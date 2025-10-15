Сочи осенью оказался не тем, чем кажется: туристка проверила город в несезон и была ошеломлена

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Октябрь — время, когда курорты Черноморского побережья обычно пустеют. Но, как оказалось, Сочи в этом году решил нарушить привычные правила. Нижегородка Светлана отправилась на трёхдневное путешествие в город, где "несезон" оказался скорее мифом, чем реальностью.

пляж Сочи
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж Сочи

Как добраться до Сочи осенью

Светлана решила лететь самолётом, хотя путь вышел не самым дешёвым. До Москвы она добралась на "Ласточке" за 1437 рублей, а дальше перелетела в Сочи — билет обошёлся в 12 372 рубля. Плюс 550 рублей за "Аэроэкспресс" до аэропорта.

"Я мониторила билеты около месяца. На мою дату это был минимум. Цены в октябре прыгали от 20 до 45 тысяч рублей", — рассказывает путешественница.

Обратный рейс из Сочи до Нижнего Новгорода стоил 12 736 рублей. Итого транспорт в обе стороны вышел почти 27 тысяч рублей, пишет newsnn.ru.

Проживание: близко к морю и без переплаты

Апартаменты Светлана выбрала в микрорайоне Светлана — рядом с Зимним театром и Дендрарием. До моря — около 10 минут пешком. Три ночи проживания обошлись в 6000 рублей.

"За эти деньги я получила чистое жильё, отличное расположение и возможность гулять по набережной хоть ночью. Для центра Сочи — это подарок", — делится она.

Погода и купание в октябре

Главное открытие поездки — Сочи в начале октября всё ещё летний.

Днём термометр показывал +25…+27 °C, на пляжах — множество туристов. Море, по словам Светланы, было немного прохладным, но купаться можно:

"В жару вода казалась идеальной. Купались все — от детей до пенсионеров".

Правда, в последний день погода резко испортилась: пошли обильные дожди, на пляжах дежурили полицейские и спасатели.

Что посмотреть за три дня

Первые два дня Светлана провела в самом Сочи — гуляла по набережной, Морскому порту и улицам центра.

Во вторник вечером она отправилась на Розу Хутор - дорога на автобусе заняла полтора часа, билет стоил 397 рублей.

Среда прошла насыщенно: поездка в Абхазию. Экскурсия стоила 2900 рублей, длилась с раннего утра до позднего вечера.

Маршрут включал:

  • Гагру (Колоннада, Зимний театр);

  • Сухум (набережная, городские улочки);

  • ущелье Черниговка и водопады;

  • Драндский собор;

  • термальные источники Кындыг.

"Купание в горячих источниках — отдельное удовольствие. После долгой дороги это было настоящее расслабление", — вспоминает Светлана.

Итоги поездки

Расход Стоимость
Проезд (в обе стороны) 27 095 ₽
Проживание (3 ночи) 6 000 ₽
Общественный транспорт 1 186 ₽
Экскурсия в Абхазию 2 900 ₽
Еда и кафе 3 500 ₽
Итого 40 681 ₽

"Честно, я ожидала, что осенью Сочи будет пустым и грустным. Но я ошиблась. На пляже яблоку негде упасть! Люди купаются, гуляют, кафе работают, а атмосфера — как в июле", — призналась путешественница.

Плюсы и минусы поездки в несезон

Плюсы Минусы
Тёплая погода и можно купаться Возможны внезапные дожди
Меньше туристов, чем летом Цены на авиабилеты выше, чем ожидалось
Умеренные цены на жильё и экскурсии Некоторые заведения начинают закрываться
Приятная атмосфера без жары Перепады погоды и влажность

Советы путешественникам

  1. Планируйте билеты заранее. Осенние даты быстро раскупают, особенно на прямые рейсы.

  2. Берите лёгкую одежду и куртку. В Сочи днём жарко, но по вечерам может быть прохладно.

  3. Не бойтесь октября. Купальный сезон, по ощущениям, продолжается до середины месяца.

  4. Добавьте в маршрут Абхазию. Один день позволит увидеть другие пейзажи и насладиться термальными источниками.

А что если поехать в ноябре

Местные жители утверждают, что в первой половине ноября в Сочи ещё можно гулять в футболке. Однако к концу месяца погода становится непредсказуемой — часто идут дожди, а море остывает до +18 °C.

Зато ноябрь подходит для спокойного отдыха и спа-программ — без суеты и жары.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
