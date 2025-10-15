Секреты лучших автопутешествий: какие маршруты завоевали сердца экспертов в 2025 году

В рамках церемонии награждения победителей и призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2025" пройдет презентация нового совместного с интернет-медиахолдингом Pravda.Ru проекта Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ — ежегодного рейтинга региональных туристических автомобильных маршрутов, также награждение лучших автомаршрутов этого года по версии ЕСОТ и медиахолдинга Pravda.Ru.
Эксперты выбирали лучшие из более чем 300 автомаршрутов, размещенных на официальных туристических сайтах регионов, оценивая, насколько проработан маршрут с учетом потребностей автотуристов, его потенциальный интерес и доступность для автопутешественников, есть ли дополнительная информация.
Экспертами выступили:
Новая премия "Лучшие автомаршруты" инициирована ЕСОТ (проект "PROстранствие") и Правда. ру.
Партнер — "Дом.Кругом".
Награждение состоится 29 октября в Москве в пространстве Арт-кластера Андрея Тыртышникова по адресу: ул. Велозаводская, д. 11/1. Сбор гостей — с 14 часов. Начало церемонии — в 15 часов. Перед началом торжественной церемонии гостей ждут экскурсия и знакомство с выставкой современного искусства "Дыхание пространства".
ПОБЕДИТЕЛИ:
