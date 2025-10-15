Сочи осенью оказался не тем, чем кажется: туристка проверила город в несезон и была ошеломлена

Октябрь — время, когда курорты Черноморского побережья обычно пустеют. Но, как оказалось, Сочи в этом году решил нарушить привычные правила. Нижегородка Светлана отправилась на трёхдневное путешествие в город, где "несезон" оказался скорее мифом, чем реальностью.
Светлана решила лететь самолётом, хотя путь вышел не самым дешёвым. До Москвы она добралась на "Ласточке" за 1437 рублей, а дальше перелетела в Сочи — билет обошёлся в 12 372 рубля. Плюс 550 рублей за "Аэроэкспресс" до аэропорта.
"Я мониторила билеты около месяца. На мою дату это был минимум. Цены в октябре прыгали от 20 до 45 тысяч рублей", — рассказывает путешественница.
Обратный рейс из Сочи до Нижнего Новгорода стоил 12 736 рублей. Итого транспорт в обе стороны вышел почти 27 тысяч рублей, пишет newsnn.ru.
Апартаменты Светлана выбрала в микрорайоне Светлана — рядом с Зимним театром и Дендрарием. До моря — около 10 минут пешком. Три ночи проживания обошлись в 6000 рублей.
"За эти деньги я получила чистое жильё, отличное расположение и возможность гулять по набережной хоть ночью. Для центра Сочи — это подарок", — делится она.
Главное открытие поездки — Сочи в начале октября всё ещё летний.
Днём термометр показывал +25…+27 °C, на пляжах — множество туристов. Море, по словам Светланы, было немного прохладным, но купаться можно:
"В жару вода казалась идеальной. Купались все — от детей до пенсионеров".
Правда, в последний день погода резко испортилась: пошли обильные дожди, на пляжах дежурили полицейские и спасатели.
Первые два дня Светлана провела в самом Сочи — гуляла по набережной, Морскому порту и улицам центра.
Во вторник вечером она отправилась на Розу Хутор - дорога на автобусе заняла полтора часа, билет стоил 397 рублей.
Среда прошла насыщенно: поездка в Абхазию. Экскурсия стоила 2900 рублей, длилась с раннего утра до позднего вечера.
Маршрут включал:
Гагру (Колоннада, Зимний театр);
Сухум (набережная, городские улочки);
ущелье Черниговка и водопады;
Драндский собор;
термальные источники Кындыг.
"Купание в горячих источниках — отдельное удовольствие. После долгой дороги это было настоящее расслабление", — вспоминает Светлана.
|Расход
|Стоимость
|Проезд (в обе стороны)
|27 095 ₽
|Проживание (3 ночи)
|6 000 ₽
|Общественный транспорт
|1 186 ₽
|Экскурсия в Абхазию
|2 900 ₽
|Еда и кафе
|3 500 ₽
|Итого
|40 681 ₽
"Честно, я ожидала, что осенью Сочи будет пустым и грустным. Но я ошиблась. На пляже яблоку негде упасть! Люди купаются, гуляют, кафе работают, а атмосфера — как в июле", — призналась путешественница.
|Плюсы
|Минусы
|Тёплая погода и можно купаться
|Возможны внезапные дожди
|Меньше туристов, чем летом
|Цены на авиабилеты выше, чем ожидалось
|Умеренные цены на жильё и экскурсии
|Некоторые заведения начинают закрываться
|Приятная атмосфера без жары
|Перепады погоды и влажность
Планируйте билеты заранее. Осенние даты быстро раскупают, особенно на прямые рейсы.
Берите лёгкую одежду и куртку. В Сочи днём жарко, но по вечерам может быть прохладно.
Не бойтесь октября. Купальный сезон, по ощущениям, продолжается до середины месяца.
Добавьте в маршрут Абхазию. Один день позволит увидеть другие пейзажи и насладиться термальными источниками.
Местные жители утверждают, что в первой половине ноября в Сочи ещё можно гулять в футболке. Однако к концу месяца погода становится непредсказуемой — часто идут дожди, а море остывает до +18 °C.
Зато ноябрь подходит для спокойного отдыха и спа-программ — без суеты и жары.
