Светлана Чичкина , вице-президент ЕСОТ;

, вице-президент ЕСОТ; Инна Новикова , главный редактор Pravda.Ru;

, главный редактор Pravda.Ru; Олег Злобин, директор отдела региональных программ журнала "Отдых в России".

Новая премия "Лучшие автомаршруты" инициирована ЕСОТ (проект "PROстранствие") и Правда. ру.

Партнер — "Дом.Кругом".

Награждение состоится 29 октября в Москве в пространстве Арт-кластера Андрея Тыртышникова по адресу: ул. Велозаводская, д. 11/1. Сбор гостей — с 14 часов. Начало церемонии — в 15 часов. Перед началом торжественной церемонии гостей ждут экскурсия и знакомство с выставкой современного искусства "Дыхание пространства".

ПОБЕДИТЕЛИ:

ПАО НК "РОСНЕФТЬ"

Серия федеральный и региональных автомаршрутов по России

Серия федеральный и региональных автомаршрутов по России Туристский информационный центр Алтайского края

Маршруты для самостоятельных путешествий по Алтайскому краю

Маршруты для самостоятельных путешествий по Алтайскому краю Туристский информационный центр Владимирской области

Автомаршрут "Древняя обитель, роскошные усадьбы и крестьянский сын Чоботок"

Автомаршрут "Древняя обитель, роскошные усадьбы и крестьянский сын Чоботок" Государственный комитет Республики Татарстан по туризму

"Вокруг Татарстана: культура, природа и история в одном автомаршруте"

"Вокруг Татарстана: культура, природа и история в одном автомаршруте" Фонд развития Югры

Автомаршрут "Через всю Югру на машине — вперед!"

Автомаршрут "Через всю Югру на машине — вперед!" Министерство туризма Ярославской области

Серия автомобильных маршрутов по Ярославской области