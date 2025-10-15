Забайкалье готовится открыть врата степи: как новый проект свяжет Россию, Монголию и Китай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:18
Туризм

Научно-практическая конференция "Чингисхан. Наследие в евразийской государственности", прошедшая в Забайкальском крае, стала площадкой для презентации уникального культурного проекта — музея-заповедника кочевых культур "Сердце великой степи". Он станет первым учреждением такого профиля на Дальнем Востоке и объединит исторические, археологические и этнографические направления.

Каска и чертежи, проект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каска и чертежи, проект

Музей кочевых культур: идея и значение

Проект инициировали власти Забайкальского края совместно с учёными и представителями международных культурных организаций. Главная цель — сохранение и популяризация наследия народов Великой степи, внесших огромный вклад в развитие Евразии.

Создатели музея рассчитывают, что новый комплекс не только укрепит культурные связи между Россией, Монголией и Китаем, но и станет туристическим центром международного уровня.

"Региональные власти рассчитывают на получение федерального статуса музея и на включение его объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

География проекта

Музей-заповедник будет состоять из четырёх площадок, каждая из которых связана с историей Монгольской империи и её культурным влиянием на Сибирь и Дальний Восток.

  • Урочище Делюн-Болдок (Агинский район) — предполагаемое место рождения Чингисхана. Здесь появится визит-центр с экспозицией, посвящённой его эпохе;

  • Кондуйское городище и Хирхиринское городище — археологические памятники времён Монгольской империи, где разместят музейные павильоны с находками, найденными при раскопках;

  • Вал Чингисхана — масштабный археологический объект, расположенный в трёх районах Забайкалья, граничащих с Монголией.

Каждая локация будет иметь собственную тематическую направленность, чтобы показать разные аспекты жизни кочевых народов: быт, ремёсла, военное дело, духовные традиции.

Этапы реализации проекта

Концепцию музея планируют представить в Министерство культуры России к концу 2025 года.
Далее последует разработка проектно-сметной документации и оформление земельных участков.
Строительные работы начнутся в 2027 году.

В долгосрочной перспективе предполагается создание туристического маршрута "Путь Великой степи", объединяющего ключевые исторические места Забайкалья и Монголии.

Международное сотрудничество

В конференции, на которой представили проект, приняли участие более 20 учёных из России, Монголии и Китая, включая академиков и докторов наук из Москвы, Владивостока, Красноярска, Иркутска и Улан-Удэ.
Исследователи обсудили вопросы сохранения археологического наследия, интеграции культурных пространств и роль Забайкалья в развитии евразийской государственности.

"Наш регион — естественный мост между Востоком и Западом, и проект музея кочевых культур должен стать его символом", — подчеркнули организаторы конференции.

Туризм и экономика региона

Создание музея откроет новые возможности для развития культурного и этнографического туризма. Забайкалье рассчитывает привлечь не только российских путешественников, но и гостей из Монголии, Китая и стран Центральной Азии.

Планируется создание туристической инфраструктуры:

  • гостиниц и кемпингов вблизи исторических объектов,

  • интерактивных выставок и реконструкций,

  • этнофестивалей и образовательных программ.

Ожидается, что проект даст импульс развитию малого бизнеса, ремёсел и гастрономического туризма в степных районах.

А что если музей получит статус ЮНЕСКО

Если музей "Сердце великой степи" войдёт в список Всемирного наследия, Забайкалье сможет стать центром евразийской культурной интеграции. Это привлечёт инвестиции, обеспечит защиту археологических памятников и повысит интерес к региону на международной арене.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Сохранение культурного наследия кочевых народов Высокие затраты на инфраструктуру
Развитие туризма и рабочих мест Долгие сроки реализации
Международное сотрудничество Необходимость постоянного финансирования
Возможность включения в ЮНЕСКО Риски климатического воздействия на объекты

FAQ

Когда начнут строить музей?
Проектирование завершится в 2026 году, строительство начнётся в 2027-м.

Можно ли будет посетить все локации за один маршрут?
Да, планируется туристический маршрут с трансфером между площадками.

Кто участвует в проекте?
Учёные из России, Монголии и Китая, представители региональных и федеральных министерств, а также международные эксперты.

Что можно будет увидеть?
Археологические находки, этнографические реконструкции, мультимедийные экспозиции и интерактивные площадки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
