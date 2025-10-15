Забайкалье готовится открыть врата степи: как новый проект свяжет Россию, Монголию и Китай

Научно-практическая конференция "Чингисхан. Наследие в евразийской государственности", прошедшая в Забайкальском крае, стала площадкой для презентации уникального культурного проекта — музея-заповедника кочевых культур "Сердце великой степи". Он станет первым учреждением такого профиля на Дальнем Востоке и объединит исторические, археологические и этнографические направления.
Проект инициировали власти Забайкальского края совместно с учёными и представителями международных культурных организаций. Главная цель — сохранение и популяризация наследия народов Великой степи, внесших огромный вклад в развитие Евразии.
Создатели музея рассчитывают, что новый комплекс не только укрепит культурные связи между Россией, Монголией и Китаем, но и станет туристическим центром международного уровня.
"Региональные власти рассчитывают на получение федерального статуса музея и на включение его объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
Музей-заповедник будет состоять из четырёх площадок, каждая из которых связана с историей Монгольской империи и её культурным влиянием на Сибирь и Дальний Восток.
Урочище Делюн-Болдок (Агинский район) — предполагаемое место рождения Чингисхана. Здесь появится визит-центр с экспозицией, посвящённой его эпохе;
Кондуйское городище и Хирхиринское городище — археологические памятники времён Монгольской империи, где разместят музейные павильоны с находками, найденными при раскопках;
Вал Чингисхана — масштабный археологический объект, расположенный в трёх районах Забайкалья, граничащих с Монголией.
Каждая локация будет иметь собственную тематическую направленность, чтобы показать разные аспекты жизни кочевых народов: быт, ремёсла, военное дело, духовные традиции.
Концепцию музея планируют представить в Министерство культуры России к концу 2025 года.
Далее последует разработка проектно-сметной документации и оформление земельных участков.
Строительные работы начнутся в 2027 году.
В долгосрочной перспективе предполагается создание туристического маршрута "Путь Великой степи", объединяющего ключевые исторические места Забайкалья и Монголии.
В конференции, на которой представили проект, приняли участие более 20 учёных из России, Монголии и Китая, включая академиков и докторов наук из Москвы, Владивостока, Красноярска, Иркутска и Улан-Удэ.
Исследователи обсудили вопросы сохранения археологического наследия, интеграции культурных пространств и роль Забайкалья в развитии евразийской государственности.
"Наш регион — естественный мост между Востоком и Западом, и проект музея кочевых культур должен стать его символом", — подчеркнули организаторы конференции.
Создание музея откроет новые возможности для развития культурного и этнографического туризма. Забайкалье рассчитывает привлечь не только российских путешественников, но и гостей из Монголии, Китая и стран Центральной Азии.
Планируется создание туристической инфраструктуры:
гостиниц и кемпингов вблизи исторических объектов,
интерактивных выставок и реконструкций,
этнофестивалей и образовательных программ.
Ожидается, что проект даст импульс развитию малого бизнеса, ремёсел и гастрономического туризма в степных районах.
Если музей "Сердце великой степи" войдёт в список Всемирного наследия, Забайкалье сможет стать центром евразийской культурной интеграции. Это привлечёт инвестиции, обеспечит защиту археологических памятников и повысит интерес к региону на международной арене.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение культурного наследия кочевых народов
|Высокие затраты на инфраструктуру
|Развитие туризма и рабочих мест
|Долгие сроки реализации
|Международное сотрудничество
|Необходимость постоянного финансирования
|Возможность включения в ЮНЕСКО
|Риски климатического воздействия на объекты
Когда начнут строить музей?
Проектирование завершится в 2026 году, строительство начнётся в 2027-м.
Можно ли будет посетить все локации за один маршрут?
Да, планируется туристический маршрут с трансфером между площадками.
Кто участвует в проекте?
Учёные из России, Монголии и Китая, представители региональных и федеральных министерств, а также международные эксперты.
Что можно будет увидеть?
Археологические находки, этнографические реконструкции, мультимедийные экспозиции и интерактивные площадки.
